Лакмус Арнаутовича: Тен Хагу нужна помощь в «Манчестер Юнайтед»

Над «Олд Траффорд» было голубое небо, согревавшее надеждой, когда игроки вышли из туннеля перед началом поединка. К 39-й минуте по стадиону разнеслось улюлюканье, когдасделал счет 2:0 в пользу

Когда прозвучал свисток на перерыв, а затем финальный свисток, с трибун послышались новые звуки недовольства — тоски по поводу давно знакомой истории.

Эрик тен Хаг — новый человек на тренерской скамейке, но состав команды свидетельствует о том, что проблемы, с которыми сталкивались его предшественники, остаются. Рекрутинг в «Манчестер Юнайтед» подрывается нерешительностью, а переговоры тормозятся жесткостью. Попытки подписать новичков слишком часто носят реактивный, а не упреждающий характер.

«Манчестер Сити» выиграл титул и подписал Эрлинга Холанда. «Ливерпуль» занял второе место и заполучил Дарвина Нуньеса. «Юнайтед» финишировал шестым в своей худшей кампании в истории АПЛ и пытается подписать Марко Арнаутовича в возрасте 33 лет. Это похоже на пародию.

Тен Хаг работал с Арнаутовичем в «Твенте» и влияет на подписание форварда, который клуб считает недорогим способом усилить свою атаку. Было предложение в 8 млн евро. Считается, что Арнаутович обладает той уверенностью в себе, которой требует раздевалка «Красных Дьяволов», а 14 голов в Серии А за «Болонью» в прошлом сезоне показывают, что он по-прежнему умеет забивать.

Тем не менее, это футболист, который провел два года в Китае после ухода из «Вест Хэма» в 2019 году — дыра, куда не приезжает даже огромная армия скаутов «МЮ». Одион Игало — последний нападающий, которого «Красные Дьяволы» подписали с таким послужным списком, должен был стать уникальным случаем в чрезвычайной ситуации. Однако «Юнайтед» снова за свое.

Это даже если не говорить о свидетельствах людей из бывших клубов Арнаутовича, которые говорят о том, что его знаменитая вера в себя достигается ценой командной гармонии.

The Athletic осведомлен, что манкунианцы« также работают над сделкой по подписанию Адриана Рабьо из "Ювентуса". 27-летний полузащитник сборной Франции, у которого через год заканчиваются контракт, стал главным вариантом для "МЮ", и Тен Хаг надеется улучшить свои опции в полузащите.

Стоит говорить о поддержке клубом взглядов тренера, но может ли быть так, что просто тен Хаг, как это случилось с Уле-Гуннаром Сульшером, настаивает на трансфере, который, по его мнению, относительно просто провести из-за слабеющей веры в клубную организацию, которая должна определить и подписать новичков?

Голландец выбрал Лисандро Мартинеса, Тайрелла Маласию, Кристиана Эриксена и, конечно же, Френки де Йонга. Где предложения от скаутского отдела? Есть ли недоверие к системе или к людям в ней?

Это вопросы к Джону Мерто, который руководил реорганизацией структуры "Красных Дьяволов" под руководством Эда Вудворда и назначил Стива Брауна главой отдела рекрутинга. Исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд тоже может над этим задуматься.

После игры Кис Вос, один из агентов Тен Хага, разговаривал с Дэвидом Гиллом, бывшим исполнительным директором клуба. На прошлой неделе экс-функционера пригласили на обед на базу в Кэррингтон с Арнольдом и Мерто, к которым присоединились сэр Алекс Фергюсон и Брайан Робсон.

Мерто наблюдал за этой игрой, сидя перед [владельцем] Аврамом Глейзером, который приехал из США, чтобы посмотреть матч на "Олд Траффорд", всего в третий раз за три года. Присутствие Глейзера совпало с маршем протеста, организованным группой The 1958, в котором приняли участие несколько сотен фанатов и который завершился принудительным закрытием клубного магазина перед поединком.

После этого самые громкие фанаты поддержали "Брайтон". Они остались на трибунах, чтобы поприветствовать игроков соперника и особенно Грэма Поттера, который реорганизовал свою команду после потери двух самых важных исполнителей — Ива Биссума и Марка Кукурельи.

Выясняется, что "Юнайтед" отказался рассматривать Поттера в качестве преемника Сульшера из-за отсутствия у него опыта в Лиге чемпионов.

Манкунианцы также отказались от контракта с Мойзесом Кайседо, который вместо этого перебрался в "Брайтон" в феврале 2021 года за 4,5 млн фунтов из эквадорского "Индепендьенте дель Валье". 20-летний футболист отлично сыграл в центре поля в поединке на "Олд Траффорд".

Дэнни Уэлбек, проданный Луи ван Галом, отлично показал себя на позиции центрфорварда. "Дьяволы" начинали с Эриксеном на острие атаки. Это может показаться банальным сравнением, учитывая, что Антони Марсьяль был травмирован, а Криштиану Роналду вышел со скамейки запасных, но ни одна из этих ситуаций не является удовлетворительной.

В последние два сезона француз забил пять голов в 39 матчах АПЛ, отчасти из-за проблем с мышцами, тогда как Роналду хочет уйти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, и эта позиция вырисовывалась, когда в сезоне 2021/2022 "МЮ" провалился.

Если бы руководство "Юнайтед" предвидело надвигающуюся проблему вокруг Роналду в апреле, оно могло бы продолжить переговоры о подписании Нуньеса из "Бенфики" или другого нападающего. Только недавно велись переговоры о Бенджамине Шешко из "Зальцбурга", в то время как продающие клубы будут использовать поражение манкунианцев от "Брайтона" в качестве рычага увеличения цены.

В прошлом сезоне "Красные Дьяволы" потеряли восемь игроков своей команды и пока заменили троих. Между тем важность Роналду для команды возрастает в тот момент, когда его приверженность клубу не является абсолютной. Тен Хаг сказал, что 10 дней тренировок португальца с командой было недостаточно, чтобы выйти в старте. Обстоятельства могут диктовать необходимость его появления в основе в предстоящем матче против "Брентфорда", пока Марсьяль остается под вопросом.

Высочайшая уверенность Криштиану в себе разрушила раздевалку команды в прошлом сезоне, и бывшие члены тренерского штаба считают, что в глубине души некоторые футболисты думают, что они не соответствуют стандартам, предъявляемым клубу с теми целями, которые есть у "Юнайтед", что порождает неуверенность.

После поединка комментарии тен Хага были примерно такими же. "Это было хорошее начало, но затем мы опустили уровень игры, и вера надломилась", — сказал он. "Мы допустили ошибки, и соперник нас наказал. Этого не должно быть, нужно всегда верить в себя, держаться вместе как команда, всегда быть уверенными на поле — вот для чего мы здесь".

У Мартинеса был трудный первый тайм, и он завершил его предупреждением за то, что сбил Солли Марча после потери мяча. Он ответил после перерыва и показал свой талант во владении мячом. Эриксена сыграл по тому же сценарию: он выглядел намного лучше после перерыва, действуя из глубины и направляя пасы в атаку.

Маласия, другой подписанный тен Хагом новичок, вышел на поле в конце поединка, и ему пришлось столкнуться с тем, что Тарик Лэмпти прошел его, прежде чем тот сфолил.

Поттер и тен Хаг подчеркнули, что та гладкость, с которой играет "Брайтон", является результатом трехлетней работы — тренерской и рекрутинговой. Гости были умны и смелы. Тен Хаг уверен в своих способностях, если он получит соответствующие трансферы.