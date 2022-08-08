АПЛ: Итоги 1-го тура

Старт чемпиона
«Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии. «Небесно-голубые» стартовали с победы. В 1-м туре АПЛ была одержана гостевая победа над командой «Вест Хэм» (2:0).
Дубль в составе победителей оформил Эрлинг Холанн. В первом тайме норвежский форвард реализовал пенальти. После перерыва забил с игры.
О турнирной таблице пока рано говорить. Она только формируется. Основные конкуренты МС в битве за золото тоже взяли 3 очка.
«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» (4:1), «Арсенал» оказался сильнее «Кристал Пэлас» (2:0), «Челси» обыграл «Эвертон» (1:0).
Осечка серебряного призёра
Потерял лишь очки главный преследователь чемпиона — «Ливерпуль». Мерсисайдцы в 1-м туре английской Премьер-лиги играли с дебютантом «Фулхэмом». Встреча завершилась вничью (2:2).
Встреча прошла на выезде на арене «Крейвен Коттедж». Основные события, которые повлияли на результат состоялись во второй половине встречи.
На дубль Александара Митровича футболисты Юргена Клоппа ответили голами в исполнении Дарвина Нуньеса и Мохаммеда Салаха.
Конфуз «красных дьяволов»
«Манчестер Юнайтед» «порадовал» собственных болельщиков игрой против «Брайтона». Игра в атаке у манкунианцев не клеилась, а оборона дала сбой. В концовке 1-го тайма МЮ уже «горел» со счётом 0:2. Дубль в составе «чаек» оформил Паскаль Грос.
Во второй половине встречи на поле вышел ключевой игрок МЮ Роналду. Но португалец не смог спасти «красных дьяволов» от поражения.
Максимум, что получилось — отыграть один гол. Точнее автогол в исполнении полузащитника «Брайтона» Макалистера.
Сезон для дебютантов
Дебют в АПЛ для новичков получился разным. «Фулхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), «Форест» уступил «Ньюкаслу» (0:2).
Удивил положительным результатом ещё один дебютант АПЛ. «Борнмут» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» (2:0).
Что дальше?
В следующем туре «Борнмут» отправится в гости к чемпиону МС. МЮ попытается реабилитироваться в матче с «Брентфордом».
А у «Ливерпуля» будет возможность одержать первую победу в сезоне. Команда Юргена Клоппа сыграет против клуба «Кристал Пэлас».
Центральная битва 2 -го тура АПЛ состоится 14 августа. В лондонском дерби «Челси» примет «Тоттенхэм». Игры второго игрового дня пройдут с 13-го по 15-е августа.