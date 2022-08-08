АПЛ: Итоги 1-го тура

Начало нового сезона не обошлось без неожиданных результатов. «Манчестер Юнайтед» провалил игру с «Брайтоном», «Ливерпуль» едва спасся от непрятностей в матче с «Фулхэмом». Остальные фавориты АПЛ набрали дежурные 3 очка.

Старт чемпиона

«Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии. «Небесно-голубые» стартовали с победы. В 1-м туре АПЛ была одержана гостевая победа над командой «Вест Хэм» (2:0).

Дубль в составе победителей оформил Эрлинг Холанн. В первом тайме норвежский форвард реализовал пенальти. После перерыва забил с игры.

Календарь и таблица АПЛ

О турнирной таблице пока рано говорить. Она только формируется. Основные конкуренты МС в битве за золото тоже взяли 3 очка.

Эрлинг Холанн, форвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Тоттенхэм» обыграл «Саутгемптон» (4:1), «Арсенал» оказался сильнее «Кристал Пэлас» (2:0), «Челси» обыграл «Эвертон» (1:0).

Осечка серебряного призёра

Потерял лишь очки главный преследователь чемпиона — «Ливерпуль». Мерсисайдцы в 1-м туре английской Премьер-лиги играли с дебютантом «Фулхэмом». Встреча завершилась вничью (2:2).

Встреча прошла на выезде на арене «Крейвен Коттедж». Основные события, которые повлияли на результат состоялись во второй половине встречи.

На дубль Александара Митровича футболисты Юргена Клоппа ответили голами в исполнении Дарвина Нуньеса и Мохаммеда Салаха.

Конфуз «красных дьяволов»

«Манчестер Юнайтед» «порадовал» собственных болельщиков игрой против «Брайтона». Игра в атаке у манкунианцев не клеилась, а оборона дала сбой. В концовке 1-го тайма МЮ уже «горел» со счётом 0:2. Дубль в составе «чаек» оформил Паскаль Грос.

Во второй половине встречи на поле вышел ключевой игрок МЮ Роналду. Но португалец не смог спасти «красных дьяволов» от поражения.

Давид де Хеа globallookpress.com

Максимум, что получилось — отыграть один гол. Точнее автогол в исполнении полузащитника «Брайтона» Макалистера.

Сезон для дебютантов

Дебют в АПЛ для новичков получился разным. «Фулхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), «Форест» уступил «Ньюкаслу» (0:2).

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Удивил положительным результатом ещё один дебютант АПЛ. «Борнмут» одержал уверенную победу над «Астон Виллой» (2:0).

Что дальше?

В следующем туре «Борнмут» отправится в гости к чемпиону МС. МЮ попытается реабилитироваться в матче с «Брентфордом».

А у «Ливерпуля» будет возможность одержать первую победу в сезоне. Команда Юргена Клоппа сыграет против клуба «Кристал Пэлас».

Центральная битва 2 -го тура АПЛ состоится 14 августа. В лондонском дерби «Челси» примет «Тоттенхэм». Игры второго игрового дня пройдут с 13-го по 15-е августа.