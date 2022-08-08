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    «Люди говорят, что он проклят»: непростая судьба игроков «Челси», игравших под девятым номером

    С недавних пор в «Челси» никто не хочет играть под девятым номером

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    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку
    Для кого-то несчастливым считается число 13. А, например, в Италии это 17. Но есть еще один особый случай. В «Челси» девятый номер считается чуть ли не проклятием, пишет Squawka.
    Футболка с девятым номером, как правило, ассоциируется с высокими ожиданиями. И достается она тому, на кого ложится главная ответственность в нападении. В истории футбола можно вспомнить множество культовых «девяток» — от Роналдо до Алана Ширера, от Альфредр Ди Стефано до Габриэля Батистуты.

    Но в «Челси» все обстоит совершенно иначе. Здесь у майки с девятым номером своя, не самая веселая история.

    В какой-то момент даже начали шутить, что в лондонском клубе «девятка» проклята. И Томас Тухель и его команда, похоже, обратили внимание на эти разговоры. В настоящее время девятый номер в «Челси» свободен. После того, как Ромелу Лукаку вернулся в миланский «Интер», пока ни у кого не возникло желания играть с «девяткой» на спине.

    «Он проклят, он проклят — люди постоянно говорят мне, что он проклят. Надо признать, что большого спроса на девятый номер в нашей команде не было. Все, кто находятся здесь дольше меня, утверждают, что у них сразу все пошло не так, когда они взяли себе "девятку".

    Я тоже суеверен, и поэтому прекрасно понимаю игроков, которые учитывают эту деталь при выборе номера», — отшучивался Тухель во время общения с журналистами.

    И прямо сейчас вспомним, кто и как играл в 21 веке за «Челси» в футболке с девятым номером.

    2000-2004: Джимми Флойд Хассельбайнк

    Перешел в «Челси» в 2000 году за 15 миллионов фунтов. Провел за «синих» 177 матчей и забил 88 мячей.

    Джимми Флойд Хассельбайнк
    besoccer.com

    «Челси» побил свой трансферный рекорд, купив Хассельбайнка за 15 миллионов фунтов в 2000 году после того, как он забил за «Атлетико» 24 гола в чемпионате Испании. К слову, мадридский клуб в том сезоне вылетел из элитного дивизиона.

    И деньги были потрачены не зря. У Хассельбайнка было плодотворное взаимодействие с Джанфранко Дзолой, а затем и с Эйдуром Гудьонсеном.

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    • В своем дебютном сезоне Хассельбайнк выиграл «Золотую бутсу» АПЛ и забивал в среднем каждые два матча за все время пребывания в лондонском клубе.

    2004-2005: Матея Кежман

    Перешел в «Челси» в 2004 году из ПСВ Эйндховен за пять миллионов фунтов. В 41 матче за «синих» серб забил семь мячей.

    Матея Кежман внимательно слушает Жозе Моуринью
    thesefootballtimes.co

    После результативного периода в ПСВ Кежман считался одним из самых грозных нападающих в Европе. И в «Челси» серб хотел доказать, что он может быть успешным и в одной из лучших лиг мира.

    Пять миллионов фунтов, которые лондонский клуб заплатил за форварда, забившего за свой предыдущий клуб 105 мячей в 122 матчах, казалась мелочью. Но в АПЛ у Кежмана не получилось.

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    • После одного неудачного сезона в «Челси» карьера сербского нападающего пошла наперекосяк. Дальше было кочевое турне по Европе и Китаю. Но все-таки кое-что Матея может вспомнить. В том числе благодаря двум голам Кежмана (один из них в ворота «Ливерпуля») «Челси» в 2005 году выиграл Кубок лиги — это был первый трофей Жозе Моуринью в качестве главного тренера «синих».

    2003-2006: Эрнан Креспо

    Перешел в «Челси» из миланского «Интера» почти за 17 миллионов фунтов. Сыграл за «синих» 73 матча и забил 25 мячей.

    Эрнан Креспо
    dailymail.co.uk

    Прежде чем переехать в Англию, Креспо провел семь лет в Италии, играя за «Парму», «Лацио» и «Интер». В какой-то момент у аргентинца был статус самого дорого игрока в мире.

    В дебютном сезоне на «Стэмфорд Бридж» Креспо страдал от травм. Но помимо этого, у него были проблемы и за пределами поля. Так и не сумев адаптироваться на новом месте, в 2004 году Эрнан перешел на правах аренды в «Милан».

    Креспо стал автором двух мячей в культовом финале Лиги чемпионов 2005 года, когда «Милан» умудрился проиграть «Ливерпулю», несмотря на то, что вел после первого тайма со счетом 3:0. Вскоре после этого он вернулся в «Челси» и помог клуб выиграть чемпионат Англии.

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    • Несмотря на довольно приличный средний показатель забитых мячей, принято считать, что в Англии Креспо так и не смог проявить себя. Учитывая уровень ожиданий, многие в итоге остались разочарованы.

    2006-2007: Халид Буларуз

    Перешел в «Челси» в 2006 году из «Гамбурга» за 8,5 миллиона фунтов. В 20 матчах не забил ни одного мяча.

    Халид Буларуз
    goal.com

    А этот случай говорит о том, что номер на футболке далеко не всегда имеет значение. После Креспо «девятка» досталась Буларузу — универсальному защитнику.

    Нидерландец старался изо всех сил, но так и не смог впечатлить и закрепиться в основном составе. А после ужасного матча на поле «Тоттенхэма» его карьера в «Челси» фактически завершилась.

    2007-2008: Стив Сидуэлл

    Перешел в «Челси» из «Рединга». В 25 матчах за лондонский клуб забил один гол.

    Стив Сидуэлл и Жозе Моуринью
    sportsmole.co.uk

    Остается только догадываться, почему в 2007 году футболка с девятым номером досталась опорному полузащитнику.

    До перехода в «Челси» Силуэлл провел прекрасный сезон в АПЛ в составе «Рединга», который в своем дебютном сезоне в элитном дивизионе финишировал далеко от зоны вылета.

    «Челси» в этом плане вообще ничего не терял, поскольку Сидуэлл достался им бесплатно. Как и Буларуз, Стив задержался в Лондоне всего лишь на сезон, после чего отправился в «Астон Виллу».

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    • Кто знает, возможно, такое халатное отношение к «девятке», которую в «Челси» вдруг стали отдавать защитникам и полузащитникам, разозлила футбольных богов...

    2008-2009: Франко Ди Санто

    Перешел в «Челси» в 2008 году из чилийского «Аудакс Итальяно» за 3,4 миллиона фунтов. В 16-ти матчах не забил ни одного гола.

    Франко Ди Санто
    chelseacentral.co.uk

    Ди Санто переходил в «Челси» в статусе одного из самых талантливых игроков Южной Америки. Аргентинец лихо начал взрослую карьеру, быстро став одним из лидеров «Аудакс Итальяно».

    В сезоне-2008/2009 Франко провел за «Челси» 16 матчей, при этом в большинстве случаев появляясь со скамейки запасных. И за это время ему так и не удалось хоть как-то проявить себя, чтобы получить еще один шанс.

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    • В итоге Ди Санто отправился в аренду в «Блэкберн Роверс», а позже выступал за «Уиган», вместе с которым в 2013 году выиграл Кубок английской лиги.

    2011-2014: Фернандо Торрес

    Перешел в «Челси» из «Ливерпуля» в начале 2011 года за 50 миллионов фунтов. В 172 матчах забил 45 мячей.

    Фернандо Торрес
    football.london

    Дидье Дрогба, без сомнений, считался талисманом «Челси», но в 2011 году клуб начал задумываться о жизни без ивуарийского нападающего. В один из зимних дней Роман Абрамович заплатил за Торрес рекордные на тот момент для Англии 50 миллионов фунтов.

    В «Ливерпуле» Торрес стал одним из лучших форвардов европейского футбола, но к тому времени, когда он перешел в «Челси», его лучшие годы явно остались позади.

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    2015-2016: Радамель Фалькао

    Перешел в «Челси» из «Монако» на правах аренды. Провел 12 матчей и забил один гол.

    Радамель Фалькао
    eurosport.com

    Фалькао с треском провалился в «Манчестер Юнайтед», но все равно казалось, что в «Челси» под руководством Моуринью ему удастся вернуться на свой прежний уровень.

    На «Стэмфорд Бридж» Радамель снова встретился с Диего Костой, у которого была второстепенная роль в «Атлетико». Но теперь они поменялись местами: Коста стал звездой, а колумбиец наблюдал за его игрой со скамейки запасных.

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    • Фалькао забил за «Челси» лишь один гол. Большую часть времени он восстанавливался после травм. В итоге Фалькао вернулся в «Монако», вместе с которым выдал несколько мощных сезонов.

    2017-2019: Альваро Мората

    Перешел в «Челси» из мадридского «Реала» за 70 миллионов фунтов. В 72-х матчах забил 24 гола.

    Альваро Мората
    skysports.com

    Мората мощно начал карьеру в АПЛ, забив в 11 матчах восемь мячей и добавив к ним четыре результативные передачи. Казалось, что он будет бороться с Ромелу Лукаку, Мохамедом Салахом и Харри Кейном за «Золотую бутсу».

    Несмотря на феноменальный старт, Альваро по разным причинам, в том числе из-за травм, так и не удалось раскрыть на «Стэмфорд Бридж» свой потенциал.

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    • Через год Мората решил взять 29-й номер в честь рождения близнецов. Кто-то может сказать, что это был гениальный ход, чтобы избавиться от проклятой «девятки». Но в итоге испанец покинул «Челси» и отправился в «Атлетико», испытывая большое разочарование после двух лет в лондонском клубе. А дальше в карьере Мораты был «Ювентус», за который, к слову, он тоже играл на правах аренды.

    2019: Гонсало Игуаин

    Перешел в «Челси» из «Ювентуса» на правах аренды. В 19-ти матчах забил пять мячей.

    Гонсало Игуаин и бывший директор «Челси» Марина Грановская
    goal.com

    Игуаин перешел в «Челси» в январе 2019 года. И в тот момент в Лондоне надеялись, что аргентинец поможет команде вернуться в чемпионскую гонку, в которой явными фаворитами были «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

    Но в итоге болельщики быстро поняли, почему чуть раньше «Ювентус» «сплавил» Игуаина в аренду в «Милан».

    На самом деле были и неплохие отрезки, но в целом Гонсало не убедил. Неудивительно, что «Челси» не стал предлагать ему полноценный контракт.

    2019-2021: Тэмми Абрахам

    Воспитанник академии «Челси». Провел 82 матча и забил 30 мячей.

    Тэмми Абрахам
    nytimes.com

    Некоторые, возможно, считают, что Абрахам уже снял проклятие с девятого номера.

    В 82 матчах за клуб своего детства Тэмми забил 30 мячей, в том числе 15 в 34-х играх АПЛ в сезоне-2019/20, сразу после возвращения из аренды в «Астон Виллы». И да, он играл с «девяткой» на спине.

    Но факт остается фактом, что ему дали не так много времени, а потом и вовсе продали.

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    • В сезоне-2020/21 Абрахам забил всего лишь 12 мячей во всех турнирах. Правда, для этого ему хватило всего 32 матчей. И в большинстве случаев он выходил на поле со скамейки запасных. Прошлым летом «Рома» заплатила за Тэмми солидные 34 миллиона фунтов.

    2021-2022: Ромелу Лукаку

    Перешел в «Челси» из миланского «Интера» за 97,5 миллиона фунтов. В 58 матчах забил 15 мячей.

    Ромелу Лукаку
    goal.com

    Если кто-то уверен, что Абрахаму не удалось разрушить проклятие, это наверняка собирался сделать Ромелу Лукаку.

    Бельгиец вернулся на «Стэмфорд Бридж» через восемь лет после перехода из «Челси» в «Эвертон» после отличного отрезка в миланском «Интере». В сезоне-2020/21 Лукаку забил 24 гола в 36 матчах и помог «Интеру» стать чемпионом Италии.

    Лукаку должен был стать последней недостающей частью в «Челси», главной целью которого была победа в АПЛ. Но вместо этого Ромелу забил в чемпионате всего лишь восемь мячей в 25 матчах.

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    • Сразу после Рождества Лукаку дал скандальное интервью, в котором заявил, что хочет вернуться в «Интер», не желая больше играть в команде Томаса Тухеля.

    Забив 15 мячей во всех турнирах, Лукаку стал лучшим бомбардиром «Челси» в прошлом сезоне, но это явно не то, на что рассчитывали в клубе, когда согласились заплатить за него почти 100 миллионов фунтов.

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