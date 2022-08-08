Трансферный дайджест. 2 — 8 августа

Френки де Йонг

Полузащитник, «Барселона», 25 лет

Судьба нидерландского футболиста «Барселоны» Френки де Йонга никак не может решиться. Игроком интересуются два клуба АПЛ — «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По данным Diario Sport, в начале июля совладелец лондонцев Тодд Боэли поужинал в Барселоне с Жоаном Лапортой. На этой встрече Боэли сказал, что «Челси» отпустит Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо, если за них предложат сумму, которая устроит клуб. Лапорта, в свою очередь, дал согласие на переговоры с Де Йонгом.

Однако как сообщает The Times, голландец не спешит уходить из команды так как подписывал контракт с «Барселоной» на 14 млн евро в год, но шел навстречу клубу два сезона подряд: соглашался снизить зарплату на 11 млн в постпандемийный сезон и не меньше чем на 5 млн в прошлом. Договаривались, что эти деньги каталонцы ему постепенно вернут, но пока, судя по инсайдам, так и не вернули — а решать вопрос нужно явно до отъезда. Футболист готов выслушать предложения от других клубов, но только когда проблема с долгом будет решена.

Однако с этим сложности. Клуб хочет, чтобы Де Йонг согласился на сокращение долга с 20 млн евро до 7 млн. A Хави объяснил Де Йонгу — если игрок хочет остаться, он должен снизить зарплату почти в два раза.

Все лето за Френки бегает «МЮ». Diario Sport пишет, что клуб так сильно хочет Де Йонга, что готов покрыть задолженность «Барсы» перед игроком. Англичане готовят финальное предложение — по нему «Юнайтед» сделают голландца самым высокооплачиваемым футболистов в команде. Точных цифр нет, но сообщается, что «МЮ» готов повторить зарплату, которую в следующие два сезона игроку выплатила бы «Барса» с учетом долга.

Однако голландец не хочет в «Юнайтед» по спортивным причинам — клуб не сыграет в Лиге чемпионов, а новый проект там только выстраивается. В этом отношении «Челси» его привлекает больше. Другое дело, что лондонцы могут не предложить настолько выгодных финансовых условий. Не забываем, что еще нужно платить «Барсе». Каталонцы хотят минимум 80 млн евро, о которых уже договорились с «МЮ».

А теперь и вовсе появилась информация о том, что руководство каталонского клуба сообщило Френки де Йонгу, что хочет аннулировать его действующий контракт, который он заключил с командой в октябре 2020 года, так как представители испанского клуба нашли нарушения в новом договоре, сообщил The Athletic. Поэтому возможно футболисту и вовсе не светит погашение долга, а прийдется выбрать один из клубов АПЛ.

Наш прогноз: «Челси»

Марко Арнаутович

Нападающий, «Болонья», 33 года

Марко Арнаутович globallookpress.com

33-летний нападающий «Болоньи» и сборной Австрии Марко Арнаутович может вернуться в Английскую Премьер-Лигу.

В услугах австрийца заинтересован «Манчестер Юнайтед». Кандидатуру Арнаутовича лично одобрил главный тренер команды Эрик Тэн Хаг, сообщает The Athletic. Если трансфер удастся осуществить, Арнаутович вернется в АПЛ, где уже играл за «Сток Сити» и «Вест Хэм», и будет работать со знакомыми тренерами. Марко играл за «Твенте», где Стив Макларен был главным тренером, а Эрик Тен Хаг — ассистентом.

Первое предложение «красных дьяволов» в размере 7,2 миллиона фунтов было отклонено итальянским клубом. Отмечается, что представители «Манчестер Юнайтед» сохраняют уверенность в подписании Арнаутовича. Сообщалось, что клуб АПЛ готов заплатить за 33-летнего форварда 10 миллионов фунтов.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг желает решить проблему нехватки форвардов. Недавно возникли проблемы со здоровьем у Антони Марсьяля, Мэйсон Гринвуд отстранен на неопределенный срок, а Криштиану Роналду по-прежнему хочет сменить клуб.

Как сообщает Il Resto del Carlino, Марко Арнаутович и сам заинтересован переходом в английский клуб и лично попросил руководство «Болоньи» отпустить его в «Манчестер Юнайтед».

За «Болонью» Марко Арнаутович играл в сезоне 2021/2022, куда перешёл из китайского «Шанхай Порт». На счету Марко — 34 матча, 15 голов и 1 результативная передача за итальянский клуб во всех турнирах.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Эдинсон Кавани

Нападающий, свободный агент, 35 лет

Эдинсон Кавани globallookpress.com

Звездный нападающий Эдинсон Кавани, который пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», до сих пор не знает, где проведет сезон-2022/2023.

Согласно сообщениям инсайдера Фабрицио Романо в социальных сетях, приоритетным вариантом для 35-летнего бомбардира считается трансфер в испанский чемпионат. В Ла Лиге уругвайца хочет видеть в своей команде главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо. Руководство уже начало работу над трансфером. Также на 35-летнего игрока претендуют «Вильярреал» и «Бока Хуниорс».

Сообщалось, что Эдинсон Кавани был близок к переходу в гранд чемпионата Аргентины «Боку Хуниорс». Однако нападающий отказался от предложенного ему контракта. По информации журналиста, Кавани ответил «Боке», что у него в приоритете европейские клубы. Также, что он не примет предложенный ему контракт по семейным причинам.

Так же согласно сведениям Todofichajes, 35-летний бомбардир хотел бы пополнить ряды мадридского «Реала», расставшегося с Борхой Майоралем. Кавани готов к роли резервиста в «королевском клубе» ради возможности выиграть Лигу чемпионов.

Еще ранее появилась информация о том, что Кавани вел переговоры с дортмундской «Боруссией». По информации источника, главная проблема потенциального трансфера заключается в большой зарплате Кавани, превышающая 10 миллионов евро в год. Поэтому для подписания соглашения с дортмундским клубом 35-летнем уругвайцу придётся пойти на понижение зарплаты, сообщает Bild.

Ранее Эдинсон Кавани выступал за «Палермо», «Наполи», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне он забил 2 мяча в 20 матчах за манкунианцев во всех турнирах, а летом покинул клуб в статусе свободного агента. На его счету также 133 матча и 58 голов за сборную Уругвая.

Наш прогноз: «Валенсия».

Каллум Хадсон-Одои

Полузащитник, «Челси», 21 год

Каллум Хадсон-Одои globallookpress.com

Английский вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои может покинуть клуб в текущее трансферное окно из-за того, что хочет больше игрового времени.

Одним из возможных вариантов продолжения карьеры называется «Саутгемптон», сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо. По утверждениям инсайдера, «святые» ранее уже выходили на связь с лондонцами с просьбой взять Хадсона-Одои в аренду. В данный момент они предпринимают ещё больше усилий по приобретению футболиста. К вингеру также проявлял интерес «Лестер»: несколько дней назад они обсуждали его кандидатуру с «Челси».

Как информирует Sky Sports, представители 21-летнего англичанина ведут переговоры с дортмундской «Боруссией». Речь идет об аренде. По условию аренды, «Челси» получит за Каллума Хадсона-Одои около 4 миллионов евро, а сам футболист получит игровую практику, кроме этого, дортмундская «Боруссия» получит право выкупа на футболиста, речь идет о 35 миллионах евро.

При этом сторона футболиста собирается выслушать предложения всех интересующихся им клубов и лишь затем примет решение о том, куда игроку переходить. Утверждается, что Хадсон-Одои также привлек внимание «Ювентуса».

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 21-летний Хадсон-Одои провёл 15 игр, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Почти всю вторую половину сезона игрок пропустил из-за травмы.

Наш прогноз: «Боруссия Д»

Филип Костич

Полузащитник, «Айнтрахт», 29 лет

Филип Костич globallookpress.com

Туринский «Ювентус» работает над трансфером австрийского полузащитника «Айнтрахта» Филипа Костича.

Как отмечает журналист Патрик Бергер, у самого футболиста уже есть договоренность с «бьянконери» об условиях личного контракта. Ожидается, что «Айнтрахт» получит за трансфер игрока 15 миллионов евро плюс бонусы. Но «Ювентус» пока не делал официального предложения франкфуртскому клубу.

Кроме того, у 29-летнего серба все еще есть возможность продлить контракт с «Айнтрахтом». Клуб сделал игроку выгодное предложение. Журналист Флориан Плеттенберг также отмечает, что «Айнтрахт» намерен получить не менее 15 миллионов евро в случае трансфера. По информации Кристофера Михеля, у самого Костича есть сильное желание перейти в «Ювентус».

«Есть еще один фактор, который может ускорить трансфер Костича: сезон немецкого футбола уже стартовал, "Айнтрахт" провел первый матч в Бундеслиге, а 10 августа франкфуртцы сразятся с мадридским "Реалом" в матче за Суперкубок УЕФА. Не будем забывать и про Кубок Германии, в котором "орлы" уверенно обыграли "Магдебург" со счетом 4:0, Костич, кстати стал автором голевого паса. А вот в Бундеслиге "Бавария" обыграла "Айнтрахт" со счетом 6:1, Костич не показал ничего интересного и был заменен в концовке второго тайма.

Учитывая такой напряженный график, "Айнтрахту" необходимо понимать, останется ли один из ведущих игроков клуба в команде. В Турине, кажется, есть уверенность в том, что трансфер состоится и Аллегри получит свое четвертое усиление», отмечает автор sports.ru.

31 матч, четыре взятия ворот и девять результативных передач — такой актив Костича по итогам минувшего сезона Бундеслиги.

Наш прогноз: «Ювентус».

Адриан Рабьо

Полузащитник, «Ювентус», 27 лет

Адриан Рабьо globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» очень заинтересован в французском полузащитнике «Ювентуса» Адриане Рабьо.

По данным The Athletic, французский полузащитник стал наиболее предпочтительным вариантом «Юнайтед» для усиления команды. «МЮ» не решил, подпишет ли 27-летнего хавбека вне зависимости от исхода переговоров по полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу, или же дождется их результата, чтобы понять, нужно ли подписывать Рабьо.

Отметим, что в июле «Ман Юнайтед» договорился с «Барселоной» о трансфере де Йонга за 85 млн евро, но футболист так и не согласился на переход.

Manchester Evening News сообщает, что клубы согласовали трансфер 27-летнего полузащитника за 15 млн фунтов (17,8 млн евро). Эта сумма может увеличиться до 20 млн фунтов (23,8 млн евро) за счет бонусов.

«Манчестер Юнайтед» еще предстоит договориться с игроком и его агентом об условиях личного контракта. Стоит отметить, что функции агента футболиста выполняет его мать Вероника. В данный момент источники называют ее единственным препятствием для перехода Рабьо в «МЮ».

Журналист Фабрицио Романо подтверждает эти сведения и пишет, что «Ювентус» не мешает переходу Рабьо в «МЮ» и открыт для его продажи, но договориться с агентом игрока английский клуб пока не смог.

На прошлой неделе «Юнайтед» принял тот факт, что должен искать альтернативы хавбеку «Барселоны» Френки де Йонгу. Переговоры по нему не прекращались, но клуб на всякий случай поддерживал контакты с альтернативными вариантами на эту позицию. Как отмечается, «МЮ» следит за Рабьо со времен работы Луи ван Гала в клубе.

Срок контракта футболиста с «Ювентусом» истекает летом 2023 года. В минувшем сезоне хавбек провел 45 матчей за клуб и сделал 2 результативные передачи.

Наш прогноз: «Ювентус».

Никола Влашич

Полузащитник, «Вест Хэм», 24 года

Никола Влашич globallookpress.com

Экс-игрок московского ЦСКА, хорватский полузащитник Никола Влашич уже этим летом может покинуть «Вест Хэм». Футболистом интересуется итальянский «Торино».

Согласно данным CalcioMercato, сам 24-летний хорватский футболист хотел бы покинуть английский клуб и перебраться в «Торино», чтобы иметь больше игровой практики, однако представители команд не могут согласовать условия сделки.

Сообщается, что «Торино» намеревается просто взять аренду игрока на один год, а вот «Вест Хэм» намерен включить в соглашение пункт об обязательном выкупе экс-футболиста ЦСКА по окончании аренды.

«Если продажа будет полноценной, то сумма точно будет ниже, чем за переход из ЦСКА. За время в московском клубе Никола набил себе максимальный ценник (30 млн евро), после переезда в Англию он начал терять в стоимости, и сейчас Влашич оценивается в 22 млн евро.

История с хорватом — не первая и не последняя. Никола с агентом излишне спешили уехать из ЦСКА и в итоге сделали неправильный выбор. Полузащитник не оценил здраво свои силы. Возможно, не стоило сразу ехать в АПЛ либо надо было выбрать команду из нижней части таблицы.» — подмечает журналист news.sportbox.ru.

В прошлом сезоне Никола Влашич провёл в английском чемпионате в составе «молотобойцев» 19 поединков, в которых забил один мяч. В ЦСКА игрок сборной Хорватии выступал с 2018 по 2021 год, в составе которого принял участие в 86 матчах и забил 28 мячей.

Наш прогноз: «Торино».