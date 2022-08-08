Бундеслига: Итоги 1-го тура

«Немецкая машина» громит первого соперника на своём пути. Битва призёров «Боруссии» и «Байера». И возвращение в элиту немецкого футбола «Вердера» и «Шальке-04». Главное о 1-м туре чемпионата Германии.

Немецкая машина

«Бавария» — ещё раз подтверждает класс лучшей команды в Германии. Действующие чемпионы в гостях разгромили обладателя Кубка Лиги Европы и участника группового этапа Лиги чемпионов — «Айнтрахт» (6:1).

В составе «немецкой машины» дублем отметился Джамал Мусиала. Ещё по голу забили Киммих, Павар, Мане, Гнабри. Причём 5 мячей было оформлено до перерыва.

Футболисты «Айнтрахта» смогли провести гол-престижа лишь на 64-й минуте. Сделал это Муани.

Битва призёров

Календарь немецкой Бундеслиги уже в 1-м туре свёл пути серебряного и бронзового призёров минувшего сезона. Игра прошла в Дортмунде. «Боруссия» играла против «Байера».

Календарь и таблица Бундеслиги

Победу в этом сражении одержали хозяева. За «шмелей» на 10-й минуте гол забил Марко Ройс. В итоге его мяч оказался победным и единственным в поединке.

Марко Ройс — автор победного гола в ворота «Байера» globallookpress.com

«Байер» в этой встрече отметился лишь удалением. В концовке красный свет перед собой увидел финский кипер Лукаш Градецкий. Вратарь покинул поле в добавленное время.

Экс-футболист «Зенита» Сердар Азмун сейчас играет за леверкузенский клуб. В матче против Дортмунда вышел на 66-й минуте встречи.

Российский кипер Андрей Лунёв провел весь матч на скамейке запасных «Байера». Во 2-м туре есть большая вероятность выхода Лунёва в стартовом составе. Это будет домашняя игра против «Аугсбурга» 13 августа.

Старт новичков

В Бундеслигу после продолжительного отсутствия вернулись «Шальке-04» и «Вердер». В новом сезоне чемпионата Германии бременский клуб стартовал с мирного результата. «Музыканты» сыграли вничью с «Вольфсбургом» (2:2).

Счёт в матче на 11-й минуте открыли «волки» — автор гола Лукас Нмеча. Бременские «музыканты» ответили точными ударами Никласа Фюллькруга и Леонардо Биттенкурта. Еще до перерыва.

Точку в матче за 6 минут до финального свистка поставил игрок «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги.

Фан-сектор «Шальке-04» globallookpress.com

Не повезло в 1-м туре «Шальке». «Горняки» проиграли участнику плей-офф Лиги конференций — «Кёльну» (1:3). Гол-престижа в составе Гельзенкирхена забил Мариус Бюльтер.

Новый тур

С 12-го по 14-е августа в немецкой Бундеслиге пройдут матчи 2-го тура.

Чемпион «Бавария» примет «Вольфсбург», серебряная «Боруссия» отправится в гости к «Фрайбургу», а бронзовый «Байер» дома встретится с «Аугсбургом».

Все прогнозы на Бундеслигу

Дебютанты чемпионата Германии попытаются одержать первую победу в сезоне: «Шальке-04» дома против «Боруссии» М, а «Вердер» в игре со «Штутгартом».