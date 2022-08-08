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    Бундеслига: Итоги 1-го тура

    Немецкая Бундеслига. Сезон 2022/2023. Начало новой битвы за серебряную салатницу

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    «Бавария» — действующие чемпионы Германии
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    «Бавария» — действующие чемпионы Германии
    «Немецкая машина» громит первого соперника на своём пути. Битва призёров «Боруссии» и «Байера». И возвращение в элиту немецкого футбола «Вердера» и «Шальке-04». Главное о 1-м туре чемпионата Германии.

    Немецкая машина

    «Бавария» — ещё раз подтверждает класс лучшей команды в Германии. Действующие чемпионы в гостях разгромили обладателя Кубка Лиги Европы и участника группового этапа Лиги чемпионов — «Айнтрахт» (6:1).

    В составе «немецкой машины» дублем отметился Джамал Мусиала. Ещё по голу забили Киммих, Павар, Мане, Гнабри. Причём 5 мячей было оформлено до перерыва.

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    Битва призёров

    Календарь немецкой Бундеслиги уже в 1-м туре свёл пути серебряного и бронзового призёров минувшего сезона. Игра прошла в Дортмунде. «Боруссия» играла против «Байера».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Победу в этом сражении одержали хозяева. За «шмелей» на 10-й минуте гол забил Марко Ройс. В итоге его мяч оказался победным и единственным в поединке.

    Марко Ройс — автор победного гола в ворота «Байера»
    globallookpress.com

    «Байер» в этой встрече отметился лишь удалением. В концовке красный свет перед собой увидел финский кипер Лукаш Градецкий. Вратарь покинул поле в добавленное время.

    Экс-футболист «Зенита» Сердар Азмун сейчас играет за леверкузенский клуб. В матче против Дортмунда вышел на 66-й минуте встречи.

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    • Российский кипер Андрей Лунёв провел весь матч на скамейке запасных «Байера». Во 2-м туре есть большая вероятность выхода Лунёва в стартовом составе. Это будет домашняя игра против «Аугсбурга» 13 августа.

    Старт новичков

    В Бундеслигу после продолжительного отсутствия вернулись «Шальке-04» и «Вердер». В новом сезоне чемпионата Германии бременский клуб стартовал с мирного результата. «Музыканты» сыграли вничью с «Вольфсбургом» (2:2).

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    • Счёт в матче на 11-й минуте открыли «волки» — автор гола Лукас Нмеча. Бременские «музыканты» ответили точными ударами Никласа Фюллькруга и Леонардо Биттенкурта. Еще до перерыва.

    Точку в матче за 6 минут до финального свистка поставил игрок «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги.

    Фан-сектор «Шальке-04»
    globallookpress.com

    Не повезло в 1-м туре «Шальке». «Горняки» проиграли участнику плей-офф Лиги конференций — «Кёльну» (1:3). Гол-престижа в составе Гельзенкирхена забил Мариус Бюльтер.

    Новый тур

    С 12-го по 14-е августа в немецкой Бундеслиге пройдут матчи 2-го тура.

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    Чемпион «Бавария» примет «Вольфсбург», серебряная «Боруссия» отправится в гости к «Фрайбургу», а бронзовый «Байер» дома встретится с «Аугсбургом».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Дебютанты чемпионата Германии попытаются одержать первую победу в сезоне: «Шальке-04» дома против «Боруссии» М, а «Вердер» в игре со «Штутгартом».

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