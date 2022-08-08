Дортмундская «Боруссия» намерена подписать форварда «Челси» Каллума Хадсона-Одои

Агенты нападающего лондонского «Челси»начали вести переговоры с дортмундской «Боруссией» о переходе 21-летнего футболиста уже этим летом. Об этом сообщает Sky Sports

Хадсон-Одои, являющийся воспитанником лондонского клуба, хочет покинуть команду. Он не был включён в число футболистов, попавших в заявку на матч 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном» (1:0). В 2019 году Каллум получил новый, улучшенный контракт от «Челси», отказавшись от перехода в мюнхенскую «Баварию».

Так же ранее в СМИ появлялась информация о том что, игроком интересуется туринский «Ювентус» и два клуба АПЛ — «Лестер» и «Саутгемптон».

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 21-летний Хадсон-Одои провёл 15 игр, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Почти всю вторую половину сезона игрок пропустил из-за травмы.