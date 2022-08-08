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    РПЛ: Итоги 4-го тура

    В российской Премьер-лиге новые лидеры. И это не чемпион последних лет «Зенит»

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    «Спартак» — один из лидеров чемпионата России
    Взлет «Спартака» и ЦСКА. Падение «Зенита» и «Локомотива». Чем ещё запомнился 4-й тур чемпионата России? Разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    Две позиции вверх. ЦСКА возглавил таблицу РПЛ. «Армейцы» по итогам 4-го места поднялись с 3-го на 1 место.

    Рухнул вниз «Зенит» из Санкт-Петербурга. Сразу на 3 позиции. Чемпион России теперь занимает 4 место. Команду Сергея Семака помимо ЦСКА смогли обойти «Спартак» и «Сочи».

    Календарь и таблица РПЛ

    Одно изменение коснулось середины турнирной таблицы. Местами поменялись «Краснодар» и «Ахмат». «Быки» поднялись на 8 место, клуб из Грозного теперь на 9 строчке.

    Абсолютное равенство

    В чемпионате России теперь два лидера ЦСКА и «Спартак». После 4-х туров московские клубы набрали по 10 очков: 3 победы и 1 ничья.

    Интересный момент. На этой дистанции у команд абсолютное равенство не только в очках, но и в разнице мячей. Соперники забили по 11 голов и пропустили лишь 3 раза.

    4-й игровой день запомнился крупной победой ЦСКА над воронежским «Факелом» (4:1) и уверенной «викторией» «Спартака» над «Уралом» (2:0).

    Роман Зобнин
    globallookpress.com

    До этого «армейцы» добились успеха в матчах с «Сочи» (3:0) и «Уралом» (2:0), и разошлись миром с «Нижним Новгородом» (2:2).

    «Красно-белые» в свою очередь в стартовой игре разошлись миром с «Ахматом» (1:1) и одержали победы над «Краснодаром» (4:1) и «Оренбургом» (4:1).

    На ступеньку выше

    Речь о «Сочи». Клуб вышел на чистое 3 место в турнирной таблице. Обладатель серебряных медалей одержал домашнюю победу над «Нижним Новгородом» (2:1).

    У футболистов «Сочи» 9 очков. В стартовых турах команда обыграла «Ахмат» (2:1) и «Торпедо» (3:1). Единственное поражение южане потерпели от ЦСКА во втором туре РПЛ (0:3).

    Чемпион в Топ-4

    «Зенит» опустился на 4 место. В четвёртом игровом дне «лазурные» не смогли распечатать ворота «Ахмата». Встреча завершилась вничью (0:0).

    К тому же невский клуб большую часть матча играл в меньшинстве. На 41-й минуте с поля был удалён Даниил Одоевский. Он не сможет помочь «Зениту» в центральном матче 5-го тура против ЦСКА. Игра состоится 13 августа.

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    • «Зенит» уже терял в этом сезоне очки. В стартовом туре питерский клуб упустил победу в поединке с «Химками» (1:1). Были также крупные победы над «Крыльями Советов» (3:0) и «Локомотивом» (5:0).

    «Золотая середина»

    На 8 место в «турнирке» поднялся «Краснодар». «Быки» смогли подняться в верхнюю часть таблицы после домашней победы над «Локомотивом» (3:0). В активе «чёрно-зелёных» 7 очков.

    «Краснодар» ранее обыграл «Урал» (3:1), проиграл «Спартаку» (1:4) и сыграл вничью с «Факелом» (2:2).

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    • «Ахмат» хоть и сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), но всё-таки опустился на 9 строчку РПЛ. У клуба 5 очков в активе. В плюс команда может занести ничью со «Спартаком» (1:1) и победу над «Факелом» (2:1).

    Дно таблицы

    В зоне вылета непривычно наблюдать за местом «Локомотива». «Железнодорожники» засели на 14-й строчке. «Паровозы» в этом сезоне пока идут без побед. Два крупных поражения от «Зенита» и «Краснодара» и две ничьи с НН и «Ростовым» — это всё, чем может похвастаться пока ЛОКО.

    Даниил Худяков, вратарь «Локомотива»
    globallookpress.com

    Ниже только «Торпедо» (1 очко) и «Урал» (0 очков). Московский клуб проиграл «Химкам» (1:3), а команда из Екатеринбурга уступила «Спартаку» (0:2).

    Тур 5-й

    В этом туре сразу два матча могут претендовать на статус центрального. «Зенит» попытается вернуть лидерство в поединке с ЦСКА. Игра состоится 13 августа. А «Сочи» намерен сместить с трона «Спартак». Очная битва запланирована на 14 августа.

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    «Локомотив» постарается одержать первую победу в сезоне в игре против «Крыльев Советов». А вот у «Урала» будет возможность набрать стартовые очки в сражении с «Факелом».

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