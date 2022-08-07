ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    ЦСКА погасил «Факел». Армейцы смяли воронежских гостей за 25 минут

    Армейский клуб проявил характер в матче с «Факелом» и вышел на первое место в таблице РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Факел
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Факел»ЦСКА погасил «Факел». Армейцы смяли воронежских гостей за 25 минут «Фулхэм» — «Ливерпуль»День Митровича. «Ливерпуль» едва спасся от конфуза на «Крейвен Коттедж» Квинси Промес«Красно-белые» хороши на старте сезона. С такими результатами можно претендовать на титул
  • 23:57
    • Дубль Месси и гол Неймара помогли ПСЖ разгромить «Клермон»
  • 22:04
    • «Зенит» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном
  • 21:57
    • «Краснодар» вырвал победу у «Локомотива», Олусегун оформил дубль
  • 21:39
    • Пенальти принес «Челси» выездную победу над «Эвертоном»
  • 00:11
    • Самсонова сыграет с Канепи в финале турнира в Вашингтоне
  • 21:26
    • Гол Ройса принес «Боруссии» победу над «Байером»
  • 19:30
    • ЦСКА разгромил «Факел», у Медины гол и два ассиста
    Все новости спорта
    ЦСКА — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЦСКА — «Факел»
    Московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» (4:1) в матче четвертого тура РПЛ. Форвард «Факела» Георгий Гонгадзе открыл счет на 42‑й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме в составе армейского клуба отличились Константин Кучаев, Хесус Медина, Федор Чалов и Хорхе Карраскаль. ЦСКА с 10 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Факел» (2) занимает 13‑е место.

    Свинов против ЦСКА

    Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев приветствует дебют за «Факел» молодого голкипера Ильи Свинова.

    «Главный тренер красно-синих Владимир Федотов выставил тот же стартовый состав, что и первых трех турах. На лавке остались три новичка, в том числе молодой чилиец Мендес и 27-летний бразилец Мойзес. Последний из них вышел на 33-й минуте вместо получившего болезненный удар по колену Облякова.

  • РПЛ. «Зенит» потерял очки в Грозном, «Краснодар» разгромил «Локо», «Динамо» в гостях у «Крыльев»
  • Результаты матчей 4 тура РПЛ
  • Вчера

    • Гости, удивившие шестью забитыми мячами в трех турах, внесли три изменения после ничьей с "Динамо". Так, ворота доверили Свинову, видимо, в расчете на его спартаковское (пусть и краткосрочное) прошлое. Одна только фамилия обязывает умирать в матчах против ЦСКА.

    Пару раз голкипер гостей накрывал мяч после рикошетов на ленточке, спасая команду от угловых и заставляя армейцев выплескивать эмоции и тратить силы на споры с судьями.

    ЦСКА — «Факел»

    На 4-й минуте гостей простил Медины, завершив изящную комбинацию через левый фланг сочным ударом чуть выше перекладины. А на 15-й голкипер грамотно вышел навстречу прорвавшемуся защитнику Гайичу и парировал мяч, посланный сербом с угла вратарской».

  • Владимир Федотов
  • Главный тренер ЦСКА
  • Хорошее начало. Создали несколько моментов. Стали заложниками своего темпа. Потом что-то вдруг сломалось. Начали терять инициативу, нервничать, принимать неверные решения вместо того, чтобы пользоваться флангами и создавать преимущество. Начали терять в центре мячи. Соперник отодвинул игру: угловой, пенальти. Тут, как говорится, на помощь пришел перерыв. Пришлось включить характер. Без этого в футбол не играют. Оказывается, есть силы, желание и проявление мастерства. Для этого понадобился перерыв.

    • Спорный пенальти «Факела»

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов с сомнением относится к пенальти, с которого воронежские гости открыли счет в матче.

    «Постепенно команды раскочегарились. Игра раскрылась, футбол стал более зрелищным и эмоциональным. Команда Олега Василенко показала свои сильные стороны: дорожила мячом, умело подготавливая собственные атаки или сбивая темп, опасно разыгрывала стандарты. На исходе получаса у ЦСКА получил травму Обляков — так дебютировал новичок красно-синих Мойзес.

  • ЦСКА погасил «Факел». Армейцы смяли воронежских гостей за 25 минут
  • Армейский клуб проявил характер в матче с «Факелом» и вышел на первое место в таблице РПЛ
  • Сегодня

    • А за пять минут до перерыва "Факел" заработал пенальти. Момент спорный, из категории "50 на 50". Медина не видел вылетавшего из-за спины Суслова, пытался сыграть в мяч, но попал и по ноге сопернику. Посмотрев повтор, судья Бобровский всё-таки указал на точку. Гонгадзе забил во втором туре подряд.

    ЦСКА — «Факел»

    Интересно, что после первого тайма воронежцы превосходили армейцев и по попаданиям в створ (2:1). Вот так "Факел"! ЦСКА со "связанными ногами" тяжело развивал атаки: например, у центральных защитников Набабкина, Дивеева и Зайнутдинова набралось по статистике 19 потерь владения на троих».

  • Олег Василенко
  • Главный тренер «Факела»
  • Мы не сыграли целостно. В первом тайме можно было действовать холоднокровнее, плотнее. Сделали замены, чтобы отодвинуть игру от ворот, усилить фланги — у нас это не получилось. Расстраивает результат и прежде всего содержание игры. Будем работать.

    • Бенефис Карраскаля

    Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин хвалит колумбийского легионера ЦСКА Хорхе Карраскаля, который «сделал» матч с «Факелом».

    «На этом фоне гол "Факела" не то чтобы вытекал из хода игры (в эпизоде с пенальти максимально неаккуратно сыграл Медина), но никакого удивления не вызвал. Гости явно успокоились, играя максимально компактно — Диего Симеоне точно был бы доволен и поаплодировал бы. Вопрос заключался только в том, насколько долго им удастся при расплавляющей Москву жаре 30+ градусов удерживать эту структуру.

    ЦСКА — «Факел»

    Получалось около часа, а потом ЦСКА хватило десяти минут, чтобы перевернуть игру. Опять же, стоит обращать внимание на эпизоды. Первый гол: игроки "Факела" чуть не успели в прессинг к Набабкину, тот дал диагональ на Чалова, а потом гости не успели закрыть зону перед штрафной после скидки форварда. Второй и третий голы — индивидуальное мастерство игроков ЦСКА, в первую очередь Карраскаля, который провел очень яркий второй тайм, показывая, кто в этом ЦСКА "решальщик".

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Колумбиец — самый заметный персонаж в этой команде, а главное, он не боится это показывать. В ЦСКА не видели ничего подобного со времен праймового Влашича, который разрывал "Реал" в Лиге чемпионов и признавался лучшим игроком сезона в России».

  • Хорхе Карраскаль
  • Полузащитник ЦСКА
  • Было жарко весь первый тайм, душно, поэтому мы застоялись. Когда «Факел» забил, это нас встряхнуло. На второй тайм команда вышла с другим менталитетом, настроем и страстью. Мы помогали друг другу, поддерживали и создавали моменты. Общими стараниями вырвали победу, двигаемся вперед.

    • «Факел» боролся до конца

    Автор Rusfootball.info Алексей Радюк отдает должное гостям, которые не опустили рук, даже когда счет стал разгромным.

    «На 63 минуте прозвенело последнее предупреждение для "Факела" — Мухин накрыл на чужой половине поля одного из защитников и вывел на ворота зимнего новичка Карраскаля, удар которого в дальний угол чудом остановил рукой Свинов. Две минуты спустя в штрафной гостей возник "пожар", в результате которого был сбит Карраскаль — и новый просмотр ВАР привел к пенальти в те же самые физически, но принадлежащие уже другой команде ворота. Еще один зимний новичок Медина шансов вратарю не оставил — такие удары с 11 метров под перекладину не берутся, и ЦСКА вышел вперед. Едва ли не в следующей атаке уже Медина отдал мяч Чалову, и Федор застал Свинова врасплох ударом в ближний угол от штанги — 3:1.

    ЦСКА — «Факел»

    "Факел" пытался подняться даже в этой ситуации, отчаянно борясь за каждый мяч, но атакующих успехов больше не достиг. ЦСКА же смог подловить раскрывшегося соперника еще раз: вторым голевым пасом отметился Медина — на этот раз на Карраскаля, который без малейших помех от защитников перебросил Свинова, вряд ли заслужившего такое количество пропущенных голов.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Победы со счетом 4:1 в аккурат хватило ЦСКА для того, чтобы полностью сравняться со "Спартаком" по всем показателям — и благодаря более высокой финишной позиции в прошлом сезоне (да-да, есть и такой пункт в регламенте РПЛ!) "армейцы" вышли на первое место. "Факел" же явно не сказал своего последнего слова и наверняка еще попортит кровь не одному РПЛ-сопернику. Что касается болельщиков Воронежа, то они прямо сейчас способны побороться за чемпионство в лиге по любви к своей команде».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сочи — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Марсель — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры