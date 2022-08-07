ЦСКА погасил «Факел». Армейцы смяли воронежских гостей за 25 минут

Свинов против ЦСКА
Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев приветствует дебют за «Факел» молодого голкипера Ильи Свинова.
«Главный тренер красно-синих Владимир Федотов выставил тот же стартовый состав, что и первых трех турах. На лавке остались три новичка, в том числе молодой чилиец Мендес и 27-летний бразилец Мойзес. Последний из них вышел на 33-й минуте вместо получившего болезненный удар по колену Облякова.
Гости, удивившие шестью забитыми мячами в трех турах, внесли три изменения после ничьей с "Динамо". Так, ворота доверили Свинову, видимо, в расчете на его спартаковское (пусть и краткосрочное) прошлое. Одна только фамилия обязывает умирать в матчах против ЦСКА.
Пару раз голкипер гостей накрывал мяч после рикошетов на ленточке, спасая команду от угловых и заставляя армейцев выплескивать эмоции и тратить силы на споры с судьями.
На 4-й минуте гостей простил Медины, завершив изящную комбинацию через левый фланг сочным ударом чуть выше перекладины. А на 15-й голкипер грамотно вышел навстречу прорвавшемуся защитнику Гайичу и парировал мяч, посланный сербом с угла вратарской».
Спорный пенальти «Факела»
Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов с сомнением относится к пенальти, с которого воронежские гости открыли счет в матче.
«Постепенно команды раскочегарились. Игра раскрылась, футбол стал более зрелищным и эмоциональным. Команда Олега Василенко показала свои сильные стороны: дорожила мячом, умело подготавливая собственные атаки или сбивая темп, опасно разыгрывала стандарты. На исходе получаса у ЦСКА получил травму Обляков — так дебютировал новичок красно-синих Мойзес.
А за пять минут до перерыва "Факел" заработал пенальти. Момент спорный, из категории "50 на 50". Медина не видел вылетавшего из-за спины Суслова, пытался сыграть в мяч, но попал и по ноге сопернику. Посмотрев повтор, судья Бобровский всё-таки указал на точку. Гонгадзе забил во втором туре подряд.
Интересно, что после первого тайма воронежцы превосходили армейцев и по попаданиям в створ (2:1). Вот так "Факел"! ЦСКА со "связанными ногами" тяжело развивал атаки: например, у центральных защитников Набабкина, Дивеева и Зайнутдинова набралось по статистике 19 потерь владения на троих».
Бенефис Карраскаля
Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин хвалит колумбийского легионера ЦСКА Хорхе Карраскаля, который «сделал» матч с «Факелом».
«На этом фоне гол "Факела" не то чтобы вытекал из хода игры (в эпизоде с пенальти максимально неаккуратно сыграл Медина), но никакого удивления не вызвал. Гости явно успокоились, играя максимально компактно — Диего Симеоне точно был бы доволен и поаплодировал бы. Вопрос заключался только в том, насколько долго им удастся при расплавляющей Москву жаре 30+ градусов удерживать эту структуру.
Получалось около часа, а потом ЦСКА хватило десяти минут, чтобы перевернуть игру. Опять же, стоит обращать внимание на эпизоды. Первый гол: игроки "Факела" чуть не успели в прессинг к Набабкину, тот дал диагональ на Чалова, а потом гости не успели закрыть зону перед штрафной после скидки форварда. Второй и третий голы — индивидуальное мастерство игроков ЦСКА, в первую очередь Карраскаля, который провел очень яркий второй тайм, показывая, кто в этом ЦСКА "решальщик".
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Колумбиец — самый заметный персонаж в этой команде, а главное, он не боится это показывать. В ЦСКА не видели ничего подобного со времен праймового Влашича, который разрывал "Реал" в Лиге чемпионов и признавался лучшим игроком сезона в России».
«Факел» боролся до конца
Автор Rusfootball.info Алексей Радюк отдает должное гостям, которые не опустили рук, даже когда счет стал разгромным.
«На 63 минуте прозвенело последнее предупреждение для "Факела" — Мухин накрыл на чужой половине поля одного из защитников и вывел на ворота зимнего новичка Карраскаля, удар которого в дальний угол чудом остановил рукой Свинов. Две минуты спустя в штрафной гостей возник "пожар", в результате которого был сбит Карраскаль — и новый просмотр ВАР привел к пенальти в те же самые физически, но принадлежащие уже другой команде ворота. Еще один зимний новичок Медина шансов вратарю не оставил — такие удары с 11 метров под перекладину не берутся, и ЦСКА вышел вперед. Едва ли не в следующей атаке уже Медина отдал мяч Чалову, и Федор застал Свинова врасплох ударом в ближний угол от штанги — 3:1.
"Факел" пытался подняться даже в этой ситуации, отчаянно борясь за каждый мяч, но атакующих успехов больше не достиг. ЦСКА же смог подловить раскрывшегося соперника еще раз: вторым голевым пасом отметился Медина — на этот раз на Карраскаля, который без малейших помех от защитников перебросил Свинова, вряд ли заслужившего такое количество пропущенных голов.
Победы со счетом 4:1 в аккурат хватило ЦСКА для того, чтобы полностью сравняться со "Спартаком" по всем показателям — и благодаря более высокой финишной позиции в прошлом сезоне (да-да, есть и такой пункт в регламенте РПЛ!) "армейцы" вышли на первое место. "Факел" же явно не сказал своего последнего слова и наверняка еще попортит кровь не одному РПЛ-сопернику. Что касается болельщиков Воронежа, то они прямо сейчас способны побороться за чемпионство в лиге по любви к своей команде».