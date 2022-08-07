ЦСКА погасил «Факел». Армейцы смяли воронежских гостей за 25 минут

Московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» (4:1) в матче четвертого тура РПЛ. Форвард «Факела» Георгий Гонгадзе открыл счет на 42‑й минуте, реализовав пенальти. Во втором тайме в составе армейского клуба отличились Константин Кучаев, Хесус Медина, Федор Чалов и Хорхе Карраскаль. ЦСКА с 10 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Факел» (2) занимает 13‑е место.

Свинов против ЦСКА

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев приветствует дебют за «Факел» молодого голкипера Ильи Свинова.

«Главный тренер красно-синих Владимир Федотов выставил тот же стартовый состав, что и первых трех турах. На лавке остались три новичка, в том числе молодой чилиец Мендес и 27-летний бразилец Мойзес. Последний из них вышел на 33-й минуте вместо получившего болезненный удар по колену Облякова.

Гости, удивившие шестью забитыми мячами в трех турах, внесли три изменения после ничьей с "Динамо". Так, ворота доверили Свинову, видимо, в расчете на его спартаковское (пусть и краткосрочное) прошлое. Одна только фамилия обязывает умирать в матчах против ЦСКА.

Пару раз голкипер гостей накрывал мяч после рикошетов на ленточке, спасая команду от угловых и заставляя армейцев выплескивать эмоции и тратить силы на споры с судьями.

На 4-й минуте гостей простил Медины, завершив изящную комбинацию через левый фланг сочным ударом чуть выше перекладины. А на 15-й голкипер грамотно вышел навстречу прорвавшемуся защитнику Гайичу и парировал мяч, посланный сербом с угла вратарской».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Хорошее начало. Создали несколько моментов. Стали заложниками своего темпа. Потом что-то вдруг сломалось. Начали терять инициативу, нервничать, принимать неверные решения вместо того, чтобы пользоваться флангами и создавать преимущество. Начали терять в центре мячи. Соперник отодвинул игру: угловой, пенальти. Тут, как говорится, на помощь пришел перерыв. Пришлось включить характер. Без этого в футбол не играют. Оказывается, есть силы, желание и проявление мастерства. Для этого понадобился перерыв.

Спорный пенальти «Факела»

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов с сомнением относится к пенальти, с которого воронежские гости открыли счет в матче.

«Постепенно команды раскочегарились. Игра раскрылась, футбол стал более зрелищным и эмоциональным. Команда Олега Василенко показала свои сильные стороны: дорожила мячом, умело подготавливая собственные атаки или сбивая темп, опасно разыгрывала стандарты. На исходе получаса у ЦСКА получил травму Обляков — так дебютировал новичок красно-синих Мойзес.

А за пять минут до перерыва "Факел" заработал пенальти. Момент спорный, из категории "50 на 50". Медина не видел вылетавшего из-за спины Суслова, пытался сыграть в мяч, но попал и по ноге сопернику. Посмотрев повтор, судья Бобровский всё-таки указал на точку. Гонгадзе забил во втором туре подряд.

Интересно, что после первого тайма воронежцы превосходили армейцев и по попаданиям в створ (2:1). Вот так "Факел"! ЦСКА со "связанными ногами" тяжело развивал атаки: например, у центральных защитников Набабкина, Дивеева и Зайнутдинова набралось по статистике 19 потерь владения на троих».

Олег Василенко Главный тренер «Факела» Мы не сыграли целостно. В первом тайме можно было действовать холоднокровнее, плотнее. Сделали замены, чтобы отодвинуть игру от ворот, усилить фланги — у нас это не получилось. Расстраивает результат и прежде всего содержание игры. Будем работать.

Бенефис Карраскаля

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин хвалит колумбийского легионера ЦСКА Хорхе Карраскаля, который «сделал» матч с «Факелом».

«На этом фоне гол "Факела" не то чтобы вытекал из хода игры (в эпизоде с пенальти максимально неаккуратно сыграл Медина), но никакого удивления не вызвал. Гости явно успокоились, играя максимально компактно — Диего Симеоне точно был бы доволен и поаплодировал бы. Вопрос заключался только в том, насколько долго им удастся при расплавляющей Москву жаре 30+ градусов удерживать эту структуру.

ЦСКА — «Факел» ЦСКА

Получалось около часа, а потом ЦСКА хватило десяти минут, чтобы перевернуть игру. Опять же, стоит обращать внимание на эпизоды. Первый гол: игроки "Факела" чуть не успели в прессинг к Набабкину, тот дал диагональ на Чалова, а потом гости не успели закрыть зону перед штрафной после скидки форварда. Второй и третий голы — индивидуальное мастерство игроков ЦСКА, в первую очередь Карраскаля, который провел очень яркий второй тайм, показывая, кто в этом ЦСКА "решальщик".

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Колумбиец — самый заметный персонаж в этой команде, а главное, он не боится это показывать. В ЦСКА не видели ничего подобного со времен праймового Влашича, который разрывал "Реал" в Лиге чемпионов и признавался лучшим игроком сезона в России».

Хорхе Карраскаль Полузащитник ЦСКА Было жарко весь первый тайм, душно, поэтому мы застоялись. Когда «Факел» забил, это нас встряхнуло. На второй тайм команда вышла с другим менталитетом, настроем и страстью. Мы помогали друг другу, поддерживали и создавали моменты. Общими стараниями вырвали победу, двигаемся вперед.

«Факел» боролся до конца

Автор Rusfootball.info Алексей Радюк отдает должное гостям, которые не опустили рук, даже когда счет стал разгромным.

«На 63 минуте прозвенело последнее предупреждение для "Факела" — Мухин накрыл на чужой половине поля одного из защитников и вывел на ворота зимнего новичка Карраскаля, удар которого в дальний угол чудом остановил рукой Свинов. Две минуты спустя в штрафной гостей возник "пожар", в результате которого был сбит Карраскаль — и новый просмотр ВАР привел к пенальти в те же самые физически, но принадлежащие уже другой команде ворота. Еще один зимний новичок Медина шансов вратарю не оставил — такие удары с 11 метров под перекладину не берутся, и ЦСКА вышел вперед. Едва ли не в следующей атаке уже Медина отдал мяч Чалову, и Федор застал Свинова врасплох ударом в ближний угол от штанги — 3:1.

"Факел" пытался подняться даже в этой ситуации, отчаянно борясь за каждый мяч, но атакующих успехов больше не достиг. ЦСКА же смог подловить раскрывшегося соперника еще раз: вторым голевым пасом отметился Медина — на этот раз на Карраскаля, который без малейших помех от защитников перебросил Свинова, вряд ли заслужившего такое количество пропущенных голов.

Победы со счетом 4:1 в аккурат хватило ЦСКА для того, чтобы полностью сравняться со "Спартаком" по всем показателям — и благодаря более высокой финишной позиции в прошлом сезоне (да-да, есть и такой пункт в регламенте РПЛ!) "армейцы" вышли на первое место. "Факел" же явно не сказал своего последнего слова и наверняка еще попортит кровь не одному РПЛ-сопернику. Что касается болельщиков Воронежа, то они прямо сейчас способны побороться за чемпионство в лиге по любви к своей команде».