РПЛ. «Ахмат» примет «Зенит», встреча «Краснодара» и «Локомотива», «Динамо» в гостях у «Крыльев»

С 6 по 7 августа пройдут матчи 4 тура чемпионата России.

«Урал» — «Спартак» 0:2

«Спартак» обыграл «Урал» в 4 туре РПЛ со счетом 2:0. Все голы были забиты в первой половине встречи.

Счет открыл Квинси Промес, который откликнулся на передачу Александра Соболева с правого фланга.

После этого был неприятный эпизод, в рамках которого Виктор Мозес получил травму. Игрок покинул поле на носилках.

Второй мяч гости забили под завесу первого тайма. Соболев снова отметился диспетчерскими навыками, отдав на Михаила Игнатова, который вышел один на один с вратарем и удвоил преимущество гостей.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Спартак 0:2 Голы: 0:1 Promes Q. (27'), 0:2 Ignatov M. (43') Урал: Bykovskiy I. (Gadzhimuradov R., 46'), Egorychev A., Эмерсон (Mamin A., 73'), Goglichidze L., Kashtanov A., Konovalov I. (Emeljanov R., 80'), Kuzmichev I., M.D., Podberezkin V. (Beveev M., 62'), Pomazun I., Sungatulin F. (Bicfalvi E., 46') Спартак: Chernov N., Denisov D., Khlusevich D., Litvinov R., Martins Pereira C., Moses V. (Ignatov M., 33'), Promes Q., Selikhov A., Sobolev A. (Nicholson S., 66'), Umyarov N., Zobnin R. Предупреждения: Promes Q. (28'), Khlusevich D. (51'), Gadzhimuradov R. (75')

«Урал» потерпел четвертое поражение подряд и находится на последнем месте в турнирной таблице. «Спартак» с 10 баллами стал лидером чемпионата.

ЦСКА — «Факел»

6 августа, 17:30 мск

«Ахмат» — «Зенит»

6 августа, 20:00 мск

«Краснодар» — «Локомотив»

6 августа, 20:00 мск

«Торпедо» — «Химки»

7 августа, 15:00 мск

«Крылья Советов» — «Динамо»

7 августа, 17:30 мск

«Ростов» — «Оренбург»

7 августа, 20:00 мск

«Сочи» — «Нижний Новгород»

7 августа, 20:00 мск