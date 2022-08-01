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    Трансферный дайджест. 26 июля — 1 августа

    Сможет ли «Челси» перехватить Кукурелью у «Ман Сити», Согласится ли Вернер на роль запасного в «Реале», подпишет ли «Барса» звездного Бернарду Силву и другие трансферные слухи недели

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    Бернарду Силва
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Марк Кукурелья

    Защитник, «Брайтон», 24 года

    Марк Кукурелья
    globallookpress.com

    24-х летний испанский футболист «Брайтона» Марк Кукурелья вскоре может сменить клуб в АПЛ. Игрок входит в сферу интересов «Челси» и «Манчестер Сити».

    По информации Daily Mail, лондонский клуб «Челси» заинтересован в подписании левого защитника. Переговоры между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» о его переходе зашли в тупик, так как «горожане» не готовы платить за испанца 50 млн фунтов.

    «Ман Сити» давал за Кукурелью около 35 млн фунтов. «Брайтон» был раздражен поведением манчестерского клуба в этих переговорах. Это дает «Челси» шанс на успех, хотя, как сообщается, Марк очень хочет перейти в «Манчестер Сити» и поработать под руководством Пепа Гвардиолы.

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    • «Челси» хочет усилить позицию левого защитника, так как Маркос Алонсо близок к переходу в «Барселону» и готов удовлетворить финансовые требования «Брайтона» и отдать за Кукурелью 50 миллионов фунтов. Совладелец «Челси» Тодд Боэли хочет извлечь опыт из того, как «Барселона» перехватила у клуба Рафинью Диаса и Жюля Кунде. Он намерен воспользоваться сложившейся ситуацией и перехватить Кукурелью у «Манчестер Сити».

    Как сообщил The Telegraph, несколько дней назад Кукурелья подал «Брайтону» запрос на трансфер. После этого он пропустил товарищеский матч команды против «Эспаньола».

    В минувшем сезоне воспитанник «Барселоны» сыграл 38 матчей за «Брайтон» во всех турнирах и забил 1 гол.

    Наш прогноз: «Челси»

    Тимо Вернер

    Нападающий, «Челси», 26 лет

    Тимо Вернер
    globallookpress.com

    Нападающий «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер может сменить клуб уже этим летом.

    Согласно сведениям Cadena Ser, 26-летний немецкий нападающий Тимо Вернер был предложен мадридскому «Реалу». Руководство «сливочных» в течении двух недель решит, стоит ли им подписывать дублера Карима Бензема или нет. Эден Азар не смог убедить в своих выступлениях в этой предсезонке, и клуб может рассмотреть другие варианты. Немец был предложен клубу, но неясно, согласится ли сам игрок на роль запасного игрока, поскольку он стремится покинуть «Челси» в надежде получить больше игрового времени. Если мадридский «Реал» решит приобрести нападающего, игрок будет взят в аренду с правом выкупа.

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    • Так же по данным Bild, «РБ Лейпциг» тоже сейчас работает над соглашением с «Челси» и изучает возможность аренды Вернера с правом выкупа. Утверждается, что Вернер готов вернуться в «Лейпциг» и согласился бы на 50-процентное сокращение зарплаты, чтобы помочь продвинуть этот переход так как стремится получить больше игрового времени в преддверии чемпионата мира в Катаре в конце этого года.

    Ранее появлялась информация об интересе к Тимо Вернеру таких клубов как «Арсенал», «Ювентус» и «Ньюкасл Юнайтед».

    В прошлом сезоне в 37 матчах во всех турнирах Тимо Вернер стал автором 11 голов и шести результативных передач.

    Наш прогноз: «РБ Лейпциг»

    Бернарду Силва

    Полузащитник, «Манчестер Сити», 27 лет

    Бернарду Силва
    globallookpress.com

    Испанским клубам «Реал Мадриду» и каталонской «Барселоне» были предложены услуги звездного игрока английского «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

    Diario Sport сообщает, что каталонцы серьезно нацелились на подписание Бернарду — прямо сейчас это их главная трансферная цель и добавляет, что интерес «блаугранас» к лидеру сборной Португалии возник ещё несколько месяцев назад, однако тогда англичане не собирались вести переговоры.

    Издание отмечает, что Силву также предлагали мадридскому Реалу. Впрочем, его бывший тренер в Бенфике — Элдер Кристовао — заявил, что Бернарду с детства мечтал добиться успеха в Барсе. Он считает, что его игра идеально подошла бы Барселоне.

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    • Однако Mundo Deportivo уточняет, что каталонцы предупредили футболиста и его агента Жорже Мендеша о том, что работа над трансфером может затянуться почти до закрытия трансферного окна. Сперва им необходимо продать хавбека Френки де Йонга, а значительного прогресса в данном вопросе в ближайшее время не ожидается. Бернарду готов ждать.

    «Манчестер Сити» будет готов продать Силву за 80 млн евро плюс бонусы, суммарно «Барселоне» может потребоваться порядка 100 млн евро. При этом с игроком договориться ей будет несложно, условия контракта стороны уже обсуждали.

    В минувшем сезоне хавбек провел 35 матчей в АПЛ и забил 8 голов.

    Наш прогноз: «Барселона»

    Беньямин Шешко

    Нападающий, «Ред Булл Зальцбург», 19 лет

    Беньямин Шешко
    globallookpress.com

    Молодой словенский нападающий «Ред Булл Зальцбурга» является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» и еще интересен нескольким клубам.

    Как пишет The Telegraph, манчестерский клуб провел переговоры с представителями 19-летнего нападающего. Встреча директора «МЮ» Джона Мерто с агентом игрока состоялась в среду. За форварда сборной Словении «Зальцбург» хочет получить минимум 65 млн евро. Это гораздо выше той суммы, что готов заплатить «МЮ».

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    • Из-за того, что финансовые требования «Аякса» не позволяют «Юнайтед» приобрести вингера Антони, Эрик тен Хаг дал руководству «Ман Юнайтед» понять, что для достижения успешных результатов в предстоящем сезоне усилить атаку необходимо. Manchester Evening News пишут, что этим летом «МЮ» хочет заполучить хотя бы одного новичка в атаку, но предпочел бы приобрести двух новых футболистов, а Шешко является очень талантливым футболистом.

    По сведениям Daily Mail, в подписании словенского футболиста также заинтересованы «Ньюкасл», мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

    Шешко забил 4 гола в последних 4 играх за «Ред Булл». Он забивал в товарищеских матчах против «Ливерпуля» (1:0) и «Аякса» (2:3), а также в играх чемпионата и Кубка Австрии.

    Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед»

    Сергей Милинкович-Савич

    Полузащитник, «Лацио», 27 лет

    Сергей Милинкович-Савич
    globallookpress.com

    27-летний полузащитник «Лацио» и сборной Сербии может продолжить свою карьеру в туринском «Ювентусе».

    Corriere dello Sport сообщает, что «Ювентус» снова обратил свое внимание на Сергея Милинковича-Савича после кризиса с травмами в полузащите. Поль Погба в понедельник проведет консультацию, чтобы определить лучший курс лечения травмы колена, и может отсутствовать вплоть до начала 2023 года. Между тем, Уэстон Маккенни, как сообщается, получил вывих плеча, и ему грозит до месяца вне игры.

    Это заставило «Ювентус» снова обратить внимание на Милинковича-Савича. Хотя разговоры с Матеей Кежманом, агентом игрока, были позитивными, «Лацио» не желает снижать запрашиваемую цену в 60 миллионов евро. Помимо кризиса с травмами, этим летом «Ювентус» могут также покинуть полузащитники Артур и Рабьо. Однако, их уход может высвободить деньги, необходимые для удовлетворения запрашиваемой цены «Лацио».

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    • Так же «Манчестер Юнайтед» обратится в «Лацио» с официальным предложением по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича, свидетельствует Daily Mail. По информации источника, английский клуб предложит за 27-летнего футболиста 42 миллиона фунтов. Но римлян не удовлетворяет такая сумма.

    В минувшем сезоне Милинкович-Савич провел 47 матчей, в которых отличился 11 голами и 12 ассистами.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Уэсли Фофана

    Защитник, «Лестер», 21 год

    Уэсли Фофана
    globallookpress.com

    Лондонский «Челси» контактировал с «Лестером» о возможности трансфера центрального защитника Уэсли Фофана.

    По информации The Athletic , лондонский клуб больше не намерен тратить время на долгие поиски новых защитников и настроен решительно относительно трансфера 21-летнего француза. Поэтому в самое ближайшее время «синие» сделают предложение «лисам» о покупке Фофана. Отмечается, что если «Лестеру» оно понравится, то клуб не будет препятствовать переходу защитника в «Челси».

    Журналист Саймона Джонсона сообщила, что «Лестер» может попросить «Челси» включить в сделку защитника Леви Колвилла, который уже давно привлекает внимание Брендана Роджерса.
    Но даже с учётом включения в сделку Колвилла, Фофана должен обойтись «Челси» в круглую сумму. Изначальный ценник, который установил на игрока «Лестер» — 80 миллионов евро.

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    • Сам 21-летний футболист не против этого трансфера и надеется, что игра за столь известную команду повысит его шансы сыграть за Францию ​​на Чемпионате мира в Катаре, информирует L'Equipe.

    Практически весь прошлый сезон Фофана пропустил из-за травмы, проведя за «Лестер» всего 12 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

    Наш прогноз: «Челси»

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