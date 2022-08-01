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    РПЛ: Итоги 3-го тура

    В чемпионате России прошли матчи 3-го игрового дня. Гранды российского футбола в лидерах и постепенно уходят в отрыв

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    Фрагмент матча «Зенит» — «Локомотив»
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    Фрагмент матча «Зенит» — «Локомотив»
    Троевластие «Зенита», «Спартака» и ЦСКА. Высокая плотность в турнирной таблице. И первые очки «Торпедо». Знакомимся с итогами 3-го тура РПЛ.

    Изменения в турнирной таблице

    В лидирующую тройку вошли Топ-клубы российского чемпионата: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

    С 6-го места на 5 поднялось московское «Динамо». Вверх по турнирной таблице взлетели «Ростов» (с 10-го на 6-е), «Краснодар» (с 13-го на 9-е) и «Пари Нижний Новгород» (с 14-го на 12-е). В зону вылета опустились «Локомотив» (13 место) и «Факел» (14 место).

    Календарь и таблица РПЛ

    По ходу сезона таблица ещё не раз поменяется. Сезон только начался — вся битва в РПЛ ещё впереди.

    Топ-3

    7 очков в 3-х матчах набрали «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. К примеру, команда из Санкт-Петербурга дома смогла разгромить «Локомотив» (5:0).

    «Лазурные» одерживают вторую победу подряд в сезоне, после неудачного старта с «Химками».

    У «Зенита» одна из ярких линий атак и самая надежная оборона в российском чемпионате. Невский клуб забил 9 голов и пропустил лишь 1 раз.

    Клаудиньо
    globallookpress.com

    Рядом «Спартак». «Красно-белые» тоже одержали крупную победу в туре. Дома московский клуб разгромил «Оренбург» (4:1).

    И ЦСКА — армейцы позволили догнать себя в таблице «Зенит» и «Спартак». В 3-м туре московский коллектив упустил победу в поединке с «Нижним Новгородом» (2:2).

    Плотность в таблице

    Далее идёт большая группа команд от 4 до 11 места. От «Сочи» до «Оренбурга». В их числе «Динамо», «Краснодар» и «Ахмат». Клубы разделяют всего 3 очка. А это всего одна удачная игра.

    Зона вылета

    На 12 место чемпионата опустился «Локомотив». У «железнодорожников» в активе 2 очка. «Паровозы» ещё не знают радости побед.

    Строчкой ниже расположился «Факел». Воронежский коллектив чудом избежал поражения в сражении с «Динамо». Отставание в 2 гола после перерыва быстро растаяло. В итоге оппоненты сыграли вничью (3:3).

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  • 30/07/2022

    • Первое очко в элите чемпионата России набрало «Торпедо». На выезде московский клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Но могли и победить. За 22 минуты до финального свистка «автозаводцы» пропустили гол после удара Владислава Шитова.

    Три матча — три поражения. Очков в этом сезоне не набрала только одна команда. И это «Урал». На этот раз клуб из Екатеринбурга проиграл «Краснодару» (1:3).

    Новый тур

    Очередной тур чемпионата России состоится 6 и 7 августа. В четвёртом игровом дне «Спартак» и ЦСКА попытаются добить соперников из нижней части таблицы — «Урал» и «Факел» соответственно.

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    У «Зенита» будет сложный выезд в Грозный на игру с «Ахматом». А «Локомотив» попытается поправить турнирное положение в противостоянии с «Краснодаром».

    Первые победы в сезоне нацелены одержать НН, «Локомотив», «Факел», «Торпедо» и «Урал».

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