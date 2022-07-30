«Факел» зажёг. Воронежцы выдали домашний матч мечты против «Динамо»

Воронежский «Факел» в третьем туре РПЛ дома сумел спастись от поражения в матче с московским «Динамо» (3:3). В первом тайме дублем отметился нападающий гостей Федор Смолов. В самом начале второго тайма в течение двух минут «Факел» отыгрался: сперва забил Георгий Гонгадзе (46), а затем Роман Акбашев (47). Но на 48-й минуте «Динамо» снова вышло вперед после автогола форварда воронежцев Василия Черова. «Факел» ушел от поражения на 86-й минуте благодаря голу Ильнура Альшина.

Аншлаг на «Центральном»

Корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров вместе с болельщиками «Факела» радуется возвращению Премьер-лиги в Воронеж.

«Первый домашний матч "Факела" в РПЛ впервые за 21 год — огромное событие для Воронежа. На матч с "Динамо" поддержать родную команду пришло больше 20 тысяч болельщиков. Но пришло бы и больше, если бы верхняя трибуна стадиона "Центральный стадион профсоюзов" не была закрыта на реконструкцию. Болельщики "Факела" так соскучились по РПЛ, что обеспечили команде максимальную поддержку перед началом матча, огненно проводив её на стадион.

Сектор активных болельщиков "Факела" поддерживают бойкот Fan ID, поэтому для них это была первая и последняя игра в сезоне — со второго матча бойкот вступит в силу. Они выложились на максимум и уже на первых минутах чуть было не помогли своей команде открыть счёт. Хызыр Аппаев вывел Романа Акбашева на идеальную позицию, но тому помешала блестящая игра Антона Шунина. Какое спасение!»

Славиша Йоканович Главный тренер «Динамо» Если говорить о втором тайме, то мы ужасно его начали. Допустили две ужасные ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Считаю, что играли недостаточно надежно в обороне. Игра, которую мы должны были забирать, сложилась не в нашу пользу. Мы не сыграли надежно. Я бы не стал говорить только о двух центральных защитниках, нужно говорить в целом о команде. Мы заканчивали игру с семью молодыми игроками, у которых недостаточный опыт. Из-за такого давления мы поплатились дорогой ценой. Фомин — очень важный игрок для «Динамо», капитан команды. Конечно, он оказывает огромное влияние на команду, но, даже потеряв его, мы не должны были отдавать этот матч, забив три гола на выезде. Мы должны выигрывать такие матчи. Нужно сделать серьезные выводы, чтобы не допускать таких ошибок.

Воронежский фэйр-плей

Автора блога «Россия-2022» Сашу Бастрыгина впечатлил эпизод, в котором форвард «Факела» Хызыр Аппаев не стал требовать пенальти, хотя вполне мог.

«В начале первого тайма "Факел" провел быструю вертикальную атаку, в результате которой форвард ворвался в штрафную. На плечах висел защитник Саба Сазонов. Кажется, проиграв позицию после стыка, Сазонов влетел локтем в туловище Аппаева, сбив его с ног. Еще и добавил ногой под колено.

Но Хызыр не стал выпрашивать пенальти — вместо этого мгновенно вскочил на ноги и продолжил атаку, отдав мяч на ударную позицию Роману Акбашеву. Полузащитник пробил неплохо, но выручил Антон Шунин. Даже после эпизода Аппаев лишь расстроился, что момент не закончился голом — никаких претензий к судье. На контрасте с ним выглядит забавно, как Акбашев обращался к судьей насчет пенальти, когда Аппаев уже готовил прострел».

Олег Василенко Главный тренер воронежского «Факела» Все мысли были только об игре, чтобы команда сыграла правильно и вытащила матч. Думаю, болельщикам он понравился. Это было атмосферно и празднично. Это был праздник футбола. Мы должны наслаждаться этим, но нам хотелось выиграть. У нас есть характер, мы вытащили эту игру, и у нас был еще ряд моментов. Мы сейчас понимаем, что набиваем шишки. Я надеюсь, что их мы уже набили. Мы создаем моменты, управляем игрой, но не можем не забивать сами себе. Мы все хотим выигрывать, у нас характерная команда и игроки, которые любят играть в футбол и достойны быть в РПЛ. У нас все будет нормально — главное не ошибаться в простых ситуациях.

Дубль Смолова в первом тайме

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев хвалит бодрую игру в первом тайме матча в Воронеже, выделяя форварда «Динамо» Федора Смолова.

«Эмоции на трибунах завели и команды, игра сразу пошла живая. В первые восемь минут уже возникло пяток голевых моментов. Трижды из центра штрафной били гости, дважды удары наносили хозяева. Особенно опасным был эпизод, который завершал выверенным ударом Акбашев — "Динамо" спас шикарный сейв Шунина.

Как огненно началась встреча, так и прошла. Первый тайм — полностью за бело-голубыми. Гости выглядели мощнее, целенаправленнее, класснее. В середине первого тайма Макаров чуть ли не ударом скорпиона выловил уходящий за лицевую линию мяч, а перепасовку в штрафной воронежцев прервал Фомин, на котором сфолил защитник.

Сам капитан имел хорошие шансы сделать очередной шаг в направлении к вечному рекорду (сейчас у него 15 из 15 пенальти в РПЛ), но получил серьезную травму в том эпизоде. 11-метровый реализовал Смолов, а чуть позже форвард забил с игры роскошный гол — из-за штрафной, несильно "щечкой", зато точненько в дальний угол — 0:2».

Федор Смолов Нападающий московского «Динамо» Так бывает. «Факел» — молодцы. Недооценки соперника не было.

Три гола за три минуты

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что динамовцы недооценили соперника, за что были наказаны после перерыва.

«Из раздевалки москвичи вышли излишне расслабленными и едва не растеряли все преимущество. Появившийся вместо Максима Максимова Георгий Гонгадзе в течение двух (!) минут забил сам и помог отличиться Акбашеву. В первом эпизоде безобразно сыграла оборона гостей, а во втором — Шунин, отбивший мяч перед собой.

Однако радость воронежцев была недолгой. Уже в следующей атаке Гагнидзе прорвался к углу штрафной и прострелил, а Василий Черов, в подкате бросаясь на мяч, не попал по нему передней ногой, а задней (!) перевел в дальний угол. Так хозяева за три (!) минуты забили три мяча, но один из них в свои ворота. Ух!

Удивляет, как мало в игре "Динамо" Дениса Макарова. В "Рубине" и сразу после переезда казалось, что он создал для бело-голубых, однако в 2022 году от него минимум остроты, дриблинга, запоминающихся ударов. Он поучаствовал в первом голе (скинул мяч в центр, где с ним не разобрались Дашаев и Дмитриев), но больше запомнился 60% точности передач и в целом вряд ли занесет себе этот матч в актив. В середине второго тайма его заменил Ярослав Гладышев.

Что до игроков, то с каждой минутой на изнуряющей жаре им становилось все тяжелее поддерживать высокий темп. Хозяева атаковали уже без выдумки и изящества, но навал в их исполнении оказался даже более эффективен — Ильнур Альшин за пять минут до конца технично обработал мяч на линии штрафной и сильно пробил мимо Шунина!»

Дмитрий Скопинцев Защитник «Динамо» Видно, мы не собрались. Не поняли, как так быстро произошло все. Игроки «Факела» включились, а мы, наоборот, выключились. Так нельзя делать. К себе есть претензии у нас. Именно потому что мы, игроки «Динамо», недооценили «Факел». Наши оплошности воплотились в голы. Потеря концентрации, потом чуть встрепенулись, забили третий. Опять пропустили на 86-й минуте. Это футбол.

Обманули ожидания

Редакция Rusfootball.info впечатлена тем, как «Факел» перевернул игру после перерыва и тем, как в городе любят футбол.

«Первый за 21 год домашний матч "Факела" в элите мог сложиться максимально стандартно. К середине первого тайма защитники Дашаев и Дмитриев устроили перепасовку в своей штрафной, в результате которой Фомин получил травму, а Смолов реализовал назначенный пенальти. Спустя еще 20 минут "Динамо" вело уже уверенно — забил снова Федор, на этот раз с игры (после передачи Захаряна).

Но дежурной победы Москвы так и не состоялось — вышедший в перерыве Геогрий Гонгадзе начал камбэк, а Роман Акбашев сравнял, забив второй мяч "Факела" за две минуты. На 49-й Воронеж оформил автогол (не разобрались Чернов с кипером Алексеем Городовым) и бросился отыгрываться: сделать это удалось за пять минут до окончания основного времени усилиями Ильнура Альшина. И кто скажет, что Воронеж не заслужил этого?

Всего на матче собралось 19258 зрителя — при общей вместимости арены в нынешнем виде (реконструкция еще не закончена) в 21 тысячу. Но дело не только в болельщиках, которые активно поддерживают свой клуб. Еще до третьего тура "Факел" продал больше абонементов (около 11,5 тысяч), чем все топ-клубы Москвы вместе взятые. Воронеж просто обожает футбол».

«Факел» затмил Смолова

Автор блога «Россия-2022» Азатхан Чекабаев называет заслуженным результат матча на центральным и восхищается игрой поднявшегося из Первой лиги воронедского коллектива.

«А "Факел" заслужил такой результат. Для новичка РПЛ он выглядит изумительно: не зажимается сзади, идет в атаку размашисто, уверенно, совсем не боится риска. Во втором тайме "Факел" вообще задавил "Динамо": 9:2 по ударам, 60,4% владения в последние 10 минут, 4 отбора на чужой половине против 1 у "Динамо" (и тот после 90-й минуты). Кстати, в прошлом сезоне "Факел" тоже начал дома с 3:3, но тогда была "Балтика" и ФНЛ.

В РПЛ "Факел" добыл вторую результативную ничью (после 2:2 на выезде с "Краснодаром"), "Динамо" упустило возможность временно возглавить таблицу. Порадоваться можно только за Смолова: оформил второй дубль подряд (в обоих случаях один из голов забивал с пенальти) и разделил со Сперцяном из "Краснодара" первое место в списке бомбардиров. Нападающий уже второй сезон подряд начинает мощно. В прошлом году было 6 голов в 6 стартовых турах. В этот раз "Факел" затмил Смолова».