Второй год в младшей группе. «Зенит» явно перерос уровень РПЛ

«Зенит» забыл, что надо делать в первом тайме, однако ему хватило 45 минут во второй половине игры, чтобы не оставить от соперника мокрого места.

Есть ли интрига в РПЛ?

Поразмышляв над тем, как прошел матч, Михаил Рождественский с «Чемпионата» высказался на тему интриги и ее наличия в чемпионате России на сегодняшний день.

«Дождались первого топ-матча нового сезона РПЛ! Противостояние "Зенита" и "Локомотива" давно стало классикой, но встречи этих команд в Санкт-Петербурге в последние годы заканчиваются разгромом гостей. Сегодняшний матч не стал исключением.

Первый тайм, откровенно говоря, получился не самым зрелищным. Кажется, самое интересное произошло ещё до стартового свистка, когда Андрей Аршавин попал под струю воды.

Преимущество ожидаемо было у "Зенита". Команда Сергея Семака больше владела мячом (62 процента против 38) и больше била (12:6). Вроде нестыдная статистика, но не покидало ощущение, что футболисты вышли на товарищеский матч. Низкие скорости, много брака — не похоже на описание главного матча тура, да?

Второй тайм начался в стиле первого, поэтому спасти матч мог только гол. И он случился! Гол разбудил "Зенит". "Зенит" уже было не остановить. Провалы "Локомотива" в обороне становились всё хуже и хуже. "Локомотив", наверное, уже хотел, чтобы матч поскорее закончился, но четыре добавленные минуты никак не истекали.

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Такая победа "Зенита" снова заставляет грустить на тему интриги в РПЛ. Разгром конкурента в Санкт-Петербурге уже никого не удивит. Но как же это было легко! Серьёзно, "Зенит" не показал максимальную самоотдачу, но всё равно переехал "Локомотив". С чемпионством?».

Семак изменил прессинг команды

По мнению представителя СЭ Гоши Чернова, Сергей Семак и его помощники сильно повлияли на результат благодаря смене уровня прессинга.

Сегодня игра сложилась удачно для нас, но мы понимаем, что будут матчи и результативные победные, но не всегда мы сможем побеждать, будем терять очки. Поэтому мы должны делать максимум возможное на сегодняшний день и готовиться к следующим играм. Сергей Семак

«Штаб Сергея Семака изменил тактику. Точнее, подправил: в первых двух турах мы видели, что "Зенит" прессинговал высоко, но не очень активно. Здесь же сине-бело-голубые сделали явный акцент на жестком прессинге — защитникам "Локо" было тяжело выходить из обороны во встрече с "Ростовом", и Семак попытался поддавить в больное место.

Сами гости тоже прессинговали интенсивно, но только в первые 10-15 минут. Впрочем, в этот отрезок вошел самый опасный момент первого тайма, когда Джирано Керк с Франсуа Камано убежали в острейшую контратаку, но гвинеец упустил два момента подряд — сперва мяч отразил Даниил Одоевский, а следом с линии совершил вынос Вендел.

У "Зенита", конечно, в первом тайме моментов было больше, но гиперопасными их назвать нельзя. "Локо" отлично держал структуру в обороне и мало что позволял создавать — если хозяева и били, то из неудобных положений. Часто выручал Даниил Худяков, а Баринов вспахал все поле жесткими подкатами. В целом "Локо" выглядел заряженной и дисциплинированной командой — не такой, как в первых двух турах. А "Зениту" как раз не хватало стройности — ни в атаках, ни в прессинге».

Опять претензии к судьям?

Во время матча «Локо» на какой-то момент остался в меньшинстве из-за травмы игрока. «Зениту» дали провести двойную замену, а «Локомотиву» нет. После возобновления игры, «железнодорожники» пропустили, а со стороны технической зоны гостей посыпалась критика в адрес судей. Редакций Sport24, разбирает этот эпизод.

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«Решение бригады Карасева возобновить игру без проведения замены "Локо" вызвало взрыв негодования на скамейке "железнодорожников". Но вероятно, причина недопонимания — ошибка тренерского штаба "Локомотива" — судьям просто не успели передать протокол о замене.

"Думаю, по логике игры следовало провести сначала замены у 'Локо' при условии, если они были готовы", — написал в своем телеграм-канале бывший арбитр Илья Обломов. Нарушения нет. После замены Карасев показал, что надо играть. Резервный не был готов. Он пошёл к своему месту. Скорее всего, смотреть лист замены, проверить протокол. Замена не была готова у "Локо".

После этого эпизода "Локомотив" окончательно рассыпался. На 90-й минуте Дмитрий Баринов схватил прямую красную карточку за нарушение в своей штрафной: Зелимхан Бакаев подошел к точке и забил свой первый гол за "Зенит" в официальном матче (гол+пас за 10 минут на поле). А на 93-й минуте добил гостей вышедший вместе с Бакаевым Сергеев — дубль за 13 минут на поле».

Слабые конкуренты тормозят развитие «Зенита»

На сайте Soccer.Ru появилась небольшая аналитика, которая показывает, что у «Зенита» все же есть слабые стороны и такие проходные поединки могут негативно повлиять на дальнейшее развитие команды.

В перерыве внимательно выслушали главного тренера — и во втором тайме сделали все, что он просил. Мячи стали залетать в ворота, на кураже забили столько. Очень счастливы и рады. Малком

«Количество ляпов [оппонентов] зашкаливает. "Барселона" не станет лучше, если начнет обыгрывать дворовые команды в чемпионате Каталонии. Вот и "Зенит" оказался в похожем положении. С созданием атак проблем нет, удары собирают легко и стабильно. Соперники помогают, особенно усердствовали "Спартак" в Суперкубке и "Крылья Советов" в прошлом туре. Сегодня очередь "Локомотива" — подарок за подарком. Но давайте считать. Если против "красно-белых" 5 голов после 4 ударов — большая удача, редко так бывает, то против "Химок" уже 2 выстрела в створ из 7, а забили лишь раз. Против "Крыльев Советов" два гола из трех пришли после пенальти — Мостовой добил после промаха, а Кузяев отличился с "точки". Но промахи были у многих. "Зенит" знает, что будет еще один момент после испорченного. Это вредит, как против "Химок", если соперник не разобран, как "Локомотив". Не сравнить с нагрузками, которые у команды были десять лет назад, когда играли с "Миланом" и "Ливерпулем".

Как правильно сказал Аршавин, если не бежать на старте сезона после серии разогревающих матчей, то когда демонстрировать свежесть? Но в РПЛ летом играть жарко, осенью — мокро, зимой — холодно, а весной уже нет сил. У "Факела" темп игры против "Динамо" был выше, чем у чемпионов в субботнем матче до перерыва. На стартовый высокий прессинг Семак команду запрограммировал — писали об этом до матча, предсказуемый выбор. Но прошла часть поединка и "Зенит" практически остановился. На классе они могут дожать всех в РПЛ, что дальше доказали, лишь дайте повод. Но это не отменит медленный футбол с "Химками" или "Локомотива". Любой клуб из плей-офф ЛЧ работает быстрее, даже "Аякс", не нужно трогать "Ливерпуль" или "Баварию".

Не вина Семака, что не будет Лиги чемпионов. Правда, тяжело понять, как в таких условиях находить мотивацию на игру на пределе? Только если нагрузки максимальные, команда привыкает к пиковой скорости и со временем переходит на новую высоту. Тут как с любыми силовыми тренировками. Берешь вес, адаптируешься, двигаешься дальше. Здесь цикл сломан. "Зенит" в третьем туре активно варился в собственном соку. О чем говорить, если Бакаев сделал гол плюс пас стоя? Команда Семака намного сильнее остальных команд РПЛ. Клаудиньо может пяткой сыграть в чужой штрафной площади. Кассьерра не пробил по воротам, но сразу оставили одного Вендела прямо перед Худяковым. "Локомотив" создал для чемпионов голы, а сам разогнал одну приличную контратаку до перерыва, и та была с офсайдов, который прозевали арбитры.

"Локомотив" мог сыграть 0:0 в Санкт-Петербурге? Пытался это сделать. И пропустил пять мячей. А ведь "Зенит" не показал ни сегодня, ни после легких голов самарцам, ни против "Химок" ничего невероятного или нового. Помним, что команда Семака бывает на старте сезона вялой, но в прежних случаях знали, что в сентябре ждет Лига чемпионов, будут паузы на официальные игры сборной. Сейчас все иначе. Когда дают столько времени, то многое естественно получается. Но приходится делать вечную скидку на вескую причину, почему "Зенит" четырежды чемпион — его боятся и не умеют обыгрывать.

Немецкие тренеры "Локомотива" не предложили Семаку ничего. Полный провал наставников. Не было давления на Барриоса, чтобы просела опорная зона. Не закрыли прострелы Сутормина. Держали линию защиты низко, поддались на чужой высокий прессинг. В атаке у "Локомотива" не вышло ничего, просто не знаем, сильны ли Ловрен и Родригао в июле, ведь скучали. Скоростей не было с двух сторон, но если от "железнодорожников" ничего не ждем — планируют распродавать игроков, вслед за Бека Бека уйдет Изидор, то "Зенит" озолотил бразильцев, а в итоге может не получить команду хотя бы уровня плей-офф Лиги Европы.

Семак понимает, что не стоит обольщаться легкостью побед, это наоборот опасно. Игра в одни ворота без сопротивления приедается. Спортсмен должен понимать задачу и видеть новую высоту. Клаудиньо дали время принять сложный мяч, развернуться и забить. Такое ощущение, что "Зенит" это единственная команда уровня РПЛ в дивизионе, ЦСКА на старте сезона застрял на переходе, а остальные из ФНЛ, как веселый "Факел" или нескучный "Спартак". Двоякое впечатление оставляют такие легкие успехи, если желаете Семаку получить приличную команду европейского уровня. Всегда плохо, когда чемпион одной левой укатывает богатого соперника. "Локомотив" потратил почти 50 млн евро на трансферы с прошлого сезона, разница жесткая — 5:0».

Никаких медалей для «Локо» с такой игрой

Антон Мозговой с Rusfootball.info отметил огромную пропасть в классе между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Некоторые эксперты включали "Локо" в число претендентов на медали. Но, если говорить объективно, для москвичей финиш в топ-3 уже будет отличным результатом. И матч с "Зенитом" наглядно продемонстрировал, что команды разделяет пропасть.

Признаю, что сегодня нам пришлось тяжело. Это не то, как мы играли, а как позволял играть соперник. Получилось так, как получилось. Йозеф Циннбауэр

Нет, на самом деле, "Локомотив" не заслуживал поражения со столь крупным счётом. Более того, в первом тайме именно москвичи создали первый убойный момент, который загубил Франсуа Камано. Нападающий "Локо" получил двойной шанс при выходе один на один, но в обоих случаях не смог пробить сперва вратаря Одоевского, а затем и Вендела.

При этом "Локомотив" на протяжении всего матча играл, как записной аутсайдер. У москвичей не было попыток играть первым номером, с таким же успехом с автобусом и контратаками мог на "Газпром Арену" приехать условный "Урал". Именно по рисунку игры было заметно, что "Локомотив" не может быть на одном уровне с "Зенитом".

Физически «Локомотив» совсем не готов к чемпионату. «Зенит» опережал в каждом игровом эпизоде игроков «Локомотива». Юрий Семин

В какой-то момент казалось, что "Локомотив" может и дотянуть до финального свистка при счёте 0:0. Но в концовке у "Зенита" начало залетать буквально всё.

В общем, "Зенит" без каких-либо проблем разобрался с одним из записных конкурентов. Впрочем, вряд ли стоит раньше времени вешать медали на шеи питерцев. Скорее, стоит говорить о слабости "Локомотива". Пока "железнодорожники" совсем не впечатляют. И в неофициальном первенстве Москвы "Локо" может побороться с "Торпедо" за предпоследнее место».