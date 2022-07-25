РПЛ: Итоги 2-го тура

ЦСКА набирает максимум очков, участники Суперкубка России — «Зенит» и «Спартак» добиваются первых побед в сезоне. «Урал» и «Торпедо» ещё не знают вкуса положительного результата.

Единоличный лидер РПЛ

ЦСКА — единоличный лидер чемпионата России. «Армейцы» одержали вторую победу в сезоне. Первые 3 очка спортивный клуб армии набрал в матче c «Уралом» (2:0).

И вот новая «виктория». 23 июля ЦСКА нанёс крупное поражение «Сочи» (3:0) — одному из конкурентов в российском чемпионате.

Календарь и таблица РПЛ

Самое интересное, что ЦСКА единственный клуб, кому удалось сохранить свои ворота на замке после 2 туров. Остальные 15 команд российской Премьер-лиги, хотя бы 1 гол, но успели пропустить.

Топ-3

В условно лидирующую тройку входят «Спартак» и «Зенит». Недавние участники Суперкубка России, одержали первые победы в новом сезоне чемпионата страны.

Роман Зобнин, полузащитник «Спартака» globallookpress.com

«Спартак» победил «Краснодар» (4:1), а «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (4:0). В стартовом туре «красно-белые» и «лазурные» разошлись миром с «Ахматом» и «Химками» соответственно. В обоих матчах был зафиксирован одинаковый счет (1:1).

По 4 очка на старте сезона также набрали «Химки», «Ахмат» и «Динамо». Вместе с «Зенитом» и «Спартаком», клубы делят со 2-го по 6-е места в турнирной таблице.

Вкус победы

Вкус победы пока отсутствует у 7 команд. Вот «Ростов» и «Локомотив» не только без «викторий», но и без поражений.

Оба клуба дважды сыграли вничью. Причем во 2-м туре соперники играли между собой. «Локо» в домашнем матче против «Ростова» ушел от негативного исхода лишь в компенсированное время (2:2).

На дне таблицы

0 — в графе набранных очков. Это про «Урал» и «Торпедо». В стартовых турах российского чемпионата эти клубы потерпели по два поражения.

«Урал» от ЦСКА (0:2) и «Оренбурга» (0:3).

«Торпедо» от «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4).

Что дальше?

Сезон только набирает ход, турнирная таблица формируется. Следующий 3-й тур приготовил российскому болельщику матч с приставкой супер. 30 июля «Зенит» примет «Локомотив».

Андрей Мостовой, полузащитник «Зенита» globallookpress.com

31 июля легендарный «Торпедо» постарается набрать первые очки в матче с «Крыльями Советов», а ЦСКА — закрепиться в лидерах РПЛ. Для этого нужно побеждать в гостях у «Пари Нижний Новгород».

После матчей 3-го тура ситуация в турнирной таблице прояснится детальнее. Более четко определятся группы фаворитов, середняков и аутсайдеров российской Премьер-лиги.