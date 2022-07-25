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    РПЛ: Итоги 2-го тура

    Российская Премьер-лига набирает обороты. Команды провели по второму матчу в сезоне, а турнирная таблица постепенно обретает вид.

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    ЦСКА — лидер чемпионата России
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    ЦСКА — лидер чемпионата России
    ЦСКА набирает максимум очков, участники Суперкубка России — «Зенит» и «Спартак» добиваются первых побед в сезоне. «Урал» и «Торпедо» ещё не знают вкуса положительного результата.

    Единоличный лидер РПЛ

    ЦСКА — единоличный лидер чемпионата России. «Армейцы» одержали вторую победу в сезоне. Первые 3 очка спортивный клуб армии набрал в матче c «Уралом» (2:0).

    И вот новая «виктория». 23 июля ЦСКА нанёс крупное поражение «Сочи» (3:0) — одному из конкурентов в российском чемпионате.

    Календарь и таблица РПЛ

    Самое интересное, что ЦСКА единственный клуб, кому удалось сохранить свои ворота на замке после 2 туров. Остальные 15 команд российской Премьер-лиги, хотя бы 1 гол, но успели пропустить.

    Топ-3

    В условно лидирующую тройку входят «Спартак» и «Зенит». Недавние участники Суперкубка России, одержали первые победы в новом сезоне чемпионата страны.

    Роман Зобнин, полузащитник «Спартака»
    globallookpress.com

    «Спартак» победил «Краснодар» (4:1), а «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (4:0). В стартовом туре «красно-белые» и «лазурные» разошлись миром с «Ахматом» и «Химками» соответственно. В обоих матчах был зафиксирован одинаковый счет (1:1).

    По 4 очка на старте сезона также набрали «Химки», «Ахмат» и «Динамо». Вместе с «Зенитом» и «Спартаком», клубы делят со 2-го по 6-е места в турнирной таблице.

    Вкус победы

    Вкус победы пока отсутствует у 7 команд. Вот «Ростов» и «Локомотив» не только без «викторий», но и без поражений.

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    • Оба клуба дважды сыграли вничью. Причем во 2-м туре соперники играли между собой. «Локо» в домашнем матче против «Ростова» ушел от негативного исхода лишь в компенсированное время (2:2).

    На дне таблицы

    0 — в графе набранных очков. Это про «Урал» и «Торпедо». В стартовых турах российского чемпионата эти клубы потерпели по два поражения.

    «Урал» от ЦСКА (0:2) и «Оренбурга» (0:3).

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    «Торпедо» от «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4).

    Что дальше?

    Сезон только набирает ход, турнирная таблица формируется. Следующий 3-й тур приготовил российскому болельщику матч с приставкой супер. 30 июля «Зенит» примет «Локомотив».

    Андрей Мостовой, полузащитник «Зенита»
    globallookpress.com

    31 июля легендарный «Торпедо» постарается набрать первые очки в матче с «Крыльями Советов», а ЦСКА — закрепиться в лидерах РПЛ. Для этого нужно побеждать в гостях у «Пари Нижний Новгород».

    После матчей 3-го тура ситуация в турнирной таблице прояснится детальнее. Более четко определятся группы фаворитов, середняков и аутсайдеров российской Премьер-лиги.

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