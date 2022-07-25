Триллер в Черкизово. Чудо-гол Марадишвили отобрал победу у Карпина

Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче второго тура РПЛ. На четвертой минуте Николай Комличенко точным ударом вывел вперед гостей. На 35-й минуте Антон Миранчук забил ответный мяч, реализовав пенальти. За две минуты до конца основного времени «Ростов» вновь забил, когда отличился Даниил Уткин. В компенсированное арбитром время Константин Марадишвили поставил точку в матче. С 65-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Алексиса Бека-Бека.

Перестановки в обеих командах

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает, что после не слишком удачного стартового тура (обе команды сыграли 1:1), главные тренеры пошли на изменения в составе.

«Желто-синие целую неделю провели в Москве — аэропорт в Ростове-на-Дону все еще закрыт, а мотаться на поезде южане не захотели. За эти семь дней Карпина явно убедил 22-летний Алексей Миронов: воспитанник "Локомотива" до этого воскресенья никогда не играл в РПЛ, а тут сразу же вышел в основном составе на позиции Хорена Байрамяна в центре поля. В остальном структура "Ростова" осталась той же, что мы видели в игре с "Динамо": 4-3-3 с мячом и 5-4-1 без мяча. Уже привычно видеть, как Глебов при обороне опускается в линию к центральным защитникам.

"Локо" сыграл в первом туре хуже, поэтому и перестановки были чуть масштабнее. Во-первых, тренерский штаб красно-зеленых совершил размен на левом фланге обороны — заметный по игре с "Нижним" Тикнизян уступил место Ненахову. Во-вторых, поменялись местами Изидор с Камано: если неделю назад левее играл гвинеец, то сейчас с фланга атаковал высоченный француз. Кроме того, Бека-Бека вышел вместо Карпукаса.

Все эти перестановки говорили о том, что тренеры не только поправляли прошлые ошибки, но и готовились к конкретному сопернику. На это Циннбауэр с Карпиным указывали и перед матчем, но на деле оказалось, что "Локо" выучил не все уроки. Уже на 4-й минуте "Ростов" забил точно такой же гол, который неделю назад получило "Динамо": снова штрафной на левом фланге, снова подача Уткина с левой ноги, снова идеальное замыкание Комличенко. Любой болельщик знает, что у Карпина с Виталием Кафановым прекрасно отлажены стандартные положения, а тут еще и состоялся гол-близнец из недавнего матча — кажется, кто-то недоработал. Например, Едвай, упустивший Комличенко».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Два очка после двух матчей в Москве… Если не смотреть эти два матча, можно быть довольным. Но если смотреть игры...Сегодня было сложнее в первом тайме, чем с «Динамо», «Локомотив» был лучше. Но сегодня больно и обидно. И с «Динамо» мы недобрали очков. Сегодня могло быть что угодно, но то, как складывалась игра, обидно. Судейство? Это не ко мне вопрос.

Бека-Бека дал дурака

Автор Russfootball.info Антон Мозговой критикует легионера «Локомотива», который оставил свою команду в меньшинстве уже после того, как она сравняла счет.

«А "Локомотив" чуть больше владел мячом и был немного острее, но оно и понятно. "Ростов" полностью устраивал счёт, а для южан главным было сыграть понадёжнее. Но не получилось. "Локомотив" отыгрался за 10 минут до конца первого тайма. Вильсон Изидор здорово убежал от Данила Прохина и уже начал срезать угол, но футболист "Ростова" попытался сзади отобрать мяч.

Получилось неважно: защитник угодил по ногам сопернику, а "Локомотив" после очень длительного видеопросмотра получил право на 11-метровый удар. Вообще, удивительно, что там пересматривал судья, учитывая, что эпизод был виден очень чётко. Пенальти в итоге реализовал Антон Миранчук, который восстановил равновесие в счёте. "Локомотив" вернулся в игру, а "Ростову" нужно было всё начинать с начала.

Второй тайм уже прошёл с преимуществом гостей. "Ростов" практически полностью переиграл соперника, но в этом южанам помогли и футболисты "Локомотива". Ключевой эпизод произошёл на 65-й минуте. Алексис Бека-Бека что-то не поделил с одним из футболистов "Ростова" и толкнул его. При этом француз совершенно не подумал о том, что у него уже была одна жёлтая карточка! Арбитр, не долго думая, показал обоим участникам по горчичнику. Только вот для Бека-Бека он стал вторым. Оставшись в меньшинстве, "Локомотив" сосредоточился на обороне. Москвичи вели дело к ничьей, а "Ростов" хоть и полностью владел инициативой, был недостаточно острым и основательным впереди».

Йозеф Циннбауэр Главный тренер «Локомотива» Результат разочаровал. Сегодня хотели взять три очка. Я считаю, что команда неплохо вошла в игру. При стандарте «Ростова» мы прозевали момент. «Ростов» хорошо разыграл стандарт. Мне очень понравилась реакция команды: ребята стали играть вперед. Потом опять «Ростов» повел в счете, и опять мы пошли вперед, удалось сравнять счет. Во втором тайме, когда Керк отдавал на Камано и «Ростов» спас вратарь, это был топ-сэйв.

Гол-шедевр и странное судейство

Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский впечатлен насыщенной событиями концовкой матча, несколько раз перевернувшей игру.

«Концовка матча получилась бодрой. "Ростов", оказавшись в большинстве, забрал мяч и смелее пошёл вперёд. "Локо" отвечал: реактивные контратаки шли через центр, где носились Гирано Керк и Изидор. Очередная проблема пришла к "Локо" откуда не ждали. На 88-й минуте юный вратарь Даниил Худяков зачем-то понёсся на перехват, когда этого не требовалось, и был наказан. Угол для удара был не самым удобным, но это Уткин и его левая нога. 1:2.

Казалось, что победа "Ростова" уже неизбежна, но на 94-й минуте настало время чистого искусства. Константин Марадишвили почувствовал, что пора выпускать на волю внутреннего Роналдиньо, и соорудил шедевр.

А в самой концовке случился небольшой скандал. Да, снова связанный с судейством. "Локо" убегал в перспективную контратаку, но арбитр Сухой повёл себя под стать своей фамилии и дал свисток. Хозяева пришли в бешенство и в итоге нахватали жёлтых карточек. Досталось даже Изидору, который к тому моменту уже был заменён, но прибежал на противоположную бровку, чтобы потребовать объяснений от судьи.

2-й тур РПЛ завершился подобающим образом. Во всех предыдущих матчах команды забивали не менее трёх голов, и встреча "Локо" и "Ростова" стала ещё одним украшением. Кстати, только они до сих пор играют исключительно вничью. Ни побед, ни поражений у "Локо" и "Ростова" пока не было».