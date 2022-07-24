ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Решить вопрос всего за тайм. «Динамо» не оставило шансов «Торпедо»

    Смолов и Захарян повели команду за собой

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Торпедо
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловРешить вопрос всего за тайм. «Динамо» не оставило шансов «Торпедо» Владимир Федотов Федотов обыграл свой бывший клуб — «Сочи». ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ Дмитрий БиволНовый соперник Бивола — улучшенная версия «Канело». Бой с Хильберто Рамиресом будет для россиянина непредсказуемым
  • 21:59
    • «Локомотив» спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 19:25
    • Дубль Смолова помог «Динамо» разгромить «Торпедо»
  • 22:32
    • СМИ: «Барселона» и «Севилья» согласовали трансфер Кунде
  • 21:53
    • Гол Агаларова принес «Ахмату» победу над «Факелом»
  • 20:42
    • Варела ночью сбежал с базы «Динамо» и тайно улетел из России
  • 19:56
    • Алькарас проиграл Музетти в финале турнира в Гамбурге
  • 16:58
    • «Химки» разгромили «Нижний Новгород»
    Все новости спорта
    Федор Смолов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Смолов
    «Динамо» разгромило «Торпедо» со счетом 4:0 в матче 2 тура чемпионата России. Хозяева ушли на перерыв с разницей в 3 мяча, а гости так и не смогли найти ключ к обороне соперника.

    «Торпедо» хватило ненадолго

    Михаил Рождественский с «Чемпионата» всерьез беспокоится о благополучии «Торпедо» после этого матча.

    «Несмотря на игровое и кадровое преимущество "Динамо", "Торпедо" в первой части первого тайма не казалось "пассажиром". За 15 минут команда Александра Бородюка сделала пару добротных подходов к воротам соперника. Но долго это не продлилось.

  • Федотов обыграл свой бывший клуб — «Сочи». ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ над «Сочи»
  • Вчера

    • Крах "Торпедо", по сути, начался на 32-й минуте. Фёдор Смолов вовремя рванул в полуфланг, подхватил пас Арсена Захаряна и перехитрил вратаря Егора Бабурина ударом в ближний. 1:0.

    Возможно, "Торпедо" смогло бы прийти в себя после одного гола, но вместо этого получился двойной удар. Уже через пару минут "Динамо" заработало пенальти. В центре внимания снова оказался Смолов. Нападающий зацепился за Бабурина, который полетел за мячом и пытался избежать контакта с Фёдором. Но судья, а затем VAR решили, что это "точка". Ну а забил Даниил Фомин, для которого это уже 15-й подряд реализованный пенальти в РПЛ. Рекорд (сейчас — 17) уже близок!

    На этом исход был практически предрешён. "Торпедо" откровенно расклеилось и пыталось атаковать без какого-либо выхлопа. А "Динамо" такая картина полностью устраивала: команда Славиши Йокановича не ощущала угрозы, зато с удовольствием контратаковала. У хозяев даже были выходы три в одного, которые не завершались голами лишь по счастливой случайности.

    Ещё один панч — гол Захаряна. "Торпедо", вероятно, было не против уйти на перерыв при счёте 0:2, но получило третий мяч на 45-й минуте. Тут даже комментировать нечего, просто смотрите сами, как Арсен исполнил.

    Активность "Торпедо" стала возможной в том числе благодаря расслабленности соперника. Но, как показала дальнейшая игра, даже для расслабленного "Динамо" такие торпедовцы не проблема. Вместо долгожданного гола в чужие ворота "Торпедо" получило ещё один в свои. Снова пенальти, снова спорный, снова мяч в сетке. Правда, в этот раз пробил Смолов.

    Картина игры не менялась вплоть до финального свистка. "Динамо" шло вперёд, но без прежнего энтузиазма. А "Торпедо" по факту было деклассировано, хоть и выдало нестыдную статистику: 45 процентов владения мячом и 12 ударов (у "Динамо" восемь).

    Главная интрига теперь касается именно "Торпедо". Если в "Динамо" после прошлого сезона особых сомнений не было, то за команду Бородюка страшно. Два матча, семь пропущенных мячей, ноль очков. И это после красивого и долгожданного возвращения в РПЛ».

    Легкая победа «Динамо» и герой Смолов

    Обозреватель СЭ Константин Алексеев отметил подвиги Федора Смолова, а также приличный состав «Динамо», несмотря на кадровые проблемы. Также он считает, что судить о команде после разгрома «Торпедо» еще рано, поскольку гости на старте сезона выглядят очень слабо.

  • Во время перерыва на водопой я не говорил ничего особенного. Никакой магии. Еще раз открыл им глаза, попросил быть более агрессивными, искать свободные зоны.
  • Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович

    • «Финт Варелы оголил проблему в центре обороны. В первом туре там действовали Паршивлюк и Кутицкий, однако бывшего спартаковца пришлось передвигать на родную позицию справа, а в центре вышла связка необстрелянных 20-летних: Сазонов — Кутицкий.

    При этом терять очки бело-голубые не имели права — в прошлом туре уже была домашняя ничья с "Ростовом". Не выиграть еще и у выходца из ФНЛ, неубедительно смотревшегося с "Сочи", Славиша Йоканович себе позволить не мог.

    И "Динамо" действительно легко победило. Даже с учетом всех проблем у бело-голубых вполне серьезный состав — с Макаровым, Грулевым, Моро, Фоминым. А главными героями стали Захарян и Смолов.

    "Динамо", даже явно сбросив обороты, все равно атаковало острее, отличившись, правда, лишь однажды: пенальти заработал 19-летний Гладышев, а реализовал Смолов. Это 95-й гол форварда в РПЛ, по этому показателю Федор вышел на третье место — впереди только Кержаков (133) и Дзюба (148).

    Команда Йокановича решила все вопросы еще в первом тайме, однако о реальной силе команды судить рано. Уж слишком слабо смотрится "Торпедо" на старте сезона. Черно-белые пока не соответствуют уровню РПЛ, и руководителям клуба с этим явно надо что-то делать.

    Как необходимо усиление и "Динамо". С отъездом Варелы потребность в новичках только усилилась».

    «Торпедо» — не уровень РПЛ

    На Rusfootball.info считают, что «Торпедо» пока не готов к уровню Премьер-лиги.

  • Эффект домино. Красная карточка полностью развалила игру «Краснодара»
  • Реакция прессы на результат матча «Краснодар» — «Спартак»
  • Вчера

    • «Впрочем, уровень "Торпедо" на старте чемпионата настолько низкий, что в матче против него можно спокойно обойтись и без Варелы, и без опытных защитников в принципе. Главное — иметь качественных исполнителей в атаке. Такие у "Динамо", безусловно, имеются. Впрочем, в первые полчаса игры они были не особо активны.

  • Связываю это с тем, что в РПЛ играют чуть быстрее, нужно быстрее мыслить, принимать решения. Пройдет несколько игр, ребята адаптируются к интенсивности, принятию решений.
  • Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк

    • Получив двойной удар, Бородюк решил моментально провести замену — Шумских отправился отдыхать, а вместо него появился Цаллагов. При этом Цаллагов отправился на левый фланг обороны, а Самсонов сместился с края в центр, чтобы закрыть позицию Шумских. Однако тренерский ход не сильно помог "Торпедо". На перерыв они ушли, проигрывая уже со счетом 0:3.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    К большому сожалению, "Торпедо" второй тур подряд более чем наглядно демонстрирует неготовность играть на уровне Премьер-Лиги. Что неделю назад в матче с "Сочи", что сегодня в матче с "Динамо" команда Бородюка была очень слаба в обороне и не сильно впечатляюща в атаке. Хуже в РПЛ прямо сейчас нет никого».

    Захарян — главный футбольный талант России

    Редакция Sport24 отреагировала на шикарный гол Арсена Захаряна. Напомним, игрок положил мяч в сетку дальним ударом и довел дело до 3:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Арсен Захарян — главный футбольный талант России прямо сейчас. Полузащитник ворвался в основу "Динамо" в 17 лет, быстро дорос до приглашения в сборную и стал самым молодым полевым игроком в ее истории. Сейчас Захарян — лидер "Динамо" и один из самых ярких игроков РПЛ, который привлекает к себе внимание европейских клубов.

    У Арсена классное сочетание техники, работоспособности и умения вспороть оборону соперника умной передачей. Но еще один крутой скилл полузащитника — дальние удары. Еще в прошлом сезоне Заха вонзил несколько классных голов издали.

    Арсен — самый бьющий игрок РПЛ в сезоне 2021/22 (76 ударов, 2,6 за матч).

    4 из своих 7 голов в сезоне Захарян забил ударом из-за пределов штрафной, ни один из них — ударом ближе одиннадцатиметровой отметки.

    Новый сезон Арсен начал так же красиво. Уже во втором туре он положил вот такую красотень в ворота "Торпедо". Очень немногие игроки умеют так выкручивать голеностоп, чтобы удар получался одновременно сильным и при этом крученым.

    Наверняка в этом сезоне Захарян еще не раз порадует нас такими шедеврами. Исполнять подобные удары на регулярной основе в 19 лет — признак огромного таланта. Остается надеяться, что Арсен реализует его по полной».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.10
  • Экспресс дня 25 июля
  • Завтра в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Накашима — Томпсон
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бруксби — Пэр
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Блинкова — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ван Синьюй — Потапова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кориа — Гарин
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Гаске — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Атлетико Хуракан
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Унион Санта-Фе — Годой Крус
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры