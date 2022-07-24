Решить вопрос всего за тайм. «Динамо» не оставило шансов «Торпедо»

«Динамо» разгромило «Торпедо» со счетом 4:0 в матче 2 тура чемпионата России. Хозяева ушли на перерыв с разницей в 3 мяча, а гости так и не смогли найти ключ к обороне соперника.

«Торпедо» хватило ненадолго

Михаил Рождественский с «Чемпионата» всерьез беспокоится о благополучии «Торпедо» после этого матча.

«Несмотря на игровое и кадровое преимущество "Динамо", "Торпедо" в первой части первого тайма не казалось "пассажиром". За 15 минут команда Александра Бородюка сделала пару добротных подходов к воротам соперника. Но долго это не продлилось.

Крах "Торпедо", по сути, начался на 32-й минуте. Фёдор Смолов вовремя рванул в полуфланг, подхватил пас Арсена Захаряна и перехитрил вратаря Егора Бабурина ударом в ближний. 1:0.

Возможно, "Торпедо" смогло бы прийти в себя после одного гола, но вместо этого получился двойной удар. Уже через пару минут "Динамо" заработало пенальти. В центре внимания снова оказался Смолов. Нападающий зацепился за Бабурина, который полетел за мячом и пытался избежать контакта с Фёдором. Но судья, а затем VAR решили, что это "точка". Ну а забил Даниил Фомин, для которого это уже 15-й подряд реализованный пенальти в РПЛ. Рекорд (сейчас — 17) уже близок!

На этом исход был практически предрешён. "Торпедо" откровенно расклеилось и пыталось атаковать без какого-либо выхлопа. А "Динамо" такая картина полностью устраивала: команда Славиши Йокановича не ощущала угрозы, зато с удовольствием контратаковала. У хозяев даже были выходы три в одного, которые не завершались голами лишь по счастливой случайности.

Ещё один панч — гол Захаряна. "Торпедо", вероятно, было не против уйти на перерыв при счёте 0:2, но получило третий мяч на 45-й минуте. Тут даже комментировать нечего, просто смотрите сами, как Арсен исполнил.

Активность "Торпедо" стала возможной в том числе благодаря расслабленности соперника. Но, как показала дальнейшая игра, даже для расслабленного "Динамо" такие торпедовцы не проблема. Вместо долгожданного гола в чужие ворота "Торпедо" получило ещё один в свои. Снова пенальти, снова спорный, снова мяч в сетке. Правда, в этот раз пробил Смолов.

Картина игры не менялась вплоть до финального свистка. "Динамо" шло вперёд, но без прежнего энтузиазма. А "Торпедо" по факту было деклассировано, хоть и выдало нестыдную статистику: 45 процентов владения мячом и 12 ударов (у "Динамо" восемь).

Главная интрига теперь касается именно "Торпедо". Если в "Динамо" после прошлого сезона особых сомнений не было, то за команду Бородюка страшно. Два матча, семь пропущенных мячей, ноль очков. И это после красивого и долгожданного возвращения в РПЛ».

Легкая победа «Динамо» и герой Смолов

Обозреватель СЭ Константин Алексеев отметил подвиги Федора Смолова, а также приличный состав «Динамо», несмотря на кадровые проблемы. Также он считает, что судить о команде после разгрома «Торпедо» еще рано, поскольку гости на старте сезона выглядят очень слабо.

Во время перерыва на водопой я не говорил ничего особенного. Никакой магии. Еще раз открыл им глаза, попросил быть более агрессивными, искать свободные зоны. Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович

«Финт Варелы оголил проблему в центре обороны. В первом туре там действовали Паршивлюк и Кутицкий, однако бывшего спартаковца пришлось передвигать на родную позицию справа, а в центре вышла связка необстрелянных 20-летних: Сазонов — Кутицкий.

При этом терять очки бело-голубые не имели права — в прошлом туре уже была домашняя ничья с "Ростовом". Не выиграть еще и у выходца из ФНЛ, неубедительно смотревшегося с "Сочи", Славиша Йоканович себе позволить не мог.

И "Динамо" действительно легко победило. Даже с учетом всех проблем у бело-голубых вполне серьезный состав — с Макаровым, Грулевым, Моро, Фоминым. А главными героями стали Захарян и Смолов.

"Динамо", даже явно сбросив обороты, все равно атаковало острее, отличившись, правда, лишь однажды: пенальти заработал 19-летний Гладышев, а реализовал Смолов. Это 95-й гол форварда в РПЛ, по этому показателю Федор вышел на третье место — впереди только Кержаков (133) и Дзюба (148).

Команда Йокановича решила все вопросы еще в первом тайме, однако о реальной силе команды судить рано. Уж слишком слабо смотрится "Торпедо" на старте сезона. Черно-белые пока не соответствуют уровню РПЛ, и руководителям клуба с этим явно надо что-то делать.

Как необходимо усиление и "Динамо". С отъездом Варелы потребность в новичках только усилилась».

«Торпедо» — не уровень РПЛ

На Rusfootball.info считают, что «Торпедо» пока не готов к уровню Премьер-лиги.

«Впрочем, уровень "Торпедо" на старте чемпионата настолько низкий, что в матче против него можно спокойно обойтись и без Варелы, и без опытных защитников в принципе. Главное — иметь качественных исполнителей в атаке. Такие у "Динамо", безусловно, имеются. Впрочем, в первые полчаса игры они были не особо активны.

Связываю это с тем, что в РПЛ играют чуть быстрее, нужно быстрее мыслить, принимать решения. Пройдет несколько игр, ребята адаптируются к интенсивности, принятию решений. Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк

Получив двойной удар, Бородюк решил моментально провести замену — Шумских отправился отдыхать, а вместо него появился Цаллагов. При этом Цаллагов отправился на левый фланг обороны, а Самсонов сместился с края в центр, чтобы закрыть позицию Шумских. Однако тренерский ход не сильно помог "Торпедо". На перерыв они ушли, проигрывая уже со счетом 0:3.

К большому сожалению, "Торпедо" второй тур подряд более чем наглядно демонстрирует неготовность играть на уровне Премьер-Лиги. Что неделю назад в матче с "Сочи", что сегодня в матче с "Динамо" команда Бородюка была очень слаба в обороне и не сильно впечатляюща в атаке. Хуже в РПЛ прямо сейчас нет никого».

Захарян — главный футбольный талант России

Редакция Sport24 отреагировала на шикарный гол Арсена Захаряна. Напомним, игрок положил мяч в сетку дальним ударом и довел дело до 3:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Арсен Захарян — главный футбольный талант России прямо сейчас. Полузащитник ворвался в основу "Динамо" в 17 лет, быстро дорос до приглашения в сборную и стал самым молодым полевым игроком в ее истории. Сейчас Захарян — лидер "Динамо" и один из самых ярких игроков РПЛ, который привлекает к себе внимание европейских клубов.

У Арсена классное сочетание техники, работоспособности и умения вспороть оборону соперника умной передачей. Но еще один крутой скилл полузащитника — дальние удары. Еще в прошлом сезоне Заха вонзил несколько классных голов издали.

Арсен — самый бьющий игрок РПЛ в сезоне 2021/22 (76 ударов, 2,6 за матч).

4 из своих 7 голов в сезоне Захарян забил ударом из-за пределов штрафной, ни один из них — ударом ближе одиннадцатиметровой отметки.

Новый сезон Арсен начал так же красиво. Уже во втором туре он положил вот такую красотень в ворота "Торпедо". Очень немногие игроки умеют так выкручивать голеностоп, чтобы удар получался одновременно сильным и при этом крученым.

Наверняка в этом сезоне Захарян еще не раз порадует нас такими шедеврами. Исполнять подобные удары на регулярной основе в 19 лет — признак огромного таланта. Остается надеяться, что Арсен реализует его по полной».