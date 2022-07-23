Эффект домино. Красная карточка полностью развалила игру «Краснодара»

Начали за здравие, закончили за упокой. Именно так можно описать результат для «Краснодара», который очень понравился на старте поединка. Удаление Черникова полностью изменило ход событий, а «Спартак» смог извлечь из этого пользу.

«Краснодар» начал с позиции силы

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов отметил удачный старт «Краснодара».

«"Краснодар" попробовал разговаривать со "Спартаком" с позиции силы. На первых минутах команда Александра Сторожука здорово прессинговала, поэтому москвичи с трудом выходили со своей половины поля. Играя 4-3-3 против 4-4-2 у красно-белых, "быки" имели преимущество в центре поля и больше владели мячом (около 60% в равных составах). Новичок Баньяц показывал, что умеет быстро думать и хорошо двигать мяч, более того, сербскому мастеру стандартов отдали в "Краснодаре" угловые, хотя Михайло в команде без году неделя. А быстрые ноги левого вингера Олусегуна кружили голову Денисову: нигериец, будучи игроком группы атаки, стал вторым по количеству касаний мяча (33) у "Краснодара" к перерыву.

Спартаковцы выманивали соперника на прессинг и надеялись на быстрые атаки. Иногда это было очень рискованно. Например, однажды Селихов едва не привёз, попав под давление Кордобы. Потом тот же Кордоба, обокрав центрхава Литвинова (его подставил плохой передачей Чернов), организовал атаку три в два — Олусегун поспешил с ударом. В общем, "Краснодар" смотрелся поинтереснее, более того, "Спартак" мог остаться вдесятером из-за удаления Соболева. Центрфорвард наиграл на вторую жёлтую карточку за попадание локтем в лицо сопернику и неспортивное поведение, но судья Левников пожалел Александра. А вот на 37-й минуте петербургский рефери не пожалел Черникова. Есть вопросы и по этому эпизоду: заслуживал ли жёсткий опорный полузащитник удаления за то, что хлопнул ладонью по плечу Мозеса? Опытный нигериец красиво всё исполнил — арбитр ему поверил.

К тому времени "Спартак" уже выигрывал. Успех красно-белым принёс отлично придуманный и разыгранный стандарт. Прыжок с разбега и скидка от Перейры подарили гол Зобнину. По ударам после первого тайма команда Абаскаля тоже выигрывала — 8:6 (в створ — 2:1). Тяжело начав, обладатели Кубка России сумели перевернуть ход игры в свою пользу.

Первые минуты были тяжелыми. Связываю это с тем, что тяжело добирались в Краснодар. Но потом забили гол. А удаление перевернуло ход матча. Роман Зобнин

Естественно, "Спартак" перебил "Краснодар" и во втором тайме (12:8, в створ — 7:2). Чего не отнять у команды Абаскаля на данном этапе его работы, так это умения использовать свободное пространство. Соболев даже забил пятый гол, однако Левников справедливо отменил его из-за фола на Сафонове».

Судья должен был давать красную Соболеву

Дмитрий Зимин и Максим Пахомов, представляющие «Чемпионат», полагают, что судья несправедливо обошелся с «быками». Они вспомнили эпизод, который был еще до удаления Черникова.

«На 20-й минуте Александр Соболев очень грубо сыграл против Александра Черникова, пытаясь отобрать мяч. Левников без раздумий достал жёлтую карточку — очевидный фол и закономерное наказание. Прошло ещё 10 минут, и Соболев вполне мог получать вторую. Подача с фланга, нападающий выиграл борьбу и пробил в сторону Сафонова. Вратарь без проблем забрал мяч. Но интересное началось позже — Кордоба заметил, что во время прыжка Александр ударил локтем Литвинова. Это очень не понравилось игроку "Спартака", и он агрессивно набросился на соперника. Два потенциальных повода для второй жёлтой — локоть и неспортивное поведение. Левников проигнорировал эпизод.

Чуть ли не в следующей атаке "Спартак" забил, а ещё через две минуты судья показал странную красную Александру Черникову. Игрок "Краснодара" вступил в агрессивную борьбу с Мозесом, угодил ему между ног и задел рукой по плечу. Соперник, естественно, упал в страданиях. Из кармана судьи тут же показалась красная карточка.

Вот слова арбитра Игоря Федотова по оценке эпизодов.

"Соболеву надо было показывать жёлтую карточку за применение рук в борьбе за верховой мяч. Он ударил локтем соперника, это должна была быть вторая жёлтая карточка. Черникова же удалили неправильно. Мы ориентируемся на ЭСК, который говорил, что Шелия не бил, а толкал Соболева в первом туре. Здесь Черников не бил, а толкал Мозеса ногой в бедро, а потом просто погладил рукой соперника. Это не красная карточка. В итоге судья должен был оставить 'Спартак' вдесятером без Соболева, а в итоге 'убил' 'Краснодар', — сказал он 'Чемпионату'.

Интересно, что для Черникова это уже четвёртая красная с начала прошлого сезона. Ни у одного другого игрока нет больше двух удалений за это время. Также Черников — лидер РПЛ по жёлтым карточкам с начала прошлого сезона (11). Так что в этом эпизоде против него, возможно, сработала и репутация.

Первые минут были очень хороши в исполнении «Краснодара». Нужно отдать им должное. Но потом мы перевернули ход матча и действовали так, как и планировали. Гильермо Абаскаль

А за 'Спартак' наверняка сработал скандал в прошлом туре, когда в клубе были очень недовольны работой судьи в матче с 'Ахматом'. Теперь решение в пользу них. Зарема Салихова наверняка довольна".

Игра разделилась на до и после удаления Черникова

Автор с сайта "Советский Спорт" Артем Зибрак отметил основные игровые моменты, показав, насколько разной была игра до и после удаления Черникова.

"По итогам матча в Грозном многие коллеги критиковали спартаковцев за отсутствие четкой системы взаимодействия и ставку на индивидуальные способности игроков, однако это куда сильнее бросалось уже в Краснодаре. Хозяева превосходили соперника не только в контроле мяча, но и в скорости принятия решений. Красно-белые регулярно не успевали к эпизодам, проигрывали единоборства и фолили.

Вообще первый тайм изобиловал борьбой, которую инициировали игроки 'Краснодара'. Они очень плотно играли по оппонентам и высоко встречали соперника. И хотя в прессинге могли похвалиться в основном только желанием и количеством игроков, оказывали огромное давление на защитников, упорно пытавшихся разыгрывать мяч накоротке.

К моменту удаления счет был уже в пользу гостей — Роман Зобнин удивительным образом оказался один на линии вратарской при подаче углового, и когда мяч отскочил к нему, не простил. А держал его по эпизоду… Черников. Роман, кстати, вообще провел великолепный матч, очень много пахал в зоне левой восьмерки, успевая и сзади отрабатывать, и поддерживать атаки. По-моему, это его лучший матч с чемпионского сезона.

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С момента удаления до перерыва 'Спартак' владел мячом 85% (!) времени, так что Александру Сторожуку в раздевалке требовалось сильно поменять игру. Он на второй тайм вместо Сергея Петрова выпустил Кристиана Рамиреса, но краснодарцы не успели разобраться в перестановках — меньше минуты хватило гостям, чтобы удвоить преимущество. Соболев и Хлусевич разыграли комбинацию слева, а Квинси Промес классно разобрался в центре штрафной. Это его седьмой гол в ворота 'горожан'. Больше только у Ари.

Увы, 'Краснодар' в меньшинстве развалился, особенно на правом фланге обороны, где после перерыва действовал молодой Сергей Волков. И второй гол пришел из его зоны, и третий спустя семь минут.

'Горожанам' за игру в оставшееся время большое спасибо. Их желание идти в атаку, несмотря ни на что, сохранило зрелищность игры до финального свистка — 13:19 по ударам.

У меня вопросы к своему игроку. Зачем давать такой шанс? Нельзя так реагировать. Я понимаю, что он — жесткий игрок. Но затем делать отмашку? Неспортивное поведение. Александр Сторожук

'Спартак' все-таки заслужил четвертый (и даже пятый) мяч, который еще ранее мог организовать все тот же Зобнин (6 передач под удар!), дважды выводивший Промеса и Мозеса на убойные позиции, но тем не хватало удачи".

Делать выводы по Абаскалю еще рано

Олег Кошелев со "Спорт Экспресс" считает, что победа гостей хоть и является важной, но все же она не позволяет сделать полные выводы о работе нового главного тренера "Спартака".

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"'Спартак' здорово воспользовался численным преимуществом и напомнил, что отлично умеет атаковать против команд, которые по разным причинам не закрываются и дают играть. Хотя делать какие-то выводы по Абаскалю по-прежнему еще очень рано. Просто отметим, что испанец одержал первую победу в России — статусную и красивую. Впрочем, у руководителей 'Краснодара' наверняка найдется немало оговорок по этому поводу. Видимо, им в 'Спартаке' и передадут на всю предстоящую неделю трибуну для обсуждения судейских решений".

Неоднозначный пенальти в ворота "Спартака"

Александр Макаров, представляющий сайт "Спорт день за днем", подробнее рассмотрел момент с пенальти.

"На 60-й минуте 'Краснодар' отыграл один гол, усилиями Эдуарда Сперцяна забив с пенальти. 11-метровый удар был назначен за попадание мяча в руку защитнику красно-белых Даниилу Денисову. Сам игрок московской команды был уверен, что ни о каком наказании речи идти не может, ведь мяч попал ему в лицо, разбил в кровь нос и только после этого отскочил в руку. Левников пенальти не назначил, однако Евгений Кукуляк позвал его посмотреть повтор. Как итог — 11-метровый удар.

Автор Телеграм-канала 'Алё, рэф!' одной картинкой постарался раз и навсегда объяснить футболистам и болельщикам, какое попадание мяча в руку — пенальти, а какое — нет.

Туром ранее 'Спартак' чувствовал себя жертвой после спорных решений Безбородова. Однако играя в меньшинстве, все равно сумел вырвать ничью у 'Ахмата' (1:1). Многие посчитают, что судьи или Вселенная просто вернули красно-белым должок. 'Краснодар' повторить подвиг москвичей не сумел".