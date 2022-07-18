РПЛ: Итоги 1-го тура

Чемпион России «Зенит» теряет очки на последних минутах. «Спартак» чудом уходит от поражения. «Крылья Советов», «Сочи» и ЦСКА с победы начинают сезон 2022/2023

О турнирной таблице

Лидер чемпионата, крепкий середнячок или аутсайдер. О турнирных раскладах говорить пока рано. Таблица только формируется. Ясная картина прояснится ближе к 4-му туру.

Календарь и таблица РПЛ

А пока старт чемпионата и итоги 1-го тура. В 5 матчах из 8 была зафиксирована ничья. И только трём командам удалось одержать победы.

О первой осечке чемпиона

Главная неожиданность 1-го тура. «Зенит» теряет очки на выезде против команды «Химки». Поединок с участием чемпиона России завершился вничью (1:1).

На 85-й минуте встречи клуб из Санкт-Петербурга не смог удержать минимальное преимущество. От поражения хозяев спас нападающий Резван Мирзов.

О популярности счёта 1:1

Сразу в четырех матчах была зафиксирована ничья с одинаковым счетом (1:1). «Спартак» смог спасти игру в гостевом поединке с грозненским «Ахматом». И сделали это в меньшинстве. На 41-й минуте встречи в составе «красно-белых» удаление получил защитник Мацей Рыбус.

Численным преимуществом не смог воспользоваться и московский «Локомотив». «Железнодорожники» на справились с «Пари Нижний Новгород». К тому же ЛОКО даже умудрился упустить преимущество, играя в большинстве (1:1).

Аналогичный счет был зафиксирован во встрече «Динамо» и «Ростова». А вот футболисты «Краснодара» и «Факела» забили в два раза больше. Но определить победителя тоже не смогли (2:2).

Интересно, что «Краснодар» мог вырвать победу. Но пенальти не реализовал Кордоба.

О старте новичков и первых победителях РПЛ

«Факел» — дебютант РПЛ. Воронежскому клубу удалось набрать первое очко в чемпионате. Чего не скажешь о других новичках.

Московское «Торпедо» после длительного перерыва вернулось в элиту российского футбола. Команда потерпела поражение от серебряного призера РПЛ — «Сочи» (1:3).

«Сочи» globallookpress.com

«Оренбург» — еще один дебютант. Забил первым, но во втором тайме пропустил 4 гола от «Крыльев Советов». На неудачный старт в новом розыгрыше чемпионата, хозяева поля смогли ответить ещё одним взятием ворот (4:2 — итоговая победа «Крыльев Советов»).

И кончно, же ЦСКА. Прошлый сезон «армейцы» провалили, заняв 5 место. Сезон 2022/2023 клуб начал с уверенной победы над «Уралом» (2:0).

О 2-м туре чемпионата России

С 22-го по 24-е июля пройдут матчи 2-го тура чемпионата России. Можно выделть сразу три поединка. Чемпион России «Зенит» постарается переиграть номинального лидера — команду «Крылья Советов».

Победители 1-го тура ЦСКА и «Сочи» встретятся между собой на домашнем поле армейского клуба. Ну, и конечно освежим историю московского дерби между командами «Динамо» и «Торпедо».