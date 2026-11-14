15 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Трабзонспор». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Зенит»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Зенит» имеет поровну очков со столичным «Динамо». Команда забила 32 мяча при пятнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Ростов» — 2:2.

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До того «Зенит» уверенно одолел «Крылья Советов» — 3:0, а вот чуть ранее в Кубке страны нанес поражение «Балтике» — 3:2. Питерцы уже два месяца не проигрывают в родных стенах.

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Состояние команды: «Зенит» привычно сражается за успех на всех фронтах, к тому же в сборную не были вызваны и смогут сыграть с турками лидеры атак команды Максим Глушенков и Александр Соболев.

При этом «Зенит» в трех последних домашних поединках забивал не меньше двух мячей за матч. Плюс мотивация на битву с одним из сильнейших клубов Турции будет на высочайшем уровне. К тому же на месте и фартовый Александр Ерохин, да и молодой Вадим Шилов попытается проявить свои лучшие качества.

Команда Сергея Семака явно будет активно атаковать. Соболев с Глушенковым находятся в приличных кондициях, а ведь еще есть неувядающий Ерохин!

«Трабзонспор»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы турецкого чемпионата.

При этом «Трабзонспор» на три очка отстает от лидера. А вот забить удалось 26 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла «Аланьяспор» — 2:0.

До того «Трабзонспор» в Лиге конференций уступил «Фрайбургу» — 0:1, а вот чуть раньше нанес поражение «Газиантепу» — 2:0. Команда победила в четырех последних гостевых поединках.

Состояние команды: «Трабзонспор» на данном этапе выглядит весьма прилично, участвуя в чемпионской гонке в Суперлиге.

При этом «Трабзонспор» в текущем чемпионате уступил всего лишь дважды в одиннадцати поединках. Плюс Мохаммед Салах уже забил 9 мячей в Суперлиге. Звездный египтянин присовокупил к ним еще три ассиста. Да и вообще, кадровый маневр у тренерского штаба трабзонцев достаточно широкий.

Нет сомнений, что команда постарается дать бой чемпиону России. Вот только сумеют ли турки найти противоядие для питерской атаки?

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» фаворитом с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.35, а победа «Трабзонспора» — в 5.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.64 и 2.41.

Прогноз: «Зенит» прекрасно атакует, к тому же смогут сыграть лидеры команды Глушенков и Соболев.

2.08 Победа «Зенита» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Зенит» — «Трабзонспор» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа «Зенита» в 1-м тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.43 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Зенит» — «Трабзонспор» принесёт прибыль 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.43.

Пять причин, почему ставка зайдёт