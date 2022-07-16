Наши проблемы. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ

Новый сезон РПЛ 2022/2023 стартовал в пятницу, 15 июля. Некоторые ожидания от предстоящего чемпионата России привычные — многие проблемы в нашем футболе вечны и расстановка сил более-менее одинакова. Но есть в новом сезоне и серьезные перемены. К сожалению, не в лучшую сторону.

Навяжет ли кто-то борьбу «Зениту»?

С каждым годом этот вопрос становится все более риторическим. РПЛ превратился в лигу, где есть «Зенит» — и все остальные.

Питерцы уже взяли четыре титула подряд и нацелились на очередной, который станет десятым в сумме и принесет им вожделенную вторую звезду над эмблемой.

И остановить их вряд ли кому-то удастся. В прошлом сезоне была надежда на «Динамо», но бело-голубы сдулись задолго до финиша.

А с тех пор ситуация только ухудшилась. Все клубы пережили две волны отъезда легионеров, а динамовцы лишились еще и архитектора своего перерождения — немецкого специалиста Сандро Шварца

И лишь «Зениту» все нипочем. Подопечные Сергея Семака сохранили почти всех лидеров, а тех с кем расстались сумели более чем успешно заменить.

Сергей Семак globallookpress.com

Таким образом пока конкуренты слабели, питерский клуб, и так изрядно превосходивший их в качестве и количестве исполнителей, вознесся над соперниками на недосягаемую высоту.

Отсутствие конкуренции продолжает снижать уровень чемпионата России, и когда наши клубы вернутся в еврокубки, это будет особенно заметно.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Впрочем, тень надежды на интригу еще жива — «Зенит» в стартовом туре неожиданно уступил «Химкам» и любители статистики тут же вспомнили, что в прошлый раз когда питерцы оступились на старте, чемпионом стал «Спартак».

Как справятся тренеры-легионеры «Спартака», «Динамо», «Локо»?

Кстати о «Спартаке» — очень интересно, как проявит себя испанский специалист Гильермо Абаскаль, сменивший на тренерской позиции Паоло Ваноли. А точнее, сколько он протянет на своем посту — предыдущие два тренера красно-белых продержались по полсезона, хотя и по разным причинам.

Особых заслуг и большого опыта у Абаскаля нет, но есть большое желание и академия «Барселоны» за плечами, привившая ему любовь к атакующему и комбинационному футболу — то, чем когда-то славился «Спартак».

Сумеет ли испанец повторить успехи итальянцев, которые выигрывали с московским клубом чемпионство и Кубок России? Судя по матчу за Суперкубок, работы у него непочатый край.

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

В «Динамо» тоже произошла тренерская рокировка — немец Сандро Шварц, сумевший за два сезона построить симпатичную, молодую и атакующую команду, вернулся на родину, а в качестве замены бело-голубые пригласили сербского тренера с успешным опытом работы в английском Чемпионшипе — Славишу Йокановича.

И тем кто снисходительно кривится при упоминании Чемпионшипа, хочется напомнить, что титулованный российский специалист Леонид Слуцкий в английском «пердиве» провалился c треском. По многим причинам, но все же. А Йоканович успешно вывел в АПЛ «Фулхэм» и «Уотфорд».

Серб тоже рассказывает о своей любви к агрессивному атакующему футболу, но будем откровенны — когда кто-то из свеженазначенных тренеров рассказывал в интервью о том что любит отсиживаться в обороне и играть «вторым номером»?

То, насколько правдивы обещания Славиши и каковы шансы «Динамо» выступить не хуже прошлого сезона мы узнаем после первых туров. Для начала сербу надо заново выстроить оборону бело-голубых.

Еще один главный тренер иностранец появился в межсезонье в «Локомотиве», но с самого начало было ясно, что немец Йозеф Циннбауэр — фигура полностью номинальная.

Работать с «Локо» продолжит Марвин Комппер, подхвативший команду весной после отъезда Маркуса Гиздоля. Так что для француза это тоже будет дебютный полноценный самостоятельный сезон и очень интересно посмотреть, чем он закончится.

Календарь и таблица РПЛ

В конце прошлого сезона было много разговоров о «новой концепции», но в чем она заключается сказать никто не мог. Хочется надеяться, что в новом сезоне мы поймем, в какой футбол играет «Локомотив».

Удержит ли Федотов на плаву ЦСКА?

Экс-наставник «Оренбурга» в прошлом сезоне добился беспрецедентного успеха с «Сочи», в последнем туре вырвав у «Динамо» серебряные медали чемпионата России.

Войдя в число лучших тренеров сезона, Владимир Федотов закономерно пошел на повышение в клуб калибром побольше, чтобы решать более серьезные задачи.

Выбирал он по слухам между «Динамо» и ЦСКА, отдав в итоге предпочтение армейцам. И наверняка не раз пожалел об этом в межсезонье, когда столичная команда лишилась целой дюжины важных игроков, подписав всего двух новичков и вернув из «Базеля» Чалова.

В контрольных матчах летом армейцы выглядели довольно беспомощно, а Федотов на пресс-конференциях почти открытым текстом обращался к руководству, говоря о необходимости срочного усиления команды, которого так и не дождался.

Владимир Федотов globallookpress.com

Стартовый матч РПЛ показал, что специалисту удалось слепить из того, что у него осталось боеспособный коллектив — по крайней мере таковым он выглядит на фоне «Урала», но екатеринбургский клуб не слишком серьезное мерило успеха.

Уже в следующем матче Федотова ждет более серьезный соперник — его бывшая команда. На сборах ЦСКА удалось обыграть «Сочи», сумеют ли армейцы сделать это в рамках чемпионата?

И успеет ли команда достаточно сыграться к пятому туру, когда ей будет противостоять действующий чемпион?

Подтвердит ли Агаларов свои бомбардирские таланты?

В прошлом сезоне нападающий «Уфы» Гамид Агаларов выиграл гонку бомбардиров чемпионата России, забив в 30 матчах 20 голов и сделав одну результативную передачу. Ожидалось, что летом в башкирский клуб выстроится очередь претендентов на игрока как из РПЛ, так и из Европы.

Однако, после февральских событий европейским клубам не слишком интересны российские игроки, а из РПЛ на Агаларова удивительным почти никто, кроме «Ахмата» и не претендовал. В итоге форвард перешел в грозненский клуб за скромные полтора миллиона евро.

Теперь всех волнует один вопрос — сумеет ли футболист повторить свои голевые достижения, или окажется что его результативность в прошлом сезоне была исключением, а не правилом.

Гамид Агаларов «Ахмат»

И кто составит Агаларову конкуренцию в борьбе за золотую бутсу? Если говорить о героях предыдущих сезонов, то Сердар Азмун покинул РПЛ, а Артем Дзюба никак не найдет новый клуб.

Будет ли это перебравшийся в «Зенит» Матео Кассьера? Или перезагрузившийся в «Динамо» Федор Смолов? Взбодрившийся после каникул в Швейцарии Федор Чалов? Увидим.

Кто из новичков удержится в РПЛ?

В это сезоне в элиту поднялись сразу три представителя Первой лиги — московское «Торпедо», «Оренбург» и «Факел». И если первых двух мы видели в РПЛ не так давно, то за воронежским коллективом будет очень интересно проследить.

«Факел» наконец решил свои проблемы со стадионом, и взял семь игроков, включая голкипера Илью Свинова из «Спартака». А еще у воронежского клуба очень музыкальная торсида.

Фанаты «Факела»

«Торпедо» сохранило летом костяк команды и усилило его экс-спартаковцем Кутеповым и Рейхманом из «Краснодара» В новый сезон команду поведёт все тот же Александр Бородюк.

В «Оренбург» на смену Ойеволе, Обухову и Фамейе пришли Оганесян, Мансилья, Акоста, Башич, Марин и Павловец. Дебют в Премьер-Лиге главному тренеру Марцелу Личке не удался — команда проиграла «Крыльям Советов» со счетом 2:4.

Последние годы показали, что если выигрывает чемпионат России только «Зенит», то вылететь может кто угодно: «Крылья Советов», «Динамо», «Рубин» — от очищения «пердивом» не застрахован никто.

Тем интереснее будет понаблюдать, сможет ли кто-то из новичков удивить нас на поле, и вне его, а самое главное — закрепиться в РПЛ.

Новые судейские скандалы?

Последние сезоны РПЛ были просто перенасыщены судейскими скандалами. Арбитров обвиняли в заговорах против конкретных команд, с ними открыто враждовали некоторые тренеры, их агрессивно полоскали через прессу.

Судей таскали проверяться на полиграфе и отстраняли на сроки разной продолжительности. Менялись главы судейского комитета, но количество ошибок и судейских скандалов не становилось меньше.

РПЛ и судейские скандалы — созданы друг для друга globallookpress.com

Хочется верить, что к новому сезону проведена работа над ошибками, но уже открывающий сезон матч за Суперкубок не обошлось без серьезной результативной оплошности арбитров, за которую те снова оказались под огнем критики.

Лиха беда начало, или же это был анонс того, что нас ждет в новом сезоне? Узнаем.

Найдут ли клубы и игроки мотивацию?

Наверное самый главный вопрос. Нас ждет очередной сезон без еврокубков и без матчей сборной России.

В результате двум-трем топовым командам РПЛ остается лишь безуспешно бороться с «Зенитом» за золото, а аутсайдерам — биться за выживание.

Болото же в середине турнирной таблицы стало еще больше — зачем биться за места в турнирной таблице, которые никуда не ведут? А благодаря отъезду легионеров общий уровень турнира и качество футбола упали еще сильнее.

Вдобавок ко всему, из-за протестов фанатов связанных с введением «паспортов болельщика», команды остались без тех, ради кого они играют.

Всё о футболе России

Не станет фанатского актива, со всеми их баннерами, кричалками, барабанами — упадут не только доходы клубов, но и мотивация игроков. Зачем выкладываться, когда на трибунах гуляет ветер?