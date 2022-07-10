Разница в классе. «Зенит» показал Абаскалю уровень «Спартака»

«Зенит» с крупным счетом обыграл «Спартак» (4:0) в матче за Суперкубок России, который прошел в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе победителей отличились Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46) и Маттео Кассьерра (90), забивший в дебютном матче. «Зенит» в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022) и сравнялся по этому показателю с ЦСКА.

Встреча, которую ждали не один день

Автор Rusfootball.info Тимур Хуснутдинов вспоминает скандальный контекст вокруг открывающего сезон матча за Суперкубок.

«Матчи между "Зенитом" и "Спартаком" традиционно отличаются накалом страстей и морем эмоций. Нередко противостояние клубов прослеживается не только на футбольном поле, но и за его пределами. Подогревали ажиотаж вокруг матча два фактора. Первый — это несогласие "Спартака" играть на "Газпром Арене". В таком случае Суперкубок будет нести для "Зенита" домашний характер, отчего питерская команда будет иметь немного больше шансов на победу.

Второй фактор — переход Зелимхана Бакаева в петербургскую команду. Принципиальное противостояние "Зенита" и "Спартака" — это не Эль-Классико или "Ривер Плейт" — "Бока Хуниорс", но матчи всегда привлекают внимание нейтральных зрителей. Не секрет, что перейти из одной команды в другую равнозначно, что потерять уважение болельщиков бывшего клуба. Вспомнить только Быстрова, которого освистывали с трибун как "Петровского", так и "Лужников". Бакаев же ушел из "Спартака", воспитанником которого является, и сделал это бесплатно.

Зелимхан Бакаев globallookpress.com

Нельзя забывать и о важности трофея. Несомненно, суперкубок — это не тот приз, за который футболисты будут падать и грызть землю. В подавляющем большинстве случаев команды только пребывают на стадии выхода из предсезонной подготовки. Зачастую игроки только отходят от нагрузок и не могут показать тот футбол, который у них был весной. С другой стороны, в сезоне 22/23 не будет еврокубков, количество больших матчей сократится, отчего возрастает цена любого трофея.

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При этом с последствиями недавних событий столкнулись не только игроки, но и телевещатели. "Матч ТВ" готовился "на высшем уровне" освещать финал Лиги Чемпионов, но УЕФА, как известно, перенес его в Париж. А вот 47 камер, которые были на "Газпром Арене" решили не убирать, а задействовать на Суперкубке России».

Дебюты Абаскаля, Рыбуса, Зиньковского, Бакаева и Кассьерры

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает стартовые составы команд и выбранные главными тренерами расстановки.

«Этот матч стал первым для главного тренера красно-белых Гильерме Абаскаля. Он сразу стал ставить команде тот футбол, которому его научили в академии "Барселоны", так что москвичи вышли на матч играть по схеме 4-3-3. Поздно вернувшиеся в расположение команды Виктор Мозес и Кристофер Мартинс в основу не попали, Александр Соболев выиграл конкуренцию у Шамара Николсона. За "Спартак" сразу дебютировал Мацей Рыбус, а во втором тайме — Антон Зиньковский.

Сергей Семак тоже возвращается к модели с двумя центральными защитниками. Хотя вряд ли он в восторге от пары Дмитрий Чистяков — Нуралы Алип, ведь год назад у него были Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий. В остальном ничего примечательного, может, за исключением Алексея Сутормина на правом фланге обороны. Оба тренера сделали выбор в пользу максимально атакующих краев (Абаскаль справа предпочел Максимилиану Кофрие Даниила Хлусевича).

Еще примечательно, что наставник доверился Даниилу Одоевскому, а не опытному Михаилу Кержакову. Похоже, у молодого воспитанника появляется реальный шанс завоевать место в основе. Новички Родригао, Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра остались в запасе (двое последних вышли на замену), так что обе команды начали матч не в самых оптимальных в теории составах».

«Спартак» должен был вести 2:0 к 10-й минуте

Автор Sportbox.ru Сергей Перемутов хвалит красно-белых за активное начало встречи, которое могло изменить ход матча, если бы не проблемы с реализацией.

«Начал "Зенит" активнее, старался контролировать мяч, а одну из первых пытался завершить прицельным ударом Дуглас Сантос, который, к слову, вышел у питерцев с капитанской повязкой. Однако на давление "Зенита" "Спартак" ответил опаснейшим моментом у Георгия Джикии, который спокойно принял мяч в штрафной после подачи углового и расстреливал ворота Одоевского. Все должно было закончиться голом, если бы кто-то из игроков "Зенита" самоотверженно не встал на пути мяча.

Подопечные Семака тут же побежали исправляться и даже создали один неплохой момент. Селихов не слишком уверенно сыграл не перехвате, но потом сам же исправился, отразив удар Сутормина. Тем не менее, "Спартак" был гораздо острее. Соболев растолкал защитников в быстрой контратаке и отдал Промесу, который выкатил мяч Денисову. Юный талант "красно-белых" бил в дальний угол и не попал совсем чуть-чуть! К 10-й минуте встречи банда Абаскаля вполне могла вести со счетом 2:0. И кто скажет, что это было бы не по игре?»

«Спартак» бегал и пахал, а «Зенит» — играл

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев куда больше впечатлен игрой «Зенита» и двумя забитыми в первом тайме голами.

«На этом фоне "Зенит" соорудил гораздо более полноценные моменты. Хотя и по игре команда Сергея Семака имела преимущество, потому что не бегала больше и быстрее соперника, а всего лишь точно и своевременно играла в пас. Иными словами, "Зенит" играл в футбол, а "Спартак" бегал и пахал. Так что сравнение с финалом Лиги чемпионов, где многим казалось, что "Ливерпуль" заслуживал победы, а не "Реал", тут не совсем уместно.

Примечательно, что оба гола в первом тайме "Зенит" забил, начиная атаки со "стеночки". В обоих случаях важнейшее действие исполнил Дуглас Сантос. Сперва он сам поучаствовал в "стеночке" и ловко перешел со своей половины к чужим воротам. Тут "Спартак" зацепился за мяч, но вовремя в отбор вступил Далер Кузяев, а Иван Сергеев в касание выполнил шикарный удар из-за пределов штрафной.

Футболисты "Спартака" посчитали, что Кузяев перед голом нарушил правила против Наиля Умярова, но на самом деле это спартаковец наступил на ногу зенитовцу, так что Зарема Равильевна, не пытайтесь нас подловить на нечестной игре! Тем более, что перед вторым голом все было чисто. Опять "стеночка" и быстрая атака. Дуглас Сантос своевременно включился вперед и в итоге отдал голевую передачу на Малкома, который вышел один на один, переиграл вратаря Александра Селихова и послал мяч в пустые ворота».

Бессильный «Спартак»

Отмечая слабость «Спартака», автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов не спешит делать о работе нового главного тренера команды.

«В перерыве Абаскаль выпустил на поле Зиньковского, а Семак не спешил показывать Питеру новичков. И это объяснимо: "Зенит" хорошо провел финиш первого тайма, а в начале второго ожидалось усиленное давление со стороны "Спартака" (как было на первых минутах). Но "Зенит" в зародыше подавил попытки гостей вернуться в игру: трио Вендел-Малком-Клаудиньо соорудило красивейший третий мяч. Забил Вендел — и как бы этот гол не стал для него прощальным. Слишком сильны слухи вокруг его вероятного трансфера во "Фламенго".

Абаскаль пытался освежить состав едва приехавшим в Россию Николсоном, но это ни к чему не привело. Вообще "Спартак" выглядел слабо именно с точки зрения "физики" — вероятно, сказалось то, что предыдущий сезон команда завершила на неделю позже "Зенита" из-за кубкового финала. Поэтому анализировать тактические идеи Абаскаля пока преждевременно: испанцу требуется время

"Спартак" мог вернуться в игру в середине второго тайма, когда красно-белые требовали назначить пенальти за фол Одоевского на Зиньковском, но Владимир Москалев оставил эпизод без внимания. А у красно-белых после этого момента будто бы иссякли силы. До конца встречи "Спартак" больше не создал ничего опасного, а "Зенит", кажется, не хотел — впереди ведь еще целый сезон».

Без судейского скандала не обошлось

Автор «Спорта день за днем» Александр Макаров недоволен тем, что победу «Зенита» в Санк-Петербурге подпортил очередной судейский скандал.

«Однако итоговый счет мог быть другим, если бы в середине второго тайма в ворота сине-бело-голубых был назначен пенальти. Владимир Москалев, рефери с лицом неуверенного в себе ребенка, переложил всю ответственность на улыбчивого рокера Сергея Карасева — лучшего российского судью последних лет, отвечавшего за VAR. Последний не увидел причин для того, чтобы подозвать коллегу к монитору. Почему? Ответа никто не даст.

Поэтому никто не узнает, почему прыжок вратаря "Зенита" Даниила Одоевского в ноги полузащитнику "Спартака" Антону Зиньковскому — это не фол. Новичок красно-белых, прессингом продавил Дмитрия Чистякова, успел пробросить мяч в сторону, после чего в него влетел зенитовец. Москалев дал неуверенный свисток, по которому не было понятно, что он зафиксировал: пенальти, фол в нападении или что-то еще.

Все футбольные трансферы

Но выждав паузу и выслушав в наушник слова Карасева, продолжил матч, как ни в чем не бывало. На табло остался счет 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Зачем нужен VAR, если люди на нем не могут с разных камер разглядеть то, что видят все телезрители "Матч ТВ"?»

Кассьере дебют удался больше, чем Бакаеву

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует, что новички «Зенита» проявили себя лучше дебютантов «Спартака».

«Зиньковский был хорош, создавал напряжение на правом краю обороны "Зенита". Семак отреагировал на это заменой Сутормина — закрыл фланг при помощи универсала Кузяева. Тогда же состоялся и официальный дебют в составе петербургской команды Бакаева. Зелимхан действовал слева, а когда ушёл с поля Малком, передвинулся направо. Естественно, болельщики "Спартака" освистали своего бывшего игрока. Забить красно-белым или просто сверкнуть у Бакаева не получилось.

Да и возможностей для этого особых не было: в концовке игра потеряла огонь — "Зенит" глубоко оборонялся, защищая результат, и игрокам обеих команд не хватало сил для увеличения скоростей. Статистика ударов во втором тайме выглядела скромно для такого матча — 3:3 (в створ — 2:1). А в компенсированное время спартаковцы просто подарили гол новичку сине-бело-голубых Матео Кассьерре: уставший Джикия сломал линию офсайда, Руслан Литвинов сбросил мяч на колумбийца. "Зенит" опять разгромил дома "Спартак" и взял первый трофей сезона».

Класс «Спартака» ниже, чем у «Зенита»

Автор Soccer.ru Вадим Багров делает из матча за Суперкубок неутешительные выводы относительно красно-белых.

«У "Спартака" есть футболисты, чей класс не подходит для выездных побед над "Зенитом". Сегодня никто не сыграл ужасно, только Умяров огорчил в парочке эпизодов. Но одновременно Хлусевич не закрывал свой фланг при контратаках соперника. Чернов не успевал за бразильцами, когда Джикия провел хороший матч. Зиньковский активничал и старался, но Игнатова похвалить за игру в атаке точно нельзя. Абаскаль пытается привить команде новую схему, на что нужно время, но пока гости сыграли без ворот. Причем не только чужих, но и свои не прикрыли.

Как и при Ваноли, в игре "красно-белых" многовато сумбура. Отчасти его можно объяснить наличием молодых футболистов, но Селихов, Рыбус, Зобнин, Джикия и Промес не юные, а их присутствие не изменило судьбу поединка. Конечно, все могло сложиться иначе, и пока никаких диагнозов "Спартак" не поставишь — одного матча всегда мало. Но это ведь финал, задача сыграть так, чтобы не пропустить лишнего, и ее не выполнили. Осмысленности в атаке не увидели — Одоевский точно не стал героем поединка, или хотя бы второго тайма.

Поражение "Спартака" чистейшее, а трофей дают не за разницу мячей. Эффективность атак "Зенита" была намного выше. "Красно-белых" удалось сдержать на расстоянии от ворот Одоевского. Можно вспомнить, как в первом тайме забыли Джикию, но Георгий не сумел пробить в створ. Больше таких явных ошибок защитники "Зенита" не совершали. Издали огорчить соперника не сумели. Фланги, чтобы прострелить мяч в центр на рослого форварда, не сработали. Николсон вышел, но его готовность средняя. Семак спокойно перестроился, в концовке не пропускал, еще и четвертый гол забили — Кассьерре случайно отдал пас игрок "Спартака". Абаскаль хотел увидеть уровень подготовки своей команды — увидел».