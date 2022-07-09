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    Без шума и пыли. «Зенит» разбил «Спартак» и взял первый трофей в сезоне

    «Зенит» разгромил «Спартак» (4:0) и завоевал Суперкубок России

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    «Зенит»
    «Зенит» в третий раз подряд забрал себе трофей и тем самым сделал серьезную заявку перед стартом нового сезона.

    Ход матча

    1' «Зенит» ввел мяч в игру.

    3' Сантос нанес неточный дальний удар по воротам «Спартака».

    4' Промес точно навесил на Джикию, который принял мяч на грудь и пробил. Защита «Зенита» удар заблокировала.

    10' Селихов неуверенно сыграл на выходе, выбив мяч прямо на Сутормина, но вовремя успел выйти на соперника и заблокировать удар.

    11' «Спартак» вышел в контратаку. Денисов из-за пределов штрафной нанес удар — мяч прошел рядом со штангой.

    15' Сергееву не дали пробить головой после навеса Кузяева.

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  • 07/07/2022

    • 20' Угловой «Спартака» не принес серьезной угрозы воротам «Зенита».

    24' Клаудиньо накрыли при попытки пробить с радиуса штрафной.

    28' Опасный прострел Сутормина на Сергеева прервала защита «Спартака».

    29' Кузяев полез в отбор, заставив мяч отскочить на Сергеева, который в касание пробил в правую от себя «девятку». Бил форвард почти с линии штрафной.

    34' Сантос вывел Малкома на встречу с вратарем. Тот обыграл Селихова и пробил низом, поразив цель.

    38' Соболев не смог как следует пробить с линии штрафной.

    39' Малком послал мяч на перекладиной.

    45' Клаудиньо без помех пробил выше ворот.

    45+1' Конец первого тайма.

    46' У гостей Зиньковский поменял Игнатова.

    46' Сработала бразильская связка. Малком отдал на Клаудиньо, тот перевел правее на Сантоса, который обводящим ударом поразил правый от себя угол ворот Селихова. Пробивал он с линии штрафной.

    57' Чернов получил первую желтую карточку в матче.

    61' Шиколсон сменил Соболева, Литвинов — Хлусевича.

    63' Сергеев и Малком не смогли дотянуться к мячу после хорошего прострела в исполнении Сантоса.

    64' Малком пробил выше ворот.

    69' Кассьерра вышел на замену вместо Сергеева, Бакаев сменил Сутормина.

    76' Рассказов заменил Чернова, Пруцев — Зобнина.

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    77' У «Зенита» ушли Малком и Вендел. Вышли Круговой и Мостовой.

    82' Зиньковский сделал неточный удар по воротам «Зенита».

    86' Клаудиньо заблокировал удар Николсона.

    87' Джикия пробил рядом со створом ворот после навеса Промеса.

    89' Барриос и Николсон после стычки получили по желтой.

    90' Промес принял мяч на грудь и пробил по воротам Одоевского. Было опасно.

    90+3' Мостовой прострелил справа, защитник гостей Литвинов неудачно выбил мяч. Снаряд отскочил к Кассьерре, который вторым темпом махнул мимо вратаря. 4:0.

    90+4' Финальный свисток.

    Суперкубок России
    Зенит — Спартак 4:0 (2:0, 2:0)
    Голы: 1:0 — 29 Сергеев, 2:0 — 34 Малком, 3:0 — 46 Вендел, 4:0 — 90 КассьерраЗенит: Одоевский, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос (Ерохин, 86), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 77), Сутормин (Бакаев, 69), Клаудиньо, Малком (Мостовой, 77), Сергеев (Кассьерра, 69)Спартак: Селихов, Джикия, Чернов (Рассказов, 76), Рыбус, Денисов, Зобнин (Пруцев, 76), Умяров, Игнатов (Зиньковский, 46), Хлусевич (Литвинов, 61), Промес, Соболев (Николсон, 60)Предупреждения: Чернов (57), Николсон (88), Барриос (89)

    Следующие матчи

    Игрок «Зенита» в третий раз подряд подняли над головой Суперкубок России. Следующий свой матч они проведут 15 июля. В матче с «Химками» они откроют новый сезон РПЛ.

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    «Спартак» начнет выступления в чемпионате 16 июля. На этот день у команды запланирована игра с «Ахматом».

    Прямая речь

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

    «Мы неплохо начали матч, создавали хорошие моменты, но, к сожалению, допустили четыре ошибки — и соперник нас за них наказал. Мы должны будем работать в будущем именно над этим компонентом.

    Сегодня мы должны принять это поражение, но ни в коем случае не расстраиваться. И завтра уже с поднятой головой работать дальше. Это часть процесса, мы должны идти вперед».

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков

    «Победа тяжелая, физически тяжеловато. Соперник серьезный, со "Спартаком" легких игр не бывает».

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  • Сегодня

    • Главный тренер «Зенита» Сергей Семак

    «Хочу поздравить болельщиков. Хороший футбол, смотрелась интересно игра, на мой взгляд.

    По первому тайму — здорово "Спартак" перемещался, потом подустали, появились зоны.

    Чемпионат будет через неделю, сегодня нужно поздравить команду с победой над принципиальным соперником. Думаю, мы нормально готовы к сезону.

    Каждая победа стоит дорогого, ребята столько труда вкладывают, они не могут надоесть».

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