Без шума и пыли. «Зенит» разбил «Спартак» и взял первый трофей в сезоне

«Зенит» в третий раз подряд забрал себе трофей и тем самым сделал серьезную заявку перед стартом нового сезона.

Ход матча

1' «Зенит» ввел мяч в игру.

3' Сантос нанес неточный дальний удар по воротам «Спартака».

4' Промес точно навесил на Джикию, который принял мяч на грудь и пробил. Защита «Зенита» удар заблокировала.

10' Селихов неуверенно сыграл на выходе, выбив мяч прямо на Сутормина, но вовремя успел выйти на соперника и заблокировать удар.

11' «Спартак» вышел в контратаку. Денисов из-за пределов штрафной нанес удар — мяч прошел рядом со штангой.

15' Сергееву не дали пробить головой после навеса Кузяева.

20' Угловой «Спартака» не принес серьезной угрозы воротам «Зенита».

24' Клаудиньо накрыли при попытки пробить с радиуса штрафной.

28' Опасный прострел Сутормина на Сергеева прервала защита «Спартака».

29' Кузяев полез в отбор, заставив мяч отскочить на Сергеева, который в касание пробил в правую от себя «девятку». Бил форвард почти с линии штрафной.

34' Сантос вывел Малкома на встречу с вратарем. Тот обыграл Селихова и пробил низом, поразив цель.

38' Соболев не смог как следует пробить с линии штрафной.

39' Малком послал мяч на перекладиной.

45' Клаудиньо без помех пробил выше ворот.

45+1' Конец первого тайма.

46' У гостей Зиньковский поменял Игнатова.

46' Сработала бразильская связка. Малком отдал на Клаудиньо, тот перевел правее на Сантоса, который обводящим ударом поразил правый от себя угол ворот Селихова. Пробивал он с линии штрафной.

57' Чернов получил первую желтую карточку в матче.

61' Шиколсон сменил Соболева, Литвинов — Хлусевича.

63' Сергеев и Малком не смогли дотянуться к мячу после хорошего прострела в исполнении Сантоса.

64' Малком пробил выше ворот.

69' Кассьерра вышел на замену вместо Сергеева, Бакаев сменил Сутормина.

76' Рассказов заменил Чернова, Пруцев — Зобнина.

Все прогнозы на футбол

77' У «Зенита» ушли Малком и Вендел. Вышли Круговой и Мостовой.

82' Зиньковский сделал неточный удар по воротам «Зенита».

86' Клаудиньо заблокировал удар Николсона.

87' Джикия пробил рядом со створом ворот после навеса Промеса.

89' Барриос и Николсон после стычки получили по желтой.

90' Промес принял мяч на грудь и пробил по воротам Одоевского. Было опасно.

90+3' Мостовой прострелил справа, защитник гостей Литвинов неудачно выбил мяч. Снаряд отскочил к Кассьерре, который вторым темпом махнул мимо вратаря. 4:0.

90+4' Финальный свисток.

Суперкубок России Зенит — Спартак 4:0 (2:0, 2:0) Голы: 1:0 — 29 Сергеев, 2:0 — 34 Малком, 3:0 — 46 Вендел, 4:0 — 90 КассьерраЗенит: Одоевский, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос (Ерохин, 86), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 77), Сутормин (Бакаев, 69), Клаудиньо, Малком (Мостовой, 77), Сергеев (Кассьерра, 69)Спартак: Селихов, Джикия, Чернов (Рассказов, 76), Рыбус, Денисов, Зобнин (Пруцев, 76), Умяров, Игнатов (Зиньковский, 46), Хлусевич (Литвинов, 61), Промес, Соболев (Николсон, 60)Предупреждения: Чернов (57), Николсон (88), Барриос (89)

Следующие матчи

Игрок «Зенита» в третий раз подряд подняли над головой Суперкубок России. Следующий свой матч они проведут 15 июля. В матче с «Химками» они откроют новый сезон РПЛ.

«Спартак» начнет выступления в чемпионате 16 июля. На этот день у команды запланирована игра с «Ахматом».

Прямая речь

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

«Мы неплохо начали матч, создавали хорошие моменты, но, к сожалению, допустили четыре ошибки — и соперник нас за них наказал. Мы должны будем работать в будущем именно над этим компонентом.

Сегодня мы должны принять это поражение, но ни в коем случае не расстраиваться. И завтра уже с поднятой головой работать дальше. Это часть процесса, мы должны идти вперед».

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков

«Победа тяжелая, физически тяжеловато. Соперник серьезный, со "Спартаком" легких игр не бывает».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак

«Хочу поздравить болельщиков. Хороший футбол, смотрелась интересно игра, на мой взгляд.

По первому тайму — здорово "Спартак" перемещался, потом подустали, появились зоны.

Чемпионат будет через неделю, сегодня нужно поздравить команду с победой над принципиальным соперником. Думаю, мы нормально готовы к сезону.

Каждая победа стоит дорогого, ребята столько труда вкладывают, они не могут надоесть».