Лето ФК «Сочи»: Удержаться в группе лидеров без Федотова

Впервые завоевав серебряные медали чемпионата России, сочинцы в межсезонье сменили тренерский штаб и потеряли лидеров команды. Новый тренер «барсов» Вадим Гаранин старается подготовить к новому сезону боеспособный коллектив.

Первые медали и новый тренер

В заключительном матче РПЛ «Сочи» 21 мая обыграл «Динамо» со счётом 5:1 и впервые стал серебряным призером чемпионата России. Наставник сочинцев Владимир Федотов был признан лучшим тренером РПЛ этого месяца.

Несмотря на то, что президент «Сочи» Борис Ротенберг надеялся договориться о новом контракте со специалистом, Федотов решил принять предложение возглавить ЦСКА и 15 июня заключил соглашение с армейским клубом.

Вместе с ним в Москву из Сочи перебрались еще три его ассистента — Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков.

К тому времени «барсы» уже успели подобрать замену уходящему наставнику. Еще 10 июня Вадим Гаранин покинул пост главного тренера «Енисея». А 20 июня 51-летний специалист, а также его ассистенты Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт, подписали контракт с «Сочи».

Тренерский штаб «Сочи» «Сочи»

В минувшем сезоне все четыре специалиста помогли красноярскому клубу пробиться в полуфинал кубка страны и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ — в шаге от зоны стыковых матчей за право сыграть в Российской Премьер-Лиге.

Также в «Сочи» вернулся бывший наставник команды Александр Точилин, который вывел команду в первом же сезоне из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу.

Также он провёл в качестве главного тренера «барсов» первую половину сезона-2019/20, после чего перешёл на должность руководителя селекционного отдела. В январе 2021-го специалист покинул клуб.

Теперь он будет формально возглавлять команду, поскольку у Вадима Гаранина пока нет тренерской лицензии Pro, необходимой для работы в Премьер-лиге.

Основной состав сочинцев продолжает подготовку к новому сезону в российской Премьер-Лиге под руководством нового тренерского штаба на учебно-тренировочной базе в Сочи.

«Сочи» на сборах

Пришли-ушли

Сразу по окончании сезона 2021/22 «Сочи» попрощался с целым рядом игроков.

34-летний полузащитник «барсов» Ивелин Попов продолжил карьеру в составе софийского «Левски».

Хорватский защитник Матео Барач, который был арендован «Крыльями Советов» на вторую половину, остался в Самаре — клуб выкупил его контракт.

Арендованный нападающий Дмитрий Воробьев по окончании сезона отправился обратно в «Оренбург».

Куда более серьезными стали потери нападающего Матео Кассьеры и защитника Родригао. Лучший бомбардир «барсов» прошлого сезона и бразильский защитник продолжат карьеру в петербургском «Зените», а сочинцы заработали на этом порядка 9-10 миллионов евро.

Кассьера перешел в «Зенит»

Первым новичком межсезонья в «Сочи» стал 26-летний защитник Артём Мещанинов, который в минувшем сезоне выступал за «Балтику» в первенстве ФНЛ и Кубке России.

В составе калининградцев игрок провёл в общей сложности 40 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

На замену Кассьере был куплен форвард Владислав Сарвели. Минувший сезон нападающий провёл в самарских «Крыльях Советов», набрав 13 (9+4) очков по «гол+пас» в 30 матчах.

Родригао перешел в «Зенит»

В конце июня состав «Сочи» пополнили сразу 3 футболиста, которые в минувшем сезоне выступали под руководством тренерского штаба Вадима Гаранина за «Тверь» — полузащитники Кирилл Ушатов, Тимофей Шипунов и Даниил Мартовой (последние двое уже играли в системе «Сочи» за молодёжную команду в сезоне-2020/21).

В минувшем чемпионате ФНЛ-2 Шипунов отметился 4 голами в 21 матче, а Мартовой набрал 11 (6+5) баллов за результативность в 27 встречах. В активе Кирилла Ушатова 9 (4+5) очков в 26 играх.

Новички дебютировали за «Сочи» на сборах

Трансферные слухи

Главный трансферный слух касается возможного уходе в «Зенит» 37-летнего эквадорца Кристиана Нобоа, который уже играл за сине-бело-голубых, а по итогам прошлого сезона был признал лучшим игроком РПЛ по версии РФС.

Этот трансфер может случиться, если питерский клуб покинет бразилец Вендел. Также не исключен уход Нобоа в ЦСКА к Владимиру Федотову.

«Сочи», в свою очередь, надеется взять 24-летнего вингера «Зенита» Андрея Мостового в аренду на один сезон. Ранее Мостовой уже выступал за «Сочи» на правах аренды. Он провел в клубе сезон-2019/20, а затем вернулся в «Зенит».

Руководство «Сочи» полагает, что организовать сделку помогут трансферы Матео Кассьерры и Родригао. Однако помешать переходу Мостового в «Сочи» может главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который, вероятно, будет против аренды футболиста.

В минувшем сезоне Андрей забил 7 голов и отдал 2 передачи в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Еще один трансферный слух касается бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который никак не может найти новый клуб после истечения контракта с питерцами.

«Сочи» называется одним из возможных вариантов для бомбардира, но президент «Сочи» Борис Ротенберг не намерен переплачивать, а Дзюба не намерен уменьшать зарплатные аппетиты, так что переход маловероятен.

Кубок Матч Премьер

В рамках подготовки к сезону «Сочи» принял участие в предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер», сыграв на нем три матча — против «Зенита» (25 июня, 20:00, стадион «Смена»), «Нижнего Новгорода» (1 июля, 20:00, «ВЭБ Арена») и ЦСКА (7 июля, 20:00, «ВЭБ Арена»).

В стартовом для сочинцев матче турнира они уступили по пенальти «Зениту» — 1:1 (2:4).

Счет в матче на 73-й минуте открыли питерцы. Кузяев от края штрафной сделал пас Зелимхану Бакаеву, который проскочил мимо защитника и технично низом направил мяч в дальний угол ворот.

Спустя две минуты пошли сочинцы в прессинг у чужой штрафной, совершили перехват, после чего Жоаозиньо слева выполнил навес в район 11-метровой отметки, откуда Мелкадзе классно пробил головой — мяч по высокой дуге залетел в дальний угол ворот.

До конца основного времени счет не изменился, после чего команды перешли к серии пенальти, в которой вновь точнее был «Зенит». У сочинцев Иван Миладинович не попал в створ, а удар Тимофея Маргасова потащил Михаил Кержаков.

Второй матч прошел по похожему сценарию, только уже «Сочи» одержал победу по пенальти над «Нижним Новгородом» — 1:1 (4:2).

На 52-й минуте Калинский от угла поля совершил подачу во вратарскую сочинцев, а Гоцук, сыграв на опережение, головой подрезал мяч точно под дальнюю штангу.

Спустя четыре минуты Маргасов с фланга сделал подачу в штрафную, Жоаозиньо головой продолжил во вратарскую, а 18-летний Шипунов воспользовался удобным отскоком к 11-метровой отметке, откуда пробил в угол ворот.

В серии пенальти точнее были сочинцы — голкипер Адамов отразил удар Рыбчинского.

«Сочи» — «Пари НН»

В заключительном матче турнира ЦСКА одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1.

Счет на 5-й минуте открыли армейцы — Медина от флажка навесил в центр штрафной, откуда Дивеев из борьбы головой направил мяч в угол ворот.

Спустя две минуты провалился центр сочинской обороны, Чалов откликнулся на передачу к чужой штрафной, оторвался от защитника, обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.

На 60-й минуте Сарвели на правом фланге разыграл стеночку с партнёром, после чего выполнил подачу в штрафную, а Макарчук здорово пробил в касание, отправив мяч в дальний нижний угол ворот ЦСКА.

«Сочи» — ЦСКА

«Кубок Матч Премьер» досрочно выиграл «Зенит», набравший 7 очков. ЦСКА и «Сочи» набрали по три очка за три матча.

За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей «барсы» завершили турнир на третьем месте, а красно-синие — на четвертом.

Все прогнозы на футбол

В заключительном матче перед стартом нового сезона «Сочи» провел контрольный матч с «Химками», который завершился без забитых мячей — 0:0.

Новый сезон

В игре первого тура сезона РПЛ 2022/23 сочинцы 17 июля на «Арене Химки» сыграют с новичком РПЛ — московским «Торпедо».

Календарь «Сочи» выглядит следующим образом:

Календарь «Сочи» 1-й тур (17 июля): «Торпедо» — «Сочи»

2-й тур (23 июля): ЦСКА — «Сочи»

3-й тур (39 июля): «Сочи» — «Ахмат»

4-й тур (7 августа): «Сочи» — «Пари Нижний Новгород»

5-й тур (14 августа): «Спартак» — «Сочи»

6-й тур (19 августа): «Ростов» — «Сочи»

7-й тур (26 августа): «Сочи» — «Химки»

8-й тур (2 сентября): «Краснодар» — «Сочи»

9-й тур (9 сентября): «Сочи» — «Динамо»

10-й тур (16 сентября): «Сочи» — «Факел»

Полный календарь матчей РПЛ сезона 2022/23 можно найти по ссылке.