Лето «Зенита»: подготовка к походу за второй звездой

Санкт-Петербургский «Зенит» в межсезонье старается не растерять ключевых игроков, чтобы завоевать пятый титул подряд и вторую звезду на клубной эмблеме.

Короткий отпуск

21 мая зенитовцы завершили сезон поражением от «Нижнего Новгорода», чему вряд ли сильно огорчились — четвертое подряд чемпионство они оформили досрочно еще за два тура до этого.

23 мая чемпионы РПЛ отправились в отпуск, чтобы собраться 13 июня на базе в Удельном парке для прохождения первых летних тренировочных сборов. Традиционный предсезонный медосмотр прошел в ММЦ «СОГАЗ» накануне.

Сине-бело-голубые собрались в «Газпром» — тренировочном центре в следующем составе: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Станислав Крицюк, Давид Бязров, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Арсен Адамов, Данила Козлов, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Кирилл Столбов, Ярослав Михайлов, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

«Зенит» на сборах

На первой тренировке после отпуска футболисты проделали беговую работу, а также серию упражнений с собственным весом и с мячом. Команда продолжит заниматься в Петербурге в ежедневном режиме до начала сезона.

Пришли-ушли

Сразу по окончании сезона 2021/22 «Зенит» попрощался с нападающим Артемом Дзюбой и полузащитником Магомедом Оздоевым, чьи контракты истекли, а договориться о продлении соглашения они не смогли или не захотели.

Голкипер Михаил Кержаков и полузащитник Александр Ерохин свои истекающие соглашения, например, продлили.

Голкипер Станислав Крицюк также решил покинуть «Зенит» — клуб и игрок расторгли контракт по соглашению сторон.

Эпоха Дзюбы

Если уход Дзюбы и Оздоева был давно ожидаем, то расставание с бразильским полузащитником Юри Алберто стало куда большей неожиданностью и довольно неприятной.

Загрустивший в России бразилец захотел вернуться на родину, но к счастью для «Зенита» не воспользовался опцией от ФИФА и не приостановил свой контракт, а согласился на годичную аренду в «Коринтианс» без права выкупа.

В обратном направлении в Петербург отправились в аренду 25-летний голкипер Иван Куарежма и полузащитника Густаво Мантуан.Ждут их в Северной столице, по словам генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева, 14-16 июля, то есть к первому туру РПЛ.

Бакаев в «Зените»

Также состав «Зенита» пополнил полузащитник Зелимхан Бакаев, перебравшийся из «Спартака». Его контракт с красно-белыми закончился и не был продлен, так что питерцам он достался бесплатно, заключив контракт по схеме 3+1.

Еще одним усилением стал лучший бомбардир «Сочи» Матео Кассьера, который должен заменить Дзюбу и Алберто в линии атаки. За колумбийского форварда питерцы заплатили, по сообщениям СМИ, 4,5 миллиона евро.

Кроме того, в «Зенит» из «Нижнего Новгорода» вернулся арендованный в феврале опорный полузащитник Кирилл Кравцов — клубы достигли договоренности о досрочном прекращении арендного соглашения.

Кассьера в «Зените»

Трансферные слухи

Переход защитника Родригао из «Сочи» в «Зенит» уже подтвержден гендиректором питерского клуба, но еще не объявлен официально.

Соглашение 26-летнего бразильца с сине-бело голубыми будет рассчитано на 3 года, также будет предусмотрена опция продления на один сезон. Заплатят за него чемпионы около 4,5 миллионов евро.

Сразу несколько зарубежных СМИ сообщают о возможном уходе из «Зенита» бразильского полузащитника Вендела.

В случае трансфера Вендела питерский клуб может подписать 37-летнего эквадорца Кристиана Нобоа из «Сочи», который уже играл за сине-бело-голубых, а по итогам прошлого сезона был признал лучшим игроком РПЛ по версии РФС.

Клаудиньо — лучший игрок «Зенита»

Кроме того, в российских СМИ появляются сообщения об интересе «Зенита» к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову и защитнику «Рубина» Илье Самошникову. Оба игрока в межсезонье могут сменить клуб, и «Зенит», якобы является одним из претендентов на них.

Гендиректор питерцев Александр Медведев опроверг эти слухи, но практика показывает, что слишком серьезно к таким заявлениям относиться не стоит.

Кубок Матч Премьер

В рамках подготовки к сезону «Зенит» принял участие в предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер», сыграв на нем три матча — против «Нижнего Новгорода» (21 июня, 20:00, стадион «Смена»), «Сочи» (25 июня, 20:00, стадион «Смена»), ЦСКА (29 июня, 20:00, «ВЭБ Арена»),

В стартовом матче турнира «Зенит» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» — 1:1 (5:3 по пенальти).

Счет в матче на 30-й минуте открыли петербуржцы. Малком подобрал отскок перед штрафной, ловко развернулся и нанёс удар в дальний угол — мяч от штанги влетел в сетку. На 40-й минуте нижегородцы отыгрались. Калинский с углового навесил во вратарскую, Гоцук набежал, опередил Сергеева и головой пробил точно в дальний верхний угол — Одоевский не дотянулся.

До финального свистка счет не изменился и по регламенту команды перешли к серии пенальти, под которую «Зенит» выпустил вратаря Давида Бязрова, отразившего удар Вячеслава Кротова и принесшего победу команде.

Стоит отметить, что в этой игре состоялся дебют бывшего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева. Он вышел на поле в начале второго тайма, сменив Клаудиньо.

Семак после матча с «Пари НН»

Второй матч прошел по тому же сценарию: «Зенит» одержал победу победу над «Сочи», только голами команды обменялись во втором тайме, а не в первом.

Счет в матче на 73-й минуте открыли питерцы. Кузяев от края штрафной сделал пас Зелимхану Бакаеву, который проскочил мимо защитника и технично низом направил мяч в дальний угол ворот.

Спустя две минуты пошли сочинцы в прессинг у чужой штрафной, совершили перехват, после чего Жоаозиньо слева выполнил навес в район 11-метровой отметки, откуда Мелкадзе классно пробил головой — мяч по высокой дуге залетел в дальний угол ворот.

До конца основного времени счет не изменился, после чего команды перешли к серии пенальти, в которой вновь точнее был «Зенит». У сочинцев Иван Миладинович не попал в створ, а удар Тимофея Маргасова потащил Михаил Кержаков.

Бакаев после матча с «Сочи»

В своем заключительном матче на турнире «Зенит» в Москве обыграл ЦСКА> с разгромным счетом 3:0.

Дубль в составе «сине-бело-голубых» оформил Алексей Сутормин, забивший на 39-й и 67 минутах поединка. А Андрей Мостовой довел дело до разгрома, реализовав пенальти на 78-й минуте.

Семак о разгроме ЦСКА

Несмотря на то, что за победы по пенальти «Зенит», по регламенту. получал всего по 2 очка, этого хватило, чтобы досрочно выиграть турнир после того, как в своем матче «Сочи» и «Пари НН» не выявили победителя в основное время, лишившись шансов догнать питерцев.

Битва чемпионов

Заключительный матч на летних сборах питерцы провели 3 июля в Сочи. Там, на арене «Фишт» чемпион России встречался с «Црвеной звездой», одержав победу со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт питерцами на 53-й минуте. Борян справился с дальним ударом Клаудиньо, Мостовой подобрал отскок, раскачал защитника и пробил в ближний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

На 74-й минуте питерцы красиво разыграли через пас, Вендел сделал передачу в штрафную, а новичок «Зенита» Матео Кассьерра выскочил один на один и пробил в дальний угол, отличившись спустя три минуты после выхода на замену.

Чемпионы Сербии без гола тоже не остались. На 80-й минуте Иванич сделал мягкий заброс в штрафную «Зенита», Катаи на рывке ушёл от Ловрена и пробил точно в дальний угол — Кержаков не дотянулся.

Кассьера о первом голе за «Зенит»

Оба клуба связывает давнее партнерство в виде титульного спонсора «Газпром». Не исключено, что состоится и ответный матч — уже в Белграде. Называются даже примерные сроки — конец ноября, во время чемпионата мира, когда клубный футбол уйдёт на паузу.

Суперкубок и новый сезон

Новый сезон питерский «Зенит» начнет 9 июля матчем за Суперкубок России с обладателем Кубка страны — московским «Спартаком».

Встреча пройдет на «Газпром-Арене» в Петербурге и уже успела обрести скандальный ореол благодаря странному процессу выбора стадиона, который к тому же был занят — ради матч пришлось изгнать группу «Руки Вверх» с ее давно запланированным концертом.

Спартаковцы даже грозились бойкотировать матч, но в итоге сдались.

Первую игру в новом сезоне чемпионата России петербуржцы проведут в гостях против «Химок». Затем дважды сыграют дома — с «Крыльями Советов» и «Локомотивом», — после чего отправятся на выезд в Грозный к «Ахмату».

Полное расписание матчей выглядит следующим образом:

1-й тур

15 июля (пятница), 20:00

«Химки» — «Зенит»

2-й тур

22 июля (пятница), 20:00

«Зенит» — «Крылья Советов»

3-й тур

30 июля (суббота), 17:30

«Зенит» — «Локомотив»

4-й тур

6 августа (суббота), 20:00

«Ахмат» — «Зенит»

5-й тур

13 августа (суббота), 17:00

«Зенит» — ЦСКА

Полный календарь матчей РПЛ сезона 2022/23 можно найти по ссылке.