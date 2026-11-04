5 ноября в 6-м раунде Пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Волга» и «Чертаново». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.48.

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«Волга»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.

При этом «Волга» явно улучшила свои результаты. Команда отличилась 22 забитыми мячами при двадцати трех пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Текстильщик» — 1:1.

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До того «Волга» одолела «Велес» — 1:0, да и поединок со «СКА-Хабаровском» завершился успехом — 2:1. Команда не уступила в шести поединках кряду.

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Состояние команды: «Волга» постепенно прибавляет, да и проходить в Кубке страны полпреда второго дивизиона просто обязана.

При этом «Волга» в предыдущем раунде Кубка России прошла «Муром» лишь в серии пенальти. Зато Александр Саплианов настрелял уже 6 мячей в первенстве, хотя не забивал в двух последних поединках. Прогрессирует и Лука Багатели, пока отличившийся лишь дважды.

Команда не собирается расслабляться. Ульяновцы даже не в самом оптимальном кадровом сочетании выглядят априори сильнее «чертей».

«Чертаново»

Турнирное положение: «Чертаново» не выполнил свою задачу. Команда финишировала на 3-м месте турнирной таблицы своей группы второго дивизиона.

При этом «Чертаново» на шесть очков отстал от победителя группы. А вот забить удалось 48 мячей при 23 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала мировую с владимирским «Торпедо» — 0:0.

До того «Чертаново» переиграл вологодское «Динамо» — 1:0, а вот чуть раньше в Кубке одолел «Текстильщик» — 2:1. Команда не пропускала в двух матчах кряду.

Состояние команды: «Чертаново» в кадровом аспекте выглядит скромно, зато не проигрывает в четырех матчах кряду.

При этом «Чертаново» за здорово живешь никому не сдается. Команда теперь сконцентрируется на Кубке России, где уже прошла довольно далеко. Плюс москвичи не пропускали в двух последних выездных поединках. Да и проверить себя на фоне середняка Первой лиги — уже вызов!

Наверняка команда будет действовать в расчете на контратаки. «Черти» постараются пройти уже третьего полпреда лучшей лиги мира. Вот только хватит ли силёнок?

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Волга» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.72, а победа оппонента — в 6.37.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.93, да и тотал меньше 2.5 можно взять за те же 1.93.

Прогноз: Ульяновцы прибавляют от матча к матчу, к тому же в кадровом плане выглядят симпатичнее оппонента.

2.48 Фора «Волги» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.48 на матч «Волга» — «Чертаново» принесёт прибыль 1480₽, общая выплата — 2480₽

Ставка: Фора «Волги» -1.5 за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Волга» — «Чертаново» принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт