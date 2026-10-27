Во вторник, 27 октября, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором воронежский «Факел» примет грозненский «Ахмат». Игра начнётся в 18:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45' Минута добавлена к первому тайму, с мячом её проводит «Факел», но никаких угроз чужим воротам не предвидится.

44' Неудачно пробил с подбора Силва, не лёг мяч на ногу — мимо.

43' «Ахмат» размеренно разыгрывает мяч вдалеке от чужих ворот.

42' Не смог допрыгнуть до мяча Мицаев после не самого опасного навеса с правого фланга — пришлось Адамову от греха выбивать на угловой.

41' Много борьбы в середине поля в концовке тайма, опасных моментов нет уже довольно давно.

40' Садулаев откликнулся на верховую передачу около штрафной «Факела», принял её и одним движением перебросил двух соперников, но затем мяч всё-таки потерял.

Статистика матча 0 Удары мимо 2 68% Владение мячом 32% 2 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 6 Фолы 7

38' Не получился заброс верхом в штрафную хозяев у Богосаваца. Мяч покинул поле, никого не коснувшись.

37' Гнапи упал после стыка с Цаке и схватил мяч, но арбитр решил, что албанец не фолил — и назначил штрафной в пользу «Ахмата» за игру рукой.

35' Затяжное владение гостей возле чужой штрафной после углового завершилось навесом Сидорова в руки Фролкину.

34' Конате на своей половине перехватил мяч и попробовал по центру убежать в контрвыпад, но Эль-Мхассани в подкате предотвратил выход один на один. Угловой для «Ахмата».

33' Штрафной на правом фланге заработал Симонов для «Факела», у углового флажка практически его Касинтура уронил.

32' По центру сумел прорваться к воротам «Факела» Садулаев, но накрывали его уже сразу два соперника, поэтому пришлось торопиться с ударом — и Лечи пробил существенно выше перекладины.

31' Впервые за последние 15-20 минут «Ахмату» удаётся покатать мяч в центре поля, до этого абсолютно он у гостей не держался.

30' Недолго грозненцы владели мячом на чужой половине поля — после потери нарушил правила Богосавац.

28' Чуть не отобрали мяч игроки «Ахмата» возле чужой штрафной — мог выход 2 в 1 состояться, но удачно сыграл в подкате защитник хозяев в последний момент.

27' В створ удалось закрутить с углового Симонову — Мицаев не готов был к такому, потому не лучшим образом отбил перед собой. Партнёры подстраховали.

26' Адамов прервал прострел Гиоргобиани в центр штрафной. «Факел» заработал второй свой угловой в матче.

25' Журавлёв из глубины запустил диагональ в штрафную грозненцев, где Сидибе успел к мячу первым и опередил Эль-Мхассани.

24' Садулаев после потери попытался быстро мяч вернуть «Ахмату», но заплёл ноги Николаю Гиоргобиани.

23' Долго «Факел» катал мяч на своей половине, но в итоге неудачно выбил мяч вперёд Фролкин.

22' В центральном круге Сидибе затоптал Гнапи.

21' Первая жёлтая для игрока гостей. Альберт Габараев предупреждён за удар локтем по лицу Касинтуре.

20' Попробовал «Факел» быстро по центру вскрыть оборону соперника, комбинация не прошла — очередная позиционная атака будет.

18' Ибишев сбил Гиоргобиани в центре, пришлось арбитру пообщаться с хавбеком «Ахмата».

17' Надолго «Факел» запер гостей на их половине поля, давно не получается у «Ахмата» зацепиться за мяч.

16' На дальней штанге откликнулся всё тот же Гиоргобиани на подачу с углового, но не обработал мяч как следует и на нашёл возможности ударить.

15' Гиоргобиани до конца поборолся за мяч с Адамовым и заработал угловой для хозяев.

14' Сейчас потеряли мяч воронежцы в центральной зоне, слишком усложнили розыгрыш.

13' Опять Гиоргобиани получил пас у угла вратарской, на этот раз покатил чуть назад под удар Гнапи — тот пробил в защитника. Мощный отрезок от «Факела».

12' Чудом прошла поперечная передача Ковалёва через всю штрафную «Ахмата» низом, но Гиоргобиани из выгодной позиции зарядил в перекладину!

11' Сидибе в своей штрафной выиграл силовую борьбу у Гнапи и не дал форварду «Факела» пробить по воротам.

10' Но разыграли и сумели выйти в атаку — там, правда, неточный проникающий пас выполнил Симонов.

09' Под серьёзным прессингом грозненцев приходится «Факелу» на своей половине поля разыгрывать мяч.

08' В центре поля Эль-Мхассани заехал сзади по корпусу Сидорову.

07' Увидели игру рукой в атаке у Симонова арбитры. Снова с мячом «Ахмат».

06' Впервые в этой встрече удалось надолго взять мяч под контроль воронежцам, выстраивают они позиционную атаку.

05' Первый удар по воротам нанёс головой Конате в борьбе с защитником с линии вратарской — мимо.

04' Садулаев не смог на левом краю переиграть Габараева, защитник «Факела» мяч отобрал, но быстро он вернулся к грозненцам.

03' Неудачный, слишком сильный пас по правому флангу отдал Адамов в направлении Сидорова. Мяч покинул пределы поля.

02' Осторожно игроки «Ахмата» владеют мячом в середине поля.

01' Матч начался!

До матча

17:59 Футболисты появились на поле, игра начнётся буквально через пару минут!

17:48 9 градусов тепла сегодня вечером в Воронеже, вероятность осадков в ближайшие часы минимальна.

17:38 Главный судья матча — 37-летний Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

17:28 Матч 2-го тура группового этапа в Грозном 18 августа закончился победой «Ахмата» со счётом 2:1 — забивали Мелкадзе, Касинтура и Альшин. Однако в целом в последние годы в личных встречах преимущество у «Факела»: воронежцы выиграли 3 из 8 матчей против «Ахмата» с 2022-го, потерпели 2 поражения, ещё 3 игры закончились вничью.

17:21 Стартовый состав «Ахмата»: Мицаев, Цаке, Сидоров, Адамов, Богосавац, Ибишев, Сидибе, Касинтура, Садулаев, Лима, Конате.

17:18 Стартовый состав «Факела»: Фролкин, Эль-Мхассани, Журавлёв, Юрганов, Габараев, Ковалёв, Нетфуллин, Симонов, Гиоргобиани, Пуси, Гнапи.

17:15 Сегодняшний матч пройдёт в Воронеже на стадионе «Факел», вмещающем 10 052 зрителя.

17:10 В пятницу «Ахмат» дома уступил «Оренбургу» (0:1), потерпев третье поражение подряд. После неудачного первого тайма команда Станислава Черчесова прибавила, но даже 23 удара не помогли отыграться. Есть и кадровые проблемы: Ромао выбыл примерно на 2 недели, а Усман Ндонг отправился на обследование в Сербию.

17:05 «Ахмат» тоже набрал 4 очка за 4 кубковых тура, поэтому сегодня соперники по сути напрямую поспорят за продолжение борьбы в турнире: проигравший в основное время (если он будет) почти гарантированно завершит борьбу за трофей. До «Краснодара», занимающего 2-е место в группе, — всего 3 балла, но не стоит забывать, что грозненцы не побеждают уже 5 матчей во всех турнирах — за это время удалось лишь сыграть вничью с «Балтикой» (0:0).

17:00 Впрочем, последний тур РПЛ показал, что проблемы «Факела» всё же никуда не делись: в субботу воронежцы уступили дома «Родине» (0:1) и опустились на последнее место в чемпионате — у них всего 6 очков после 12 туров. Победу прямому конкуренту принёс пенальти, а сам «Факел» так и не нанёс ни одного удара в створ. С атакой по-прежнему всё довольно грустно: в чемпионате команда забила лишь 8 мячей.

16:55 «Факел» ожил после смены тренера: принявший команду вслед за отставкой Олега Василенко Алексей Ребко начал с побед над «Краснодаром» в Кубке (2:0) и «Крыльями Советов» в чемпионате (2:1). Успех в Краснодаре стал для воронежцев первым в основное время на нынешнем групповом этапе и позволил набрать 4 очка — пока что это последнее место в группе В, но вся борьба ещё впереди: напомним, что две первые команды группы попадут в плей-офф Пути РПЛ, третья упадёт в Путь регионов, и только четвёртая окончательно вылетит из Кубка.

16:50 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.70.