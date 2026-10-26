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прогноз на матч Кубка России, ставка за 3.70

27 октября в матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют «Факел» и «Ахмат». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.70.

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«Факел»

Турнирное положение: воронежская команда в настоящий момент располагается на 3-м месте в турнирной таблице своей группы.

Воронежцы смогли набрать четыре очка, забили четыре мяча и столько же пропустили.

Последние матчи: на выходных «огнеопасные» проиграли «Родину» (0:1) в РПЛ.

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До этого же коллектив из Воронежа победил «Крылья Советов» (2:1) в чемпионате и «Краснодар» (2:0) в Кубке России.

Календарь и таблица РПЛ

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Алексея Ребко являются аутсайдерами РПЛ и не совсем хорошо идут в Кубке страны. Главной задачей «Факела» является сохранение прописки в элите российского футбола, а вот в Кубке уже как будет, так будет.

«Ахмат»

Турнирное положение: грозненцы идут на последнем месте в турнирной таблице группы, имея в своем активе четыре очка.

За четыре матча команда из Грозного забила четыре мяча, а пропустила целых семь.

Последние матчи: в прошлых матчах ахматовцы проиграли «Оренбургу» (0:1) и «Зениту» (2:3) в РПЛ.

До этого же грозненский коллектив также оказался слабее«Динамо» (1:2) в Кубке России.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Станислава Черчесова тоже не хватают звезд с неба и борются за сохранение прописки в РПЛ. То, как протекает сезон для « Ахмата », именно это и является главной задачей команды.

Если говорить о Кубке, то «Ахмат» вполне способен выйти из группы, а далее ему будет сложно.

На что ставят в матче Факел — Ахмат Букмекерские коэффициенты на матч Факел — Ахмат: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ахмат» проиграл 3 последних матча

«Факел» выиграл 2 из последних 3 матчей

В последней очной игре «Ахмат» выиграл у «Факела» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ахмат» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценивается в 3.70, тогда как победа «Факела» — в 3.00.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.88, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.92.

Прогноз: команды сейчас примерно равны, поэтому в основное время вполне могут сыграть вничью.

3.70 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.70 на матч «Факел» — «Ахмат» принесёт прибыль 2700₽, общая выплата — 3700₽

Ставка: ничья за 3.70.

Прогноз: команды не сильно много забивают, поэтому вполне могут не пробить тотал.

1.92 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Факел» — «Ахмат» позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.92.