прогноз на матч в борьбе за лидерство в итальянской Серии А, ставка за 1.95

27 октября в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Лацио». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Сассуоло» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет восемь баллов в своем активе.

Команда занимает безопасную 14-ю строчку с отрывом в четыре очка от зоны понижения в классе (18-20-я позиции) и отставанием в шесть пунктов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Комо» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив также остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Фрозиноне» (2:4).

Не сыграют: травмированы — Болока, Идзес, Коне, Лейсен и Пас, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Сассуоло» проиграл три раза при одной ничьей.

Закономерно, что такие результаты фактически обрекают хозяев на очередную неудачу, пусть даже и на своем поле, тем более когда соперник их превосходит.

Василие Аджич — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 22 очка в своем активе.

Команда занимает вторую строчку, лишь по дополнительным показателям уступая лидирующему «Интеру», а также на четыре балла опережая третью «Рому» и четвертый «Милан».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура национального первенства коллектив на своем поле переиграл «Парму» (2:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура национального чемпионата клуб также набрал три очка, теперь в чужих стенах разгромив «Ювентус» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Фурланетто, Гвюдмюндссон, Марушич и Ровелла, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, четырех из которых были официальными, «Лацио» выиграл пять раз при одной ничьей.

Не приходится сомневаться, что с такой формой у гостей высокие шансы на очередные три очка, пусть даже и на выезде, тем более если помнить их перевес в классе.

Давиде Фраттези — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

На что ставят в матче Сассуоло — Лацио Букмекерские коэффициенты на матч Сассуоло — Лацио: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «Сассуоло» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Лацио» не проиграл при тотал больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Лацио» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.19. Ничья — в 3.55, выигрыш «Сассуоло» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Такой же сценарий был реализован и в их в трех из шести последних домашних поединков.

Тем временем, данный расклад сыграл и в трех из четырех последних матчей гостей.

1.95 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Сассуоло» — «Лацио» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних поединков.

2.19 «Лацио» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Сассуоло» — «Лацио» принесёт прибыль 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: «Лацио» победит за 2.19.