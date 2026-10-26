27 октября в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Лацио». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Сассуоло»
Турнирное положение: «Сассуоло» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет восемь баллов в своем активе.
Команда занимает безопасную 14-ю строчку с отрывом в четыре очка от зоны понижения в классе (18-20-я позиции) и отставанием в шесть пунктов от зоны еврокубков (топ-6).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального первенства клуб на чужом поле проиграл «Комо» (0:2).
Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив также остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Фрозиноне» (2:4).
Не сыграют: травмированы — Болока, Идзес, Коне, Лейсен и Пас, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Сассуоло» проиграл три раза при одной ничьей.
Закономерно, что такие результаты фактически обрекают хозяев на очередную неудачу, пусть даже и на своем поле, тем более когда соперник их превосходит.
Василие Аджич — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 22 очка в своем активе.
Команда занимает вторую строчку, лишь по дополнительным показателям уступая лидирующему «Интеру», а также на четыре балла опережая третью «Рому» и четвертый «Милан».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура национального первенства коллектив на своем поле переиграл «Парму» (2:1).
Перед этим в поединке предыдущего тура национального чемпионата клуб также набрал три очка, теперь в чужих стенах разгромив «Ювентус» (3:0).
Не сыграют: травмированы — Фурланетто, Гвюдмюндссон, Марушич и Ровелла, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, четырех из которых были официальными, «Лацио» выиграл пять раз при одной ничьей.
Не приходится сомневаться, что с такой формой у гостей высокие шансы на очередные три очка, пусть даже и на выезде, тем более если помнить их перевес в классе.
Давиде Фраттези — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.
Статистика для ставок
- в шести из девяти последних матчей «Сассуоло» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Лацио» не проиграл при тотал больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Лацио» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.19. Ничья — в 3.55, выигрыш «Сассуоло» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.
Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Такой же сценарий был реализован и в их в трех из шести последних домашних поединков.
Тем временем, данный расклад сыграл и в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из шести последних поединков.
Ставка: «Лацио» победит за 2.19.