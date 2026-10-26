27 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Рот-Вайсс» Эссен и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Рот-Вайсс» Эссен
Турнирное положение: «Рот-Вайсс» Эссен сражается за выход во Вторую Бундеслигу. На текущий момент команда пребывает на 3-й строчке турнирной таблицы третьего дивизиона.
При этом «Рот-Вайсс» Эссен всего на 2 очка отстает от зоны прямого повышения в классе. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Регенсбург» — 1:0.
До того «Рот-Вайсс» Эссен был бит «Ингольштадтом» — 0:1, зато поединок с кёльнской «Фортуной» завершился викторией — 2:0. Команда победила в двух последних домашних матчах.
Состояние команды: «Рот-Вайсс» Эссен нынче не столь стабилен в плане результатов, к тому же испытывает некоторые сложности с реализацией.
При этом «Рот-Вайсс» Эссен постарается дать бой полпреду элитного дивизиона. Команда весьма продуктивно выступает в родных стенах, плюс в трех очных поединках с «РБ Лейпциг» победила два раза при одном поражении.
Наверняка команда будет действовать, что называется, от печки. Да и оппонент в кадровом аспекте априори выглядит куда мощнее.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 5-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.
При этом «РБ Лейпциг» в семи поединках чемпионата разжился 12 очками. А вот забить удалось 20 мячей при одиннадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение скромному «Эльферсбергу» — 4:0.
До того «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов был бит мадридским «Реалом» — 1:4, а вот несколько ранее разгромно уступил «Баварии» — 1:6. «Быки» чередуют успешные поединки с блеклыми.
Состояние команды: «РБ Лейпциг» намерен побороться за попадание в Лигу чемпионов, да и в Кубке способен побороться за победу.
При этом «РБ Лейпциг» имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем чаще одного мяча за матч. В плане реализации команда преуспевает, вот только травму получил Кристофер Нкунку. Зато дубль в последней встрече оформил Ромуло.
И уж точно команда будет действовать максимально агрессивно. Никакой расслабленности «быки» себе не позволят, при этом не в оптимальном кадровом сочетании не должны замечать столь скромного соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в 11.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.33, а тотал меньше 2.5 можно взять за 3.40.
Прогноз: «Быки» на голову сильнее соперника, к тому же весьма преуспевают в плане реализации.
Ставка: Фора «РБ Лейпцига» -2.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей за матч.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «РБ Лейпциг» в среднем забивает фактически 3 мяча за матч
- «Рот-Вайсс» Эссен пропускает в среднем чаще гола за матч
- «Быки» в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника
- «РБ Лейпциг» уступил в пяти последних выездных матчах
- Эссенцы не пропускали в двух последних домашних поединках