Справится ли «Салават Юлаев» с аутсайдером?

Во вторник, 27 октября, уфимский «Салават Юлаев» примет «Сочи» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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46' Продолжает «Сочи» действовать от обороны, ища возможности убежать в быструю атаку.

45' Бросок Шипачева по воротам «Сочи», шайба мимо створа пролетела.

44' В среднем темпе развивается третий отрезок матча.

43' Завладев шайбой, хоккеисты «Сочи» игру от своих ворот отодвинули.

43' Бросок Федотова с центра зоны атаки «Сочи», щитками парировал шайбу вратарь хоязев Вязовой.

42' Активно «Салават» начинает третий период, вынуждены сочинцы обороняться.

Статистика матча 24 Удары в створ 15

41' Третий период начался!

Статистика после второго периода В контакте ХК «Салават Юлаев»

40' Перерыв. Равным получился второй отрезок матча, команды обменялись заброшенными шайбами по его ходу.

39' В полном составе играет «Сочи».

38' Разыгрывают шайбу в большинстве игроки «Салавата» в зоне атаки.

37' Шипачёв бросал в открытый угол ворот «Сочи», но послал шайбу выше перекладины.

37' Удаление у «Сочи», за выброс шайбы удален на 2 минуты Джесси Грэм.

37' В средней зоне игроки «Сочи» встречают атаки «Салавата».

36' Больше «Салават» атакует в эти мгновения игры.

35' Ярослав Цулыгин дважды бросал по воротам «Сочи» в ходе одно атаки «Салавата», первый раз шайба мимо створа пролетела, со второй попыткой справился вратарь гостей Дамир Шаймарданов.

34' С шайбой хоккеисты «Сочи», конструируют гости позиционную атаку.

33' В полном составе играет «Салават», хорошо уфимцы сыграли в меньшинстве.

32' Вывели шайбу из своей зоны игроки «Салавата» в меньшинстве.

31' Бросок Гуськова в створ ворот «Салавата» после поперечной передачи, успел переместиться вратарь хозяев Вязовой.

31' Удаление у «Салавата», за подножку на 2 минуты удален Никита Зоркин.

30' Никита Гусев убежав один на один с вратарем «Салавата» нанес прицельный бросок, сумел среагировать Семён Вязовой.

30' Гоол! 1:2. Максим Загребин получив передачу на пятаке у ворот «Сочи» от Маджио, поразил дальний верхний угол ворот гостей.

29' Выдвинулись хоккеисты «Сочи» в высокий прессинг, усложняя начало атаки «Салавата».

28' Дмитрий Кагарлицкий бросая с близкого расстояния от ворот «Салавата», сотряс перекладину ворот, от которой шайба выскочила в площадку.

28' Больше по прежнему атакует «Салават», но сочинцы организованно защищаются.

27' Наброс Кузнецова на ворота «Сочи», поймал шайбу и остановил игру вратарь гостей Дамир Шаймарданов.

26' Увереннее стали действовать игроки «Сочи» после второй заброшенной шайбы.

25' Маджио бросил с центра зоны атаки «Салавата», щитком отразил шайбу вратарь «Сочи» Шаймарданов.

24' В среднем темпе начинается второй период.

23' Джек Родуолд убежав в быструю атаку «Салавата» бросил на точность, грамотно выбравший позицию вратарь «Сочи» Шаймарданов шайбу на себя поймал.

22' Щелчок Евгения Кулика от синей линии зоны атаки «Салавата» заблокировал один из защитников гостей.

21' Гоол! 0:2. Денис Венгрыжановский оказавшись в одиночестве на добивании на дальней штанге ворот «Салавата» после первоначального броска Матвея Гуськова, послал шайбу в открытый угол.

21' Хлёсткий бросок Кирилла Слепца с центра зоны атаки «Сочи», выручил хозяев вратарь Семён Вязовой.

21' Второй период начался! «Сочи» играет в большинстве.

Статистика после первого периода В контакте ХК «Салават Юлаев»

20' Перерыв. С преимуществом «Салавата» прошел первый период, тем не менее, умело сыграв в обороне, хоккеисты «Сочи» нашли возможность счёт открыть.

20' Удаление у «Салавата», на 2 минуты за подножку удален Ярослав Цулыгин.

19' Бросок Набиева в створ ворот «Сочи», отразил шайбу вратарь гостей Шаймарданов.

18' Легкая стычка в средней зоне, но судьи драку предотвратили.

17' Качественно обороняются хоккеисты «Сочи», непросто создавать опасные моменты у ворот Шаймарданова уфимцам.

16' Пробросились хоккеисты «Сочи», вбрасывание возвращает шайбу в зону атаки «Салавата».

15' Продолжается игра в среднем темпе с преимуществом «Салавата».

14' Команда «Сочи» играет в полном составе.

14' Выбросили шайбу из своей зоны игроки «Сочи» в меньшинстве.

13' Разыгрывают большинство хоккеисты «Салавата» в зоне атаки.

12' Удаление у «Сочи», на 2 минуты за подножку удален Денис Венгрыжановский.

11' Встрепенулись игроки «Салавата» и приступили к атаке, хоккеисты из Сочи откатились в свою зону.

10' Гоол! 0:1. Артур Гиздатуллин оказавшись с глазу на глаз с вратарем «Салавата» благодаря передача от Дмитрия Кагарлицкого, технично переиграл Вязового.

09' Завладев шайбой, хоккеисты «Сочи» перевели игру в зону «Салавата».

08' Позиционная атака «Салавата», закрыли в зоне атаки уфимцы сочинцев.

07' Тимур Хафизов атаковал ворота «Салавата» с отрицательного угла, шайба прокатившись по ленточке в гол не превратилась.

06' От обороны действуют хоккеисты «Сочи».

05' Добивание Ефремова с близкого расстояния от ворот «Сочи», ловушкой выудил шайбу вратарь гостей Шаймарданов.

05' Продолжает атаковать «Салават» после окончания игры в большинстве.

04' В полном составе играет «Сочи».

03' Бросок Ремпла из круга вбрасывания зоны атаки «Салавата», зацепив шайбу ловушкой сумел вратарь гостей Дамир Шаймарданов переправить её мимо створа.

02' Удаление у «Сочи», на 2 минуты удален Ярослав Беляков за задержку соперника.

01' Джек Родуолд убежал один на один с вратарем «Сочи», бросил в верхний угол ворот, шайба зацепив перекладину улетела выше створа.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Салавата».

До матча

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «Уфа-Арене», вмещающей 8 522 зрителя.

16:40 Главными судьями матча будут Дударов Александр и Евгений Кочетов.

Стартовый состав «Сочи» В контакте ХК «Сочи»

16:32 Стартовый состав «Сочи»: Щетилин, Шаймарданов; Калимуллин, Беляков, Солянников, Грэм, Балдаев, Ахияров, Николаев; Кагарлицкий, Венгрыжановский, Поляков, Петухов, Федотов, Гиздатуллин, Слепец, Гуськов, Хафизов, Гуслистов, Хохлачёв, Гусев.

Стартвоый состав «Салавата» В контакте ХК «Салават Юлаев»

16:30 Стартовый состав «Салавата»: Вязовой, Бочаров; Комаров, Панин, Варлов, Кулик, Зоркин, Цулыгин, Щербаков, Газимов; Родуолд, Загребин, Ремпал, Броссо, Алалыкин, Ефремов, Кузнецов, Орлович-Грудков, Набиев, Маджио, Шипачёв, Жаровский.

16:15 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники успели провести 1 матч между собой. В Сочи 30-го сентября победили хозяева со счетом 6:3.

16:12 У «Сочи» вне состава на предстоящую игру Артем Гурьев и Кэмерон Ли (у обоих — травмы).

16:10 В составе «Салавата» будут отсутствовать Александр Алексеев, Никита Богданов, Артем Горшков и Дин Стюарт (у всех — травмы).

16:08 В прошлом поединке сочинцы одержали победу над «Ладой» со счетом 4:3, а до этого команда одолела минское «Динамо» в овертайме (3:2 ОТ), сравняв счет по ходу третьего периода. В последних 5-и встречах у «Сочи» три победы и два поражения. За этот период команда уступила «Шанхайским Драконам» (2:5) и «Локомотиву» (3:6), а также обыграла «Ак Барс» (3:2).

16:06 В прошлом поединке уфимцы уступили на своей площадке «Ак Барсу» со счетом 1:2. Матчем ранее «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Металлургом» Мг (5:4 Б). В последних 5-и встречах команда трижды уступила и дважды победила. За этот период «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» (0:2) и «Сибири» (2:4), а также обыграл «Амур» (4:3).

16:04 Южане возвращаются в гонку за плей-офф? «Сочи» занимает предпоследнее 10-е место в таблице Запада с 10-ю очками в активе, отставая от восьмерки в конференции на 9 пунктов. Пока у сочинцев ужасные показатели заброшенных и пропущенных — 31 и 65 соответственно. «Сочи» очень много пропускает, а с результативностью проблемы.

16:02 Уфимцы располагаются на 6-й позиции в таблице Востока с 21-м очком в активе после 20-и встреч. «Салават Юлаев» отстает от тройки лидеров в конференции всего на один балл. У команды Виктора Козлова все в порядке с результативностью, но в обороне большие проблемы. «Салават Юлаев» пропустил аж 62 шайбы при 58-и заброшенных.

16:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05