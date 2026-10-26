Уфимцы снова намучаются с южанами?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Сочи». Игра пройдет в Уфе 27 октября, начало — в 17:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимцы располагаются на 6-й позиции в таблице Востока с 21-м очком в активе после 20-и встреч. «Салават Юлаев» отстает от тройки лидеров в конференции всего на один балл.

У команды Виктора Козлова все в порядке с результативностью, но в обороне большие проблемы. «Салават Юлаев» пропустил аж 62 шайбы при 58-и заброшенных.

Последние матчи: В прошлом поединке уфимцы уступили на своей площадке «Ак Барсу» со счетом 1:2. Матчем ранее «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Металлургом» Мг (5:4 Б).

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В последних 5-и встречах команда трижды уступила и дважды победила. За этот период «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу» (0:2) и «Сибири» (2:4), а также обыграл «Амур» (4:3).

Не сыграют: Александр Алексеев, Никита Богданов, Артем Горшков и Дин Стюарт (у всех — травмы).

Состояние команды: «Салават Юлаев» просел в последнее время. На старте сезона уфимцы выдавали победные серии, а сейчас команде тяжело даются виктории.

В матче против «Металлурга» Мг подопечным Козлова удалось сплотиться и перевернуть ход матча, а уже в следующем поединке против «Ак Барса» казанцы внимательно сыграли в обороне и у уфимцев уже ничего не получилось.

У «Салавата Юлаева» есть суперталантливый нападающий Александр Жаровский, который становится полноценным лидером команды. В последних 5-и встречах этот форвард забросил 3 шайбы и сделал столько же голевых передач.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане возвращаются в гонку за плей-офф? «Сочи» занимает предпоследнее 10-е место в таблице Запада с 10-ю очками в активе, отставая от восьмерки в конференции на 9 пунктов.

Пока у сочинцев ужасные показатели заброшенных и пропущенных — 31 и 65 соответственно. «Сочи» очень много пропускает, а с результативностью проблемы.

Последние матчи: В прошлом поединке южане одержали победу над «Ладой» со счетом 4:3, а до этого команда одолела минское «Динамо» в овертайме (3:2 ОТ), сравняв счет по ходу третьего периода.

В последних 5-и встречах у «Сочи» три победы и два поражения. За этот период команда уступила «Шанхайским Драконам» (2:5) и «Локомотиву» (3:6), а также обыграла «Ак Барс» (3:2).

Не сыграют: Артем Гурьев и Кэмерон Ли (у обоих — травмы).

Состояние команды: В последних матчах «Сочи» действительно показывает хороший уровень игры и набирает очки. Победы даются тяжело, но они все-таки есть, а не как на старте сезона.

Немалый вклад в то, что «Сочи» потихоньку набирает очки, вносит нападающий Никита Гусев. В 8-и встречах форвард отметился девятью голевыми передачами, здорово помогая команде.

«Сочи» не так часто обыгрывал «Салават Юлаев» в очных встречах, но победы все же есть. В последних 5-и встречах южане дважды одолели уфимцев. Получится ли на сей раз? На чужой площадке это будет сделать сложнее...

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Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Салават Юлаев» трижды проиграл, пропустив 15 шайб

У «Сочи» три победы в последних 5-и матчах

В прошедшем матче «Сочи» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 6:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» букмекерами оценивается в 1.50, ничья — в 4.70, а победа «Сочи» — в 5.80.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за 1.90.

Прогноз: «Салават Юлаев» в последнее время частенько пропускает больше одного гола за игру.

2.05 Индивидуальный тотал «Сочи» 2 больше Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Салават Юлаев» — «Сочи» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» 2 больше за 2.05.

Прогноз: В 1-м периоде команды забросят больше одной шайбы, начав встречу активно.

1.82 Тотал 1.5 больше в 1-м периоде Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Салават Юлаев» — «Сочи» принесёт прибыль 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.82.