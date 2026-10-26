СКА получит победные очки на своей площадке?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «СКА Арене» 27 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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СКА

Турнирное положение: На 8-й позиции Западной конференции находится СКА, заработавший 19 очков в 18 матчах. Петербуржцы на 1 балл опережают московское «Динамо», сыграв при этом на три встречи меньше.

Последние матчи: Сенсационное поражение в Тольятти от «Лады» (0:1) продолжило неудачную серию СКА, который следом уступил дома «Автомобилисту» (1:3).

Встреча же с «Сибирью» принесла петербуржцам крупную победу (6:3). Однако в следующем домашнем матче команда Андрея Разина вновь осталась без очков, проиграв ЦСКА (1:3).

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Не сыграют: Николай Голдобин, Игорь Ларионов, Линус Вайссбак, Захар Бардаков.

Состояние команды: Разгромная победа над «Сибирью» прервала затяжной спад СКА. При Андрее Разине петербуржцы будут пытаться вернуть остроту нападению, но перестройка армейцев явно далека от завершения.

В восьми предыдущих встречах армейцы потерпели семь поражений. На этом же отрезке только в двух матчах коллектив с Невы забросил больше двух шайб.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» с 24 очками в 18 играх занимает 6-е место на Западе. Нижегородцы уступают «Северстали» по дополнительным показателям, но имеют две игры в запасе.

Последние матчи: Октябрьский цикл «Торпедо» вместил два домашних поражения — от «Северстали» (2:3) и «Металлурга» (2:3, ОТ), после которых нижегородцы ярко обыграли московское «Динамо» (5:4).

Выезд команды Алексея Исакова в Череповец завершился провалом (1:4), зато в Казани торпедовцы одолели «Ак Барс» по буллитам (2:1). Накануне дома случилось поражение от минского «Динамо» (1:2, ОТ).

Не сыграют: Михаил Воробьев.

Состояние команды: Структурно «Торпедо» сохраняет высокую интенсивность игры и остается конкурентоспособным, но на дистанции нижегородцам недостает убедительности на фоне топ-соперников.

В шести последних матчах команда Алексея Исакова дала четыре осечки. Между тем три последние встречи торпедовцы завершили со скромной результативностью в три гола в сумме.

На что ставят в матче СКА — Торпедо Букмекерские коэффициенты на матч СКА — Торпедо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Торпедо» победило в четырех последних личных встречах

В трех из пяти последних личных встреч была установлена ничья в основное время

В четырех из шести последних очных матчей на льду СКА было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.40, победа «Торпедо» — в 3.07.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Торпедо» строит игру в обороне, но против подвижных атакующих сочетаний зачастую теряет плотность. Петербуржцы на фоне перестройки и недавних неудач постараются острее действовать впереди.

2.05 СКА победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч СКА — Торпедо принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: СКА победит за 2.05.

Прогноз: Нижегородцы не всегда успевают перекрывать свободные зоны при быстрых переводах шайбы. Для СКА такого рода пробел может стать преимуществом с точки зрения реализации.

2.05 Индивидуальный тотал СКА больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч СКА — Торпедо позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 3 за 2.05.