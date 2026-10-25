прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 27 октября. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Эдмонтон»

Турнирное положение: «Эдмонтон» в 11 матчах заработал 17 очков и возглавил Западную конференцию. По дополнительным показателям «Ойлерз» опережают «Вегас», имеющий столько же баллов, но сыгравший на 2 встречи больше.

Последние матчи: После домашнего поражения от «Юты» 16 октября (2:4) «Эдмонтон» взял реванш на выезде двумя днями позже (6:2), а затем обыграл «Миннесоту» в овертайме (4:3).

Дома команда Майка Бэбкока продолжила победную серию, одолев «Каролину» по буллитам (6:5). Однако четвертого успеха подряд не случилось: при своих трибунах «Ойлерз» сгорели «Торонто» (2:7).

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Не сыграют: Фредерик Андерсен, Джейсон Дикинсон, Маттиас Экхольм, Маттиас Янмарк, Девон Леви, Алек Регула, Мэттью Савой.

Состояние команды: Упорная борьба за первую строчку на Западе отражает стабильность нападения «Эдмонтона». Команда Бэбкока великолепно реализует моменты и демонстрирует хорошую системную игру.

На отрезке в 11 сыгранных матчей «Ойлерз» являются лидерами Запада по результативности с 49 заброшенными шайбами. Между тем в четырех последних матчах канадцы пропускали три и более голов.

«Детройт»

Турнирное положение: «Детройт» с 11 очками после 11 матчей занимает 13-е место на Востоке. От кубковой восьмерки «Ред Уингз» отделяет всего 1 балл.

Последние матчи: Один из последних победных результатов «Детройт» установил в матче с «Филадельфией» (2:1), после чего одолел «Сан-Хосе» по буллитам (4:3), а в гостях уступил «Сиэтлу» (3:4, бул.).

Выездная серия команды Тодда Маклеллана продолжилась уверенной победой над «Ванкувером» (5:2). Однако в следующей встрече «Ред Уингз» крупно проиграли «Калгари» (1:4).

Не сыграют: Мейсон Аплтон, Марко Каспер, Джон Гибсон, Даниил Тарасов.

Состояние команды: Скромные попытки «Детройта» взбодрить игру пока нельзя назвать полноценным выходом из кризиса. Команда Маклеллана остается зависимой от нескольких лидеров и испытывает недостаток глубины.

В семи последних матчах «Ред Уингз» набрали 9 очков, а в четырех из шести игр забивали три и более голов. При этом на выезде коллектив из Мичигана одержал только две победы в девяти предыдущих встречах.

На что ставят в матче Эдмонтон — Детройт Букмекерские коэффициенты на матч Эдмонтон — Детройт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Эдмонтон» победил в четырех из шести последних матчей

В трех из четырех последних личных встреч было забито 5 и менее голов

В четырех из семи последних личных встреч была установлена ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.76, ничья — в 4.72, победа «Детройта» — в 4.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.54, на тотал меньше 5.5 — за 2.31.

Прогноз: «Детройт» неплохо проводит последние встречи, однако против скоростного нападения «Эдмонтона» его оборона рискует вновь дать осечку.

1.83 «Эдмонтон» победит с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Эдмонтон — Детройт принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Эдмонтон» победит с форой -1 за 1.83.

Прогноз: «Детройт» испытывает серьезные проблемы при игре в меньшинстве, а «Эдмонтон» эффективно использует численное преимущество. Открытый хоккей гостей дополнительно облегчит задачу хозяев в плане результативности.

1.77 Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Эдмонтон — Детройт принесёт прибыль 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3.5 за 1.77.