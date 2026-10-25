«Торонто» справится с одним из аутсайдеров Запада?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.81

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 27 октября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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«Калгари»

Турнирное положение: В 10 матчах «Калгари» набрал 8 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. До восьмой строчки, на которой находится «Сан-Хосе», команде не хватает 5 баллов.

Последние матчи: В середине месяца «Калгари» обыграл на выезде «Анахайм» (4:2), но затем потерпел крупное поражение от «Вегаса» (2:6). Вернувшись домой, канадцы взяли верх над «Каролиной» (3:2).

На этом команда Райана Хуски не остановилась: следом «Флэймз» одолели «Миннесоту» (2:1), а в последней встрече уверенно разобрались с «Детройтом» (4:1).

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Не сыграют: Майкл Баклунд, Самуэль Гонзек, Джонатан Юбердо.

Состояние команды: Первые признаки выхода из кризиса «Калгари» демонстрирует в последних матчах. Молодые звезды обеспечивают атаке больше вариативности, а надежность вратарей помогает укрепить уверенность.

В пяти недавних встречах «Флэймз» заработали 8 очков. В четырех матчах команда Райана Хуски не пропускала больше двух голов, а в трех случаях канадцы выходили на результативность в три шайбы и более.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» идет четвертым на Востоке с 16 очками в 13 встречах. По дополнительным показателям канадский клуб уступает «Оттаве», но на 1 балл опережает «Тампу-Бэй» и «Рейнджерс».

Последние матчи: После домашнего поражения от «Айлендерс» (1:4) «Торонто» выдал серию трех побед, обыграв «Сан-Хосе» (3:1), «Коламбус» (6:2) и «Рейнджерс» (5:4).

В последнем канадском выезде команда Джима Хиллера переехала «Эдмонтон» (7:2).

Не сыграют: Ник Бланкенбург, Макс Доми, Элвис Мерзликин, Маршалл Рифаи, Кристофер Танев, Джон Таварес, Майлз Вуд.

Состояние команды: Перестроенный «Торонто» набирает ход после неровного начала сезона. Новички «Лифс» стараются оживить нападение, но игра без шайбы еще требует доработки.

Перед выездом в Альберту «Торонто» одержал четыре победы кряду, забросив пять шайб и более в трех недавних встречах. При этом в восьми играх из 11 предыдущих «Лифс» пропускали три и более голов.

На что ставят в матче Калгари — Торонто Букмекерские коэффициенты на матч Калгари — Торонто: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Торонто» победил в восьми последних личных встречах

В шести последних личных встречах было забито 6 и более голов

«Торонто» забивал 4 и более голов в шести последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Калгари» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 4.37, победа «Торонто» — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Калгари» испытывает трудности с контролем шайбы под давлением, а оборона не всегда справляется с быстрыми накатами соперников. «Торонто» при всех своих недостатках выглядит предпочтительнее благодаря качеству линии атаки.

1.81 «Торонто» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Калгари — Торонто позволит вывести на карту выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: «Торонто» победит в матче за 1.81.

Прогноз: Защитники «Калгари» нередко оставляют свободное пространство перед воротами, особенно после затяжных смен. «Торонто» же хорошо нагружает чужой пятак и активно работает над эффективностью своих моментов.

1.80 Индивидуальный тотал «Торонто» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Калгари — Торонто принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Торонто» больше 3 за 1.80.