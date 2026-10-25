В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Екатеринбург» 26 октября, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.80.
«Автомобилист»
Турнирное положение: В Восточной конференции «Автомобилист» занимает 7-е место, набрав 18 очков.
Последние матчи: «Автомобилист» одержал победу на домашнем льду в матче против ЦСКА (5:1). В составе екатеринбургской команды по шайбе забросили Джесси Блэйкер, Анатолий Голышев, Артём Каштанов, дубль на свой счёт оформил Илья Карпухин.
Не сыграют: В составе команды потери отсутствуют.
Состояние команды: До встречи со «Ладой» команда из Екатеринбурга выиграла у СКА (3:1) и проиграла «Металлургу» (2:4), «Авангарду» (2:4), «Барысу» (1:4).
«Барыс»
Турнирное положение: В Восточной конференции «Барыс» занимает 3-е место, набрав 21 очко.
Последние матчи: «Барыс» в последней игре регулярного чемпионата потерпел поражение в матче против «Адмирала» (4:5 ОТ).
Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: в последних матчах Континентальной хоккейной лиги команда из Казахстана выиграла у «Сибири» (1:0), «Автомобилиста» (4:1), а также проиграла «Амуру» (2:5), «Сибири» (2:3).
Статистика для ставок
- «Барыс» занимает третье место в Восточной конференции
- «Автомобилист» занимает седьмое место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Барыс» обыграл «Автомобилист» (4:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» букмекерами оценивается в 1.80, ничья — в 4.30, а победа «Барыса» — в 3.80.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.
Прогноз: «Барыс» в этом сезоне уже обыгрывал «Автомобилист» с разницей в три шайбы. Казахи вполне способны повторить успех первой игры этого сезона. Предположим, что гости увезут очки из Екатеринбурга.
Ставка: Победа «Барыса» с коэффициентом 3.80.
Прогноз: Учитывая тот факт, что «Автомобилист» и «Барыс» часто забивают, можно ожидать результативную игру от команд.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.