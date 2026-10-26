прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.13

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Металлург». Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» 27 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 19 матчах «Нефтехимик» набрал 24 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции. Нижнекамцы на 8 баллов отстают от лидирующего «Металлурга».

Последние матчи: После домашнего поражения от «Авангарда» (0:1) «Нефтехимик» уступил на выезде «Салавату Юлаеву» (3:4), но затем обыграл «Трактор» в овертайме (3:2).

Московский ЦСКА прибил команду Игоря Гришина 18 октября (4:1), однако следом нижнекамцы ответили двумя гостевыми победами подряд — над «Локомотивом» (1:0) и «Авангардом» (3:2).

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Не сыграют: Семен Любалин.

Состояние команды: «Нефтехимик» превосходит любые ожидания, уверенно прописавшись среди лидеров Востока. При всех оборонительных проблемах сильной стороной нижнекамцев является атака.

Только в одном домашнем матче из девяти в этом сезоне команда Игоря Гришина осталась без набранных очков. Суммарно же «Нефтехимик» на своей территории одержал шесть побед.

«Металлург Мг»

Турнирное положение: «Металлург» уверенно возглавляет таблицу Востока с 32 очками после 20 игр. Магнитогорцы имеют лучший показатель результативности в конференции — 67 заброшенных шайб.

Последние матчи: Октябрьскую победную серию «Металлург» начал с разгрома «Адмирала» (3:0) и «Салавата Юлаева» (7:1), после чего обыграл на выезде «Торпедо» (3:2, ОТ) и минское «Динамо» (3:1).

Дома уральская команда одолела «Автомобилист» (4:2), но уступила «Салавату Юлаеву» по буллитам (4:5). В дебютной встрече Константина Шафранова магнитогорцы разгромили «Сибирь» (5:1).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: Бурный октябрьский отрезок подтвердил высокий класс и устойчивость «Металлурга». Магнитогорцы много забивают и успешно справляются с переменами в тренерском штабе.

В семи последних матчах «Магнитка» завоевала 13 очков из 14 возможных. В трех недавних встречах уральцы забивали четыре и более голов.

На что ставят в матче Нефтехимик — Металлург Мг Букмекерские коэффициенты на матч Нефтехимик — Металлург Мг: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Металлург» победил в пяти из семи последних личных встреч

В четырех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

«Металлург» забивал 3 и более голов в четырех из пяти последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.32, ничья — в 4.39, победа «Металлурга» Мг — в 1.99.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Нефтехимик» в последнее время заметно строже действует в обороне, особенно против топ-соперников. Магнитогорцам придется пробиваться сквозь плотную защиту и терпеливо искать свободное пространство.

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2.13 Тотал меньше 5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Нефтехимик — Металлург Мг позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.13.

Прогноз: Даже против привычной группы фаворитов нижнекамцы сохраняют игровую дисциплину и не боятся позиционно обороняться. На этом фоне «Металлургу» будет непросто реализовать свое преимущество в классе.

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1.87 «Нефтехимик» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Нефтехимик — Металлург Мг принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.87.