прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 27 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Рейнджерс»

Турнирное положение: С 15 очками в 13 матчах «Рейнджерс» занимают 6-е место в Восточной конференции. Ньюйоркцы уступают «Тампе-Бэй» по дополнительным показателям, а от третьей строчки их отделяет 1 балл.

Последние матчи: В середине октября «Рейнджерс» потерпели два гостевых поражения подряд — от «Нью-Джерси» (1:7) и «Коламбуса» (0:1, ОТ). Вернувшись домой, ньюйоркцы обыграли «Анахайм» (5:2).

Накануне команда Майка Салливана вновь осталась без очков в двух следующих выездных встречах, уступив «Торонто» (4:5) и «Оттаве» (4:7).

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Не сыграют: Йоонас Корписало, Игорь Шестеркин, Адам Сикора, Ээли Толванен, Джо Велено.

Состояние команды: Домашние успешные серии «Рейнджерс» резко контрастируют с неудачами на выезде. Последние осечки на льду соперников обнажили проблемы в защите и несколько охладили оптимизм вокруг команды.

Гостевая серия ньюйоркцев без побед накануне достигла отметки в пять матчей. В трех из четырех встреч команда Салливана пропускала не менее пяти голов. Тем временем дома «Рейнджерс» одержали семь побед кряду.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: На Западе «Лос-Анджелес» располагается на 14-й позиции, набрав 6 очков в девяти встречах. От зоны плей-офф калифорнийцы отстают на 7 пунктов.

Последние матчи: После домашнего поражения от «Бостона» (1:4) «Лос-Анджелес» отправился на выезд, в рамках которого разбил «Вашингтон» (5:2), а затем дожал «Айлендерс» в овертайме (3:2).

Продолжить победную серию команде Питера Лавиолетта не удалось: в последней встрече калифорнийцы проиграли на площадке «Нью-Джерси» (1:3).

Не сыграют: Кевин Фиала, Алекс Туркотт, Куинтон Байфилд.

Состояние команды: При Лавиолетте «Лос-Анджелес» тяжело входит в сезон, а попытки усиления атаки не избавили калифорнийцев от проблем с реализацией и ошибок в защите.

На старте регулярки «Кингз» потерпели шесть поражений подряд, а на дистанции в девять сыгранных матчей калифорнийцы не забрасывали больше одной шайбы в пяти случаях.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» победил в пяти последних личных встречах

«Лос-Анджелес» забивал 3 и более голов в четырех последних личных встречах

«Рейнджерс» ограничивались одной заброшенной шайбой в четырех из пяти последних личных встреч<

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.26, победа «Лос-Анджелеса» — в 2.92.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: Даже на фоне последних успехов «Лос-Анджелес» пока не наладил оборонительную игру, особенно при затяжном давлении соперников. «Рейнджерс» гораздо увереннее выглядят дома и эффективнее распоряжаются атакующими моментами.

2.20 «Рейнджерс» победят Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: «Рейнджерс» победят за 2.20.

Прогноз: У «Кингз» сохраняются серьезные проблемы с нейтрализацией чужого большинства и надежностью вратарей. Ньюйоркцы хорошо комбинируют в чужой зоне, регулярно заставляя защитников ошибаться.

1.85 Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 1.85.