прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Адмирала». Игра пройдет на «Лада-Арене» 27 октября. Начало встречи — в 18:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Лада»

Турнирное положение: «Лада» с 9 очками в 19 матчах занимает 11-е место в Западной конференции. Тольяттинцы отстают от замыкающего кубковую восьмерку СКА на 10 баллов.

Последние матчи: После исторической домашней победы над СКА (1:0) «Лада» потерпела поражение от московского «Динамо» по буллитам (1:2), а затем «всухую» проиграла «Шанхайским Драконам» (0:2).

Неудачная серия команды Игоря Горбенко продолжилась и в следующей домашней встрече: тольяттинцы уступили «Сочи» (3:4).

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Не сыграют: Дойл Сомерби, Иван Романов, Никита Михайлов, Артем Карпов.

Состояние команды: Тренерская перестановка помогла «Ладе» сократить число ошибок в защите, но бедственное положение в таблице Запада усугубляется крайне слабой результативностью.

Только в одной игре из пяти предыдущих тольяттинцы пропустили больше двух голов, но вместе с тем в четырех случаях в рамках данного отрезка команда Игоря Горбенко не забивала больше одного гола.

«Адмирал»

Турнирное положение: На Востоке «Адмирал» располагается на 9-й строчке, заработав 17 очков в 18 встречах. От идущей восьмой «Сибири» владивостокцы отстают по дополнительным показателям, имея две игры в запасе.

Последние матчи: После домашней победы над «Ладой» в овертайме 10 октября (4:3) «Адмирал» крупно уступил «Спартаку» (1:5), но затем «всухую» обыграл «Салават Юлаев» (2:0).

В следующей игре команда Олега Браташа дожала «Барыс» в овертайме (5:4). Воскресный выезд в Хабаровск завершился для приморцев разгромным поражением от «Амура» (0:3).

Не сыграют: Артем Пименов, Федор Крощинский, Марио Грман.

Состояние команды: Серия октябрьских победных результатов позволила «Адмиралу» приблизиться к зоне плей-офф. В атаке владивостокцы заметно прибавили, но их оборона все еще выглядит уязвимой.

По количеству пропущенных шайб «Адмирал» входит в тройку худших в своей конференции с 51 голом. В пяти из шести последних матчей в воротах «моряков» побывали три шайбы и более.

Статистика для ставок

«Адмирал» победил «Ладу» в четырех последних матчах

В четырех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

«Адмирал» забивал 3 и более голов в трех из четырех последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.46, ничья — в 4.30, победа «Адмирала» — в 2.56.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Лада» по-прежнему испытывает серьезные трудности с точки зрения организации атакующего хоккея. Владивостокцы сейчас убедительнее действуют в обеих зонах и заметно увереннее распоряжаются шайбой, что может способствовать положительному исходу предстоящей выездной встречи.

1.95 «Адмирал» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Лада — Адмирал принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Адмирал» победит в матче за 1.95.

Прогноз: При всех структурных недостатках тольяттинцы стали осторожнее действовать без шайбы, но атакующая игра команды остается скованной. «Адмирал» также умеет терпеливо обороняться, не раскрываясь без необходимости.

1.90 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Лада — Адмирал принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.