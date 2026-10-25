ЦСКА обыграл СКА в Санкт-Петербурге со счётом 3:1 и во второй раз в сезоне оказался сильнее принципиального соперника. Москвичи сумели реабилитироваться за недавние поражения и добились важной победы на выезде, тогда как петербуржцам предстоит искать способ вернуть стабильность результатам

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60' Окончен матч! ЦСКА обыграл СКА в Санкт-Петербурге со счётом 3:1. Москвичи набрали 28 очков и догнали «Локомотив» в Западной конференции — теперь в таблице двоевластие. Подопечные Андрея Разина остаются на восьмой строчке с 19-ю баллами. 27 октября СКА примет «Торпедо», а ЦСКА сыграет дома с «Трактором» (28 октября).

60' Савиков бросил от синей линии, но Гамзину никто обзор не закрывал и он спокойно поймал шайбу.

60' Минута до конца третьего периода.

59' Две минуты до конца третьего периода.

58' Замена вратаря на экстра-полевого игрока у СКА.

58' Таймаут взяли хозяева.

Статистика матча 27 Удары в створ 22

58' Гооооол!!!! 1:3. Саморуков плотно бросил слева от синей линии, Иванов парировал, но с добивания в падении, в борьбе с Миромановым, забросил шайбу в ворота Максим Соркин.

58' В полном составе СКА.

57' С дальнего пятака бросал с хода Коваленко, но Иванов среагировал и отбил шайбу.

56' Удаление у СКА: за подножку малым штрафом наказан Андрей Педан.

55' 12:1 по броскам в створ в пользу СКА в третьем периоде.

54' Трижды бросал в сторону ворот гостей Педан, но дважды не попал в створ, а один бросок заблокировал Хэмилтон.

53' В полном составе ЦСКА.

53' Плотников из выгоднейшей позиции не попал в створ.

52' Атанасов из-за ворот выкатил шайбу на пятак, а там Глотов завершал, но переиграть Гамзина не смог.

51' Удаление у ЦСКА: Дмитрий Саморуков наказан малым штрафом за выброс шайбы.

51' Лутфуллин левее центра убежал в контратаку, чистым выход на рандеву с Гамзиным не получился, но до броска Игнат дело довёл, однако вратарь москвичей надёжно сыграл.

50' Дишковский атаковал ворота гостей из левого круга, но пробить Гамзина не смог.

48' Мироманов бросил шайбу от синей линии, но Гамзин поймал шайбу ловушкой.

47' В полном составе ЦСКА.

47' Атанасов из центра чужой зоны опасно бросал, но шайба пролетела рядом со штангой.

46' Убежали в контратаку гости, которую заканчивал броском Соркин, но не попал в створ.

45' Удаление у гостей: за толчок на борт малым штрафом наказан Никита Охотюк.

44' 17:18 по броскам в створ — впереди ЦСКА.

43' Нугманов атаковал ворота гостей, но Гамзин справился.

42' Гооооол!!!! 1:2. Недопёкин выиграл вбрасывание, шайба оказалась у Сергея Сапего, который от синей линии мощным броском поразил ворота ЦСКА!

41' Третий период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

Итоги 2-го периода https://t.me/cska_hockey

40' Окончен второй период! Во втором отрезке матча москвичи переиграли петербургскую команду по всем параметрам: по голам, по моментам, по броскам в створ — и абсолютно по делу ведут в счёте.

40' Минута до конца второго периода.

38' Гооооол!!!! 0:2. Коваленко выиграл вбрасывание в левом круге, Дроздов мощно стрельнул в сторону ворот СКА и шайба рикошетом от Назара Привалова залетела в створ. Первый гол в КХЛ для 17-летнего хоккеиста.

38' 17:11 по броскам в створ — впереди гости.

37' Аймурзин слева от синей линии бросал в сторону ворот гостей, но угодил в конёк Охотюку.

35' 8:7 по блокированным броскам в пользу ЦСКА.

34' После вбрасывания в левом круге дважды бросал Дроздов, но оба раза был заблокирован.

33' В полном составе СКА.

33' Гоооооол!!! 0:1. Нестеров от синей линии сыграл в левый круг на Дмитрия Бучельникова, который мощно и точно стрельнул в дальнюю «девятку»!

32' Удаление у СКА: малым штрафом наказан Даниил Мироманов за подножку.

32' Савчук плотно бросил справа от синей линии, но Иванов парировал.

31' 15:10 по броскам в створ — впереди ЦСКА.

30' Мироманов с хода бросил от синей линии, но Гамзин надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

30' Армейцы Санкт-Петербурга ни разу во втором периоде не попали в створ ворот гостей.

29' Нестеров опасно бросил от синей линии, но Иванов снова выручил.

28' Бучельников протаранил оборону хозяев, заехал на пятак, но до опасного броска дело довести не смог.

27' В полном составе СКА.

26' Хайруллин бросил из правого круга, но Иванов всё видел и поймал шайбу.

25' Удаление у СКА: малым штрафом наказан Егор Савиков за задержку соперника клюшкой.

25' Патрихаев от синей линии атаковал, но Иванов щитком отбил шайбу.

24' 9:8 по броскам в створ — впереди СКА.

23' Охотюк бросил с дальней дистанции, но Иванов уверенно поймал шайбу.

23' В полном составе гости.

22' Глотов бросил из правого круга, но его заблокировал Рой.

21' Удаление у ЦСКА: за подножку наказан малым штрафом Клим Костин.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

Итоги 1-го периода https://t.me/cska_hockey

20' Окончен первый период! Довольно равная и осторожная игра в армейском дерби. Есть опасные моменты у ворот обеих команд, но голкиперы пока держат ворота на замке!

20' Минута до конца периода.

19' Педан от синей линии набросил на ворота, но Гамзин снова надёжен.

18' Полтапов опасно бросал, но не попал в створ.

17' Привалов справа отлично обыграл оппонента, вывалился на пятак, но Иванов не позволил молодому форварду забросить первую шайбу в КХЛ.

16' Савиков со средней дистанции бросил в створ, но Гамзин на месте.

15' Выскочил из штрафного бокса Костин и имел возможность с хода отличится, но довести дело до броска не смог.

15' В полном составе ЦСКА.

14' Глотов дважды атаковал ворота гостей, но первый бросок заблокировал Хэмилтон, а со вторым справился Гамзин.

13' Удаление у ЦСКА: Клим Костин наказан малым штрафом за выброс шайбы.

12' Бучельников опасно атаковал с пятака, но Иванов среагировал и отбил шайбу!

10' Савиков и Мироманов заблокировали броски Привалова и Патрихаева.

09' Мироманов заблокировал бросок Карнаухова.

08' Патрихаев мощно бросил от синей линии, но Иванов на месте и отбил шайбу.

07' Соркин опасно бросал, но не попал в створ.

06' Короткий мощно бросил от правого борта, но угодил в штангу.

06' Мироманов слева бросил в створ, но Гамзин отбил шайбу перед собой на пятак, где Атанасов пытался добить, однако ему активно мешали!

06' Чебыкин атаковал ворота гостей от синей линии, но попал прямо по позиции Гамзина.

05' Полтапов перехватил шайбу в центральной зоне, прорвался по левому флангу и попытался бросить с острого угла, но Сапего его заблокировал.

04' Мироманов набрасывал от синей линии, но Мамин не позволил шайбе долететь до ворот.

02' Плотников опасно атаковал ворота гостей, но парировал Гамзин, а добить Зыкову не позволили защитники.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграли гости.

До матча

16:56 Команды появились на льду. Матч скоро начнётся!

16:50 Основные вратари: Сергей Иванов и Дмитрий Гамзин.

16:45 Главный судья: Максим Сидоренко (Минск, Беларусь); Главный судья: Никита Шалагин (Пермь, Россия); Линейный: Егор Булычев (Россия); Линейный: Валентин Зайцев (Москва, Россия).

Стартовый состав «Адмирала» ЦСКА

16:32 ЦСКА: Александр Самонов, Дмитрий Гамзин, Дмитрий Саморуков, Егор Замула, Роб Хэмилтон, Иван Патрихаев, Никита Охотюк, Джереми Рой, Никита Нестеров, Клим Костин, Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Райли Савчук, Иван Дроздов, Дерек Барак, Максим Соркин, Денис Гурьянов, Николай Коваленко, Марат Хайруллин, Дмитрий Бучельников, Назар Привалов, Максим Мамин.

Стартовый состав СКА https://t.me/hcska

16:30 СКА: Сергей Иванов, Артемий Плешков, Андрей Педан, Сергей Сапего, Артём Вильчинский, Егор Савиков, Владислав Сёмин, Даниил Мироманов, Алексей Маклюков, Василий Глотов, Сергей Плотников, Василий Атанасов, Рокко Гримальди, Никита Недопёкин, Данил Аймурзин, Никита Дишковский, Матвей Короткий, Герман Суздорф, Амир Нугманов, Валентин Зыков, Игнат Лутфуллин, Николай Чебыкин.

16:25 Матч пройдёт на стадионе «СКА Арена» (Санкт-Петербург, Россия), вместимостью 23 996 зрителей.

16:15 В первой встрече нынешнего сезона ЦСКА победил на своём льду со счётом 6:5. В прошлом сезоне москвичи также оказались сильнее в плей-офф, выбив СКА в серии первого раунда за пять матчей. Согласно статистике официального сайта ЦСКА, команды провели 129 очных встреч: СКА набрал 200 очков против 187 у соперника, а по победам в основное время петербуржцы впереди — 52 против 48. По голам преимущество также у СКА — 324:306.

16:05 ЦСКА проведёт матч в Петербурге после двух поражений подряд. 21 октября москвичи уступили «Спартаку» со счётом 0:2, а 23 октября проиграли «Автомобилисту» — 1:5. Между этими неудачами армейцы обыграли «Нефтехимик» со счётом 4:1. В активе команды 26 очков после 18 матчей — столько же у лидирующего на Западе «Локомотива». Поэтому ЦСКА важно прервать серию поражений, чтобы не потерять позиции в плотной верхней части таблицы.

15:55 СКА подходит к армейскому дерби после победы над «Сибирью» со счётом 6:3. Петербуржцы уступали по ходу встречи, но затем переломили игру и забросили пять шайб подряд. Перед этим команда проиграла «Автомобилисту» — 1:3. После 17 матчей у СКА 19 очков и восьмое место в Западной конференции. Встреча с ЦСКА станет для команды Андрея Разина возможностью закрепить положительный результат и продолжить борьбу за улучшение турнирного положения.

15:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83.