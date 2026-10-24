В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «СКА Арене» 25 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
СКА
Турнирное положение: В 17 матчах СКА заработал 19 очков и поднялся на 7-ю строчку Западной конференции. На 1 зачетный балл петербуржцы опережают минское «Динамо», замыкающее кубковую восьмерку.
Последние матчи: Октябрьская серия неудач СКА достигла шести матчей. В двух недавних петербуржцы «всухую» проиграли «Северстали» (0:2) и «Ладе» (0:1).
Еще одно поражение — уже под руководством Андрея Разина — СКА потерпел дома от «Автомобилиста» (1:3). Лишь в следующей встрече армейцы сумели прервать серию, разгромив на своем льду «Сибирь» (6:3).
Не сыграют: Николай Голдобин, Игорь Ларионов, Линус Вайссбак, Захар Бардаков.
Состояние команды: Смена тренера стала для СКА следствием затяжного кризиса. Андрею Разину предстоит выправить игру в атаке и привить армейцам стабильность.
Первая победа при новом тренере была добыта в пятницу, 22 октября. Матч против «Сибири» оказался лишь вторым в серии из семи, в котором петербуржцы забросили больше двух шайб.
ЦСКА
Турнирное положение: ЦСКА с 26 очками после 18 матчей занимает 2-е место на Западе, уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям. Ближайших преследователей московские армейцы опережают на 2 турнирных пункта.
Последние матчи: После гостевой победы над московским «Динамо» (5:2) ЦСКА вновь обыграл бело-голубых дома (1:0). Следом армейцы крупно переиграли «Нефтехимик» (4:1).
Однако в следующих двух встречах команда Игоря Никитина потерпела поражения. Сначала красно-синие «всухую» уступили «Спартаку» (0:2), а затем были разгромлены в Екатеринбурге «Автомобилистом» (1:5).
Не сыграют: Потери отсутствуют.
Состояние команды: ЦСКА в нынешнем сезоне вернул себе статус одного из фаворитов Запада. Команда Никитина традиционно делает ставку на дисциплину и контроль игры.
Правда, в последних матчах эти аспекты подкачали на фоне серии из 12 побед. В двух последних встречах перед армейским дерби ЦСКА проиграл с общей разницей 1:7.
Статистика для ставок
- ЦСКА победил в пяти из шести последних личных встреч
- В четырех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов
- СКА пропускал 3 и более голов в четырех последних домашних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.62, ничья — в 4.42, победа ЦСКА — в 2.36.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.
Прогноз: Петербуржцы перестраивают игру и не всегда выдерживают нужную плотность в обороне. ЦСКА действует организованнее, лучше контролирует пространство и увереннее проводит равные встречи.
Ставка: ЦСКА победит в матче за 1.83.
Прогноз: ЦСКА предпочитает сдержанный хоккей с минимумом неоправданного риска. СКА придется преодолевать насыщенную оборону гостей, что заметно ограничит количество голевых моментов.
Ставка: Тотал меньше 5 за 2.03.