прогноз на армейское дерби регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «СКА Арене» 25 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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СКА

Турнирное положение: В 17 матчах СКА заработал 19 очков и поднялся на 7-ю строчку Западной конференции. На 1 зачетный балл петербуржцы опережают минское «Динамо», замыкающее кубковую восьмерку.

Последние матчи: Октябрьская серия неудач СКА достигла шести матчей. В двух недавних петербуржцы «всухую» проиграли «Северстали» (0:2) и «Ладе» (0:1).

Еще одно поражение — уже под руководством Андрея Разина — СКА потерпел дома от «Автомобилиста» (1:3). Лишь в следующей встрече армейцы сумели прервать серию, разгромив на своем льду «Сибирь» (6:3).

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Не сыграют: Николай Голдобин, Игорь Ларионов, Линус Вайссбак, Захар Бардаков.

Состояние команды: Смена тренера стала для СКА следствием затяжного кризиса. Андрею Разину предстоит выправить игру в атаке и привить армейцам стабильность.

Первая победа при новом тренере была добыта в пятницу, 22 октября. Матч против «Сибири» оказался лишь вторым в серии из семи, в котором петербуржцы забросили больше двух шайб.

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА с 26 очками после 18 матчей занимает 2-е место на Западе, уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям. Ближайших преследователей московские армейцы опережают на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: После гостевой победы над московским «Динамо» (5:2) ЦСКА вновь обыграл бело-голубых дома (1:0). Следом армейцы крупно переиграли «Нефтехимик» (4:1).

Однако в следующих двух встречах команда Игоря Никитина потерпела поражения. Сначала красно-синие «всухую» уступили «Спартаку» (0:2), а затем были разгромлены в Екатеринбурге «Автомобилистом» (1:5).

Не сыграют: Потери отсутствуют.

Состояние команды: ЦСКА в нынешнем сезоне вернул себе статус одного из фаворитов Запада. Команда Никитина традиционно делает ставку на дисциплину и контроль игры.

Правда, в последних матчах эти аспекты подкачали на фоне серии из 12 побед. В двух последних встречах перед армейским дерби ЦСКА проиграл с общей разницей 1:7.

На что ставят в матче СКА — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч СКА — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

ЦСКА победил в пяти из шести последних личных встреч

В четырех из пяти последних личных встреч было забито 6 и более голов

СКА пропускал 3 и более голов в четырех последних домашних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.62, ничья — в 4.42, победа ЦСКА — в 2.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: Петербуржцы перестраивают игру и не всегда выдерживают нужную плотность в обороне. ЦСКА действует организованнее, лучше контролирует пространство и увереннее проводит равные встречи.

1.83 ЦСКА победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч СКА — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: ЦСКА победит в матче за 1.83.

Прогноз: ЦСКА предпочитает сдержанный хоккей с минимумом неоправданного риска. СКА придется преодолевать насыщенную оборону гостей, что заметно ограничит количество голевых моментов.

2.03 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч СКА — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.03.