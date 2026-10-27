28 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Ростов» и «Акрон». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.41.

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«Ростов»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы своей группы.

При этом «Ростов» добыл девять очков в четырех матчах. В них команда отличилась 7 забитыми мячами при четырех пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в рамках РПЛ переиграв «Локомотив» — 2:0.

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До того «Ростов» подписал мировую с «Балтикой» — 0:0, а вот поединок с ЦСКА завершился зычной коллизией — 0:4. Команда не пропускала в двух своих последних матчах.

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Состояние команды: «Ростов» мотивирован пройти как можно дальше в Кубке, и для досрочного прохода в плей-офф должен побеждать.

При этом «Ростов» в трех последних очных поединках одолел тольяттинцев. В двух последних команда оставила свои владения сухими. В Кубке страны ростовчане преуспевают, а защитник Данила Прохин умудрился забить уже два мяча.

Нет сомнений, что команда постарается решить задачу-минимум досрочно. Тем более соперник больше озабочен борьбой за выживание в РПЛ.

«Акрон»

Турнирное положение: «Акрон» пытается сохранить прописку в элите. Зато команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы своей группы Кубка России.

При этом «Акрон» на два очка опережает «армейцев». А вот забить удалось всего два мяча при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение столичному «Динамо» — 3:1.

До того «Акрон» подписал мировую с махачкалинским «Динамо» — 1:1, а вот чуть раньше сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1. Тольяттинцы не проигрывали в трех последних матчах.

Состояние команды: «Акрон» в кадровом аспекте выглядит не столь выгодно, но сейчас пребывает на моральном подъёме. Ещё бы, низложил лидера.

При этом «Акрон» в августовской кубковой встрече был разбит ростовчанами — 0:4. Вот только вряд ли тренерский штаб выставит на отчетный поединок основной состав. Кадровый манёвр минимальный, так что все усилия брошены на спасение от вылета из элиты.

Наверняка команда будет действовать вторым номером. Вот только тольяттинцы вряд ли особенно рассчитывают на серьезное продвижение в Кубке.

На что ставят в матче Ростов — Акрон Букмекерские коэффициенты на матч Ростов — Акрон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в 4.43.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.98, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.89.

Прогноз: Ростовчане мотивированы досрочно выйти в плей-офф, к тому же в последнее время регулярно побивают тольяттинцев.

2.41 Победа «Ростова» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.41 на матч «Ростов» — «Акрон» позволит вывести на карту выигрыш 1410₽, общая выплата — 2410₽

Ставка: Победа «Ростова» в 1-м тайме за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.28 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.28 на матч «Ростов» — «Акрон» позволит вывести на карту выигрыш 2280₽, общая выплата — 3280₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.28.

Пять причин, почему ставка зайдёт