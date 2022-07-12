Лето «Краснодара»: ставка на молодежь и точечные усиления

«Краснодар» доигрывал прошлый сезон залатав дыры в составе воспитанниками академии, и в новом сезоне снова собирается делать ставку на внутренние ресурсы. В том числе и на тренера Александра Сторожука, который еще до марта возглавлял вторую команду «быков».

В новый сезон — без приставки «и.о.»

«Краснодар» завершил прошлый сезон домашним матчем с «Ахматом» (1:1), уйдя от поражения в компенсированное время и благодаря этому отобрав четвертое место у ЦСКА, обогнав армейцев по дополнительным показателям.

23 мая, на следующий день после матча с «Ахматом», футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск, который продлился 15 дней. За время отпуска в тренерском штабе клубе произошла пара изменений.

Главный тренер Александр Сторожук вступил в новый сезон без приставки «исполняющий обязанности». Его ближайшими помощниками будут старший тренер Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, Антон Антонов, отвечающий за физподготовку, и тренер по технике Артём Поправкин.

Кроме того, произошло новое назначение: Михаил Савченко, воспитавший Матвея Сафонова и Станислава Агкацева, задействован в работе с вратарями. Предыдущий тренер вратарей Алексей Антонюк покинул клуб после пяти лет работы.

Алексей Антонюк «Краснодар»

В тренерский штаб «Краснодара» он вошёл в начале 2017 года, когда команду возглавлял Игорь Шалимов. В дальнейшем специалист трудился в главной команде «быков» под руководством Мурада Мусаева, Олега Фоменко, Сергея Матвеева, Виктора Гончаренко, Даниэля Фарке и Александра Сторожука.

Отпуск у «быков» завершился 6 июня — команда собралась в Краснодаре, и футболисты прошли традиционное медобследование.

Первый сбор «Краснодара» стартовал на учебно-тренировочной базе «Четук», он продлился до 19 июня в той же локации.

Пришли-ушли

Сразу после матча с «Ахматом», закрывавшим сезон 2021/22, на арене «Краснодар» устроили торжественное прощание с тремя игроками команды, чьи контракты истекли — Александром Мартыновичем, Юрием Газинским и Евгением Городовым.

Газинский — лидер по количеству матчей за «Краснодар» — он провел в составе «быков» 282 игры.

Александр Мартынович идет на втором месте по числу матчей за черно-зеленых (269) и лидирует по количеству проведенного на поле игрового времени (23 042 минуты).

У Евгения Городова 35 матчей за «Краснодар», в 13 из которых он оставил ворота в неприкосновенности.

Прощание с ветеранами

Воспитанник академии «Краснодара» полузащитник Даниил Уткин, который в сезоне 2021/22 выступал за «Ахмат» на правах аренды, вернулся в клуб, только чтобы перейти в «Ростов» уже на постоянной основе. Уткин провел в составе «быков» 64 матча, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

В «Ростов» отправился и защитник Евгений Чернов, но уже в аренду до конца сезона 2022/23. Чернов выступал за «Краснодар» с осени 2020 года. Он провел в составе черно-зеленых 36 матчей.

Покинул «Краснодар» и нападающий Владимир Ильин, который договорился с клубом о расторжении контракта по взаимному согласию. Форвард провёл за «быков» 23 матча и забил 4 гола.

Владимир Ильин «Краснодар»

Продолжают покидать клуб легионеры, приостановившие контракты весной. Так Гжегож Крыховяк на правах аренды перешел в саудовский «Аль-Шабаб», форвард Эрик Бутхейм, расторгший контракт в одностороннем порядке, пополнил состав «Салернитаны». Юнес Намли расторг контракт и перешел в роттердамскую «Спарту».

В расположение команды прибыл Магомед-Шапи Сулейманов, вернувшийся из турецкого «Гиресунспора», за который он выступал на правах аренды. Он провел 32 встречи (31 в Суперлиге и 1 в Кубке Турции), забил в чемпионате 3 мяча и выполнил 3 ассиста, чем помог коллективу-дебютанту закрепиться в высшем дивизионе.

Данил Карпов «Краснодар»

Из «Тюмени» в кубанский клуб перешел 22-летний форвард Данил Карпов, который подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года. В сезоне 2021/22 он стал лучшим бомбардиром группы 4 ФНЛ-2: на счету Карпова 21 гол в 27 матчах.

На правах свободного агента с «Краснодаром» подписал двухлетний контракт полузащитник Ильзат Ахметов. Он провел за ЦСКА более ста матчей и забил 7 мячей. Летом 2022 года хавбек покинул армейскую команду в связи с истечением срока соглашения.

Ильзат Ахметов «Краснодар»

В весенней части прошлого сезона, когда в РПЛ случился массовый отъезд легионеров, в рядах основной дружины ФК «Краснодар» дебютировало сразу 11 воспитанников клуба: защитники Олег Исаенко, Сергей Бородин, Дмитрий Пивоваров, Виталий Стежко, Григорий Жилкин, Михаил Сухорученко, полузащитники Дмитрий Кучугура, Давид Кокоев, нападающие Сергей Волков, Владислав Самко, Омар Попов. Часть из них будет выступать за «Быков» и в новом сезоне.

Кроме того, «Краснодар» и болгарский «Ботев» оформили трансферы Джонатана Окоронкво, Олакунле Олусегуна и Эфеани Давида Ндуки, с которыми были заключены долгосрочные контракты — до 30 июня 2026 года.

Нигерийское трио «Краснодара» «Краснодар»

Предыдущий сезон три нигерийских футболиста провели в командах из структуры «быков» на правах аренды. Давид Ндука выступал за «Краснодар-2», а Олакунле Олусегун и Джонатан Окоронкво в весенней части сезона присоединились к основной команде черно-зеленых.

Контрольные матчи

На втором сборе «быки» провели три контрольных матча. 28 июня они в Краснодаре встретились с «Ростовом». Матч проходил в закрытом режиме и закончился победой «Краснодара» со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти в первом тайме и Ираклий Манелов, забивший с игры после перерыва.

«Краснодар» — «Ростов»

3 июля на своем поле «Краснодар» сыграл с выступающим во второй лиге клубом «Форте» из Таганрога, одержав победу со счетом 2:1.

«Быки» открыли счет уже на первой минуте — отличился нигериец Олакунле Олусегун. На 74-й минуте Магомед-Шапи Сулейманов удвоил преимущество команды.

Гости отквитали один мяч в компенсированное время — отличился Рашид Магомедов.

«Краснодар» — «Форте»

10 июля «Краснодар» вновь провел контрольный матч с «Ростовом», но уже в Ростове-на-Дону. И снова победили кубанцы, на этот раз со счетом 2:1.

Счет в матче на 17-й минуте открыли «быки». Ионов выполнил подачу во вратарскую с правого фланга прямо на Олакунле Олусегуна, который с нескольких метров не промахнулся.

На 32-й минуте в ворота ростовчан был назначен пенальти — Сперцян играл в стенку с Кордобой и пробил по воротам из штрафной, попав в руку Осипенко. Уверенно реализовал пенальти Джон Кордоба, отправив мяч в левый нижний угол.

А на 48-й минуте «Ростов» отыграл один мяч после углового. С правого фланга последовала подача, гости были первыми на мяче, но отбили его прямо на Комличенко, который воспользовался подарком, выстрелив в левый угол.

«Ростов» — «Краснодар»

Новый сезон

«Быки» начнут сезон 17 июля домашним матчем с «Факелом». Первая часть чемпионата завершится в середине ноября из-за проведения чемпионата мира в Катаре.

Календарь «Краснодара» на первые 5 туров выглядит следующим образом:

Календарь «Краснодара» 1 тур. (17 июля) «Краснодар» — «Факел» (Воронеж)

2 тур. (23 июля) «Краснодар» — «Спартак» (Москва)

3 тур. (29 июля). «Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар»

4 тур. (6 августа). «Краснодар» — «Локомотив» (Москва)

5 тур. (13 августа). «Динамо (Москва) — "Краснодар"

Полный календарь матчей РПЛ сезона 2022/23 можно найти по ссылке.