ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лето «Динамо»: строительство обороны в сжатые сроки

    Все о подготовке к новому сезону московского «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России Рубин Локомотив СКА-Хабаровск Трансферы
    Вся лентаСамое главное
    Славиша ЙокановичЛето «Динамо»: строительство обороны в сжатые сроки Гильермо АбаскальРазница в классе. «Зенит» показал Абаскалю уровень «Спартака» Вадим ГаранинЛето ФК «Сочи»: Удержаться в группе лидеров без Федотова
  • 21:56
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче с шестью голами
  • 19:56
    • Карацев оказался в числе подозреваемых по участию в договорных матчах
  • 19:19
    • Джокович победил Кирьоса и стал победителем «Уимблдона»-2022
  • 17:51
    • Названа причина задержки подписания контракта Кристиана Эриксона с «МЮ»
  • 17:41
    • Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии. Ферстаппен стал вторым, Хэмилтон — третий
  • 17:37
    • Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону», контракт согласован
  • 17:23
    • Голкипер «Ростова» Егор Бабурин перейдёт в «Торпедо» на правах аренды
    Все новости спорта
    Славиша Йоканович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Славиша Йоканович
    Бело-голубые в межсезонье сменили тренерский штаб и потеряли целый ряд ключевых игроков. Новый тренер «Динамо» Славиша Йоканович должен успеть залатать дыры в обороне команды.

    Смазанный финиш сезона и смена тренера

    «Динамо» завершило чемпионат России 21 мая разгромным поражением в матче с «Сочи» (1:5), в котором определялась судьба второго места и серебряных медалей.

    Финишировав в итоге на третьей строчке таблицы и довольствуясь бронзой, которая стала первыми медалями за 14 лет, динамовцы спустя 8 дней проиграли еще один ключевой матч, уступив «Спартаку» в финале Кубка России.

  • Лето ФК «Сочи»: Удержаться в группе лидеров без Федотова
  • Все о подготовке к новому сезону футбольного клуба «Сочи»
  • 09/07/2022

    • Сразу после матча наставник «Динамо» Сандро Шварц заявил, что покидает команду. Клуб и немецкий специалист договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

    Помощник главного тренера Волкан Булут и директор по видеоаналитике Даниэль Фишер, входившие в штаб Шварца, также покинули «Динамо».

    Прощание с Шварцем

    Нового тренера бело-голубые нашли лишь в середине июня, им стал Славиша Йоканович, который ранее работал с сербским «Партизаном» и английскими «Фулхэмом», «Уотфордом» и «Шеффилд Юнайтед»

    17 июня «Динамо» заключило с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

    Славиша Йованович

    Вместе с Йокановичем в динамо пришли два ассистента. Испанец Рафаэль Кристобаль ранее помогал Славише в «Фулхэме», «Шеффилд Юнайтед» и «Аль-Гарафе». До этого он несколько сезонов проработал в Ла Лиге в «Леванте», «Вальядолиде» и «Лас-Пальмасе».

    Серб Саша Филипович впервые вошёл в тренерский штаб Йокановича. Ранее специалист работал в клубе «Младость» (Нови-Сад), который по итогам прошлого сезона впервые в истории вышел в сербскую Суперлигу.

    Тренерский штаб «Динамо»

    21 июня футболисты «Динамо» вышли из отпуска и прошли традиционный медосмотр в Международном центре охраны здоровья. Футболисты посетили врачей, сдали анализы крови, прошли УЗИ и остальные необходимые процедуры.

    После клиники футболисты отправились на базу в Новогорск, где прошли дополнительное функциональное тестирование. Там же команда начала подготовку к началу сезона-2022/23.

    Медосмотр

    Пришли-ушли

    В межсезонье из аренд вернулись полузащитники Владислав Карапузов и Лука Гагнидзе, при этом «Динамо» попрощалось с целым рядом игроков.

    В связи с истечением срока контрактов бело-голубых покинули защитники и воспитанники клуба Роман Евгеньев и Заурбек Плиев.

  • Лето «Зенита»: подготовка к походу за второй звездой
  • Все о подготовке к новому сезону санкт-петербургского «Зенита»
  • 06/07/2022

    • Форвард Николай Комличенко, который провел прошлый сезон в аренде в «Ростове» был выкуплен донским клубом.

    С камерунским форвардом Клинтоном Н’Жи «Динамо» достиг договорённости о прекращении договора по обоюдному согласию.

    А вот защитник Фабиан Бальбуэна приостановил трудовой договор на сезон-2022/23 на основании решения ФИФА от 21 июня 2022 года.

    Фабиан Бальбуэна

    Это же сделал и украинский защитник Иван Ордец, который не играл за «Динамо» с весны этого года. Игрок перебрался в немецкий «Бохум», который начнет второй сезон подряд в Бундеслиге.

    Таким образом «Динамо» осталось без центра защиты за неделю до старта сезона. В основе только два юниора с 14 матчами в РПЛ на двоих. Это 20-летний Саба Сазонов, перешедший прошлым летом из «Зенита» за игровой практикой, и его ровесник Александр Кутицкий, воспитанник клуба.

    Саба Сазонов

    В запасе у «Динамо» 19-летний Денис Осокин, отыгравший 25 матчей в ФНЛ-2 в прошлом сезоне, и 18-летний опорник Руслан Шагиахметов, который играл в центре защиты только в Молодежной футбольной лиге (5 матчей).

    Новых игроков «Динамо» пока не подписывало.

    Трансферные слухи

    При этом трансферные слухи связывают бело-гоулбых в основном с опорниками.

    Так, «Динамо» хотело подписать хавбека «Краснодара» Александра Черникова. Московский клуб предлагал за 22-летнего футболиста 6 млн евро, но получил отказ от «Краснодара».

  • Разница в классе. «Зенит» показал Абаскалю уровень «Спартака»
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Зенита» в матче за Суперкубок России
  • Вчера

    • «Локомотив» также не отпустил в «Динамо» Дмитрия Баринова, хотя сам игрок был готов к трансферу.

    По данным СМИ, «Динамо» связывалось с «Крыльями Советов» насчет 18-летнего хавбека Коваленко, но самарцы это опровергли.

    По информации Goal, «Динамо» интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Рубенсом Диасом и готово заплатить за бразильца от 5,5 до 6 миллионов евро.

    Себастьян Шиманьски

    Если говорить об уходах, то полузащитник «Динамо» Никола Моро может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Интерес к хавбеку, якобы, проявляют несколько европейских клубов. Впрочем, пока он тренируется вместе с командой.

    Под вопросом возвращение в Россию польского хавбека Себастьяна Шиманьски. После финала Кубка России он написал, что это была его последняя игра, но «Динамо» не объявляет об его уходе из команды.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Матч с Овечкиным и против «Амкала»

    25 июня динамовцы провели матч, который скорее можно назвать выставочным, чем контрольным — бело-голубые встречались с популярной командой блогеров «Амкал».

    Перед матчем прошел получасовой концерт Егора Крида, подготовившего специальную программу в честь своего дня рождения.

  • Топ-7 замен Роналду в «Манчестер Юнайтед»
  • Кого могут подписать манкунианцы?
  • 09/07/2022

    • Также зрителей ждали многочисленные сюрпризы, челленджи и подарки, а непосредственно перед стартовым свистком широкой публике был представлен новый тренерский штаб «Динамо».

    В составе «Динамо» участие в матче принял известный хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, который специально ради этого заключил контракт с «Динамо» на один день.

    Александр Овечкин

    На матч он вышел с капитанской повязкой и под номером 3, под которым раньше в футбольном «Динамо» выступал его отец Михаил.

    Хоккеист по традиции вышел на позиции форварда рядом с Фёдором Смоловым и звездная связка дала результат уже на 11-й минуте.

    Даниил Лесовой закинул мяч в штрафную на Смолова, который пяткой технично оставил его Овечкину, и тот технично поразил дальний угол.

    Гол Овечкина

    Сразу после этого Овечкин уступил место на поле Даниилу Фомину, которому и передал капитанскую повязку.

    Динамовцы владели преимуществом, но счет увеличили только в последние 10 минут матча, зато как — дубль оформил Константин Тюкавин, Николай Комличенко реализовал пенальти, еще один мяч забил Ярослав Гладышев.

    Матч с «Амкалом»

    Контрольные матчи

    В четверг, 30 июня, динамовцы в контрольном матче на базе клуба в Новогорске сыграли со «СКА-Хабаровск».

    В первом тайме матча, который завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев, команды сыграли 45 минут и 60 во втором.

    Дубль в составе «Динамо» оформил Даниил Фомин — на 35-й минуте он отличился с пенальти, а на 50-й забил с игры. До крупного счет на 99-й минуте довел Константин Тюкавин.

    Разгром хабаровчан

    Второй контрольный матч прошел в Новогорске 5 июля, «Динамо» сыграло с казанским «Рубином», победив со счетом 2:0.

    Счет был открыт на 58-й минуте — отличился Денис Макаров. На 77-й минуте он же вместе с хавбеком «Рубина» Валерием Чуперкой был за драку удален с поля.

    В компенсированное время счет удвоил Константин Тюкавин, реализовавший пенальти.

    Победа над казанцами

    Заключительный же товарищеский матч перед началом сезона «Динамо» провело в гостях 10 июля с «Локомотивом». Встреча проходила в формате трех таймов по 45 минут и закончилась со счетом 3:3.

    Лукас ФассонДо 69-й минуты бело-голубые проигрывали со счетом 0:3 — за «Локо» отличились Лукас Фассон (17-я минута), Антон Миранчук (57) и Вильсон Изидор (63).

    В итоге бело-голубым удалось совершить камбэк — голы забили Вячеслав Грулёв (69), Федор Смолов (72), а мяч Константина Тюкавина был забит уже на 111-й минуте в третьем тайме.

    Сборы «Динамо»

    Новый сезон

    Как и в прошлом сезоне, стартовый матч бело-голубые проведут против «Ростова», но на этот раз на домашней арене.

    Первая часть чемпионата завершится в середине ноября из-за проведения чемпионата мира в Катаре.

    Старт сезона для «Динамо»

    Календарь «Динамо» на первые 10 туров выглядит следующим образом:

    Календарь «Динамо»
    • 1-й тур (17 июля) — «Динамо» — «Ростов»
    • 2-й тур (24 июля) — «Динамо» — «Торпедо»
    • 3-й тур (30 июля) — «Факел» — «Динамо»
    • 4-й тур (7 августа) — «Крылья Советов» — «Динамо»
    • 5-й тур (13 августа) — «Динамо» — «Краснодар»
    • 6-й тур (19 августа) — «Динамо» — «Спартак»
    • 7-й тур (26 августа) — «Пари Нижний Новгород» — «Динамо»
    • 8-й тур (2 сентября) — «Динамо» — «Урал»
    • 9-й тур (9 сентября) — «Сочи» — «Динамо»
    • 10-й тур (16 сентября) — «Динамо» — «Зенит»

    Полный календарь матчей РПЛ сезона 2022/23 можно найти по ссылке.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тяньцзинь Тайгер — Цанчжоу
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Ухань Три Таунс
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч США (Ж) — Мексика (Ж)
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Карацев — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Вавринка — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гастон — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Тигре
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Америка Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры