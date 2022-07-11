Лето «Динамо»: строительство обороны в сжатые сроки

Бело-голубые в межсезонье сменили тренерский штаб и потеряли целый ряд ключевых игроков. Новый тренер «Динамо» Славиша Йоканович должен успеть залатать дыры в обороне команды.

Смазанный финиш сезона и смена тренера

«Динамо» завершило чемпионат России 21 мая разгромным поражением в матче с «Сочи» (1:5), в котором определялась судьба второго места и серебряных медалей.

Финишировав в итоге на третьей строчке таблицы и довольствуясь бронзой, которая стала первыми медалями за 14 лет, динамовцы спустя 8 дней проиграли еще один ключевой матч, уступив «Спартаку» в финале Кубка России.

Сразу после матча наставник «Динамо» Сандро Шварц заявил, что покидает команду. Клуб и немецкий специалист договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Помощник главного тренера Волкан Булут и директор по видеоаналитике Даниэль Фишер, входившие в штаб Шварца, также покинули «Динамо».

Прощание с Шварцем

Нового тренера бело-голубые нашли лишь в середине июня, им стал Славиша Йоканович, который ранее работал с сербским «Партизаном» и английскими «Фулхэмом», «Уотфордом» и «Шеффилд Юнайтед»

17 июня «Динамо» заключило с 53-летним сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Славиша Йованович

Вместе с Йокановичем в динамо пришли два ассистента. Испанец Рафаэль Кристобаль ранее помогал Славише в «Фулхэме», «Шеффилд Юнайтед» и «Аль-Гарафе». До этого он несколько сезонов проработал в Ла Лиге в «Леванте», «Вальядолиде» и «Лас-Пальмасе».

Серб Саша Филипович впервые вошёл в тренерский штаб Йокановича. Ранее специалист работал в клубе «Младость» (Нови-Сад), который по итогам прошлого сезона впервые в истории вышел в сербскую Суперлигу.

Тренерский штаб «Динамо» «Динамо»

21 июня футболисты «Динамо» вышли из отпуска и прошли традиционный медосмотр в Международном центре охраны здоровья. Футболисты посетили врачей, сдали анализы крови, прошли УЗИ и остальные необходимые процедуры.

После клиники футболисты отправились на базу в Новогорск, где прошли дополнительное функциональное тестирование. Там же команда начала подготовку к началу сезона-2022/23.

Медосмотр

Пришли-ушли

В межсезонье из аренд вернулись полузащитники Владислав Карапузов и Лука Гагнидзе, при этом «Динамо» попрощалось с целым рядом игроков.

В связи с истечением срока контрактов бело-голубых покинули защитники и воспитанники клуба Роман Евгеньев и Заурбек Плиев.

Форвард Николай Комличенко, который провел прошлый сезон в аренде в «Ростове» был выкуплен донским клубом.

С камерунским форвардом Клинтоном Н’Жи «Динамо» достиг договорённости о прекращении договора по обоюдному согласию.

А вот защитник Фабиан Бальбуэна приостановил трудовой договор на сезон-2022/23 на основании решения ФИФА от 21 июня 2022 года.

Фабиан Бальбуэна «Динамо»

Это же сделал и украинский защитник Иван Ордец, который не играл за «Динамо» с весны этого года. Игрок перебрался в немецкий «Бохум», который начнет второй сезон подряд в Бундеслиге.

Таким образом «Динамо» осталось без центра защиты за неделю до старта сезона. В основе только два юниора с 14 матчами в РПЛ на двоих. Это 20-летний Саба Сазонов, перешедший прошлым летом из «Зенита» за игровой практикой, и его ровесник Александр Кутицкий, воспитанник клуба.

Саба Сазонов «Динамо»

В запасе у «Динамо» 19-летний Денис Осокин, отыгравший 25 матчей в ФНЛ-2 в прошлом сезоне, и 18-летний опорник Руслан Шагиахметов, который играл в центре защиты только в Молодежной футбольной лиге (5 матчей).

Новых игроков «Динамо» пока не подписывало.

Трансферные слухи

При этом трансферные слухи связывают бело-гоулбых в основном с опорниками.

Так, «Динамо» хотело подписать хавбека «Краснодара» Александра Черникова. Московский клуб предлагал за 22-летнего футболиста 6 млн евро, но получил отказ от «Краснодара».

«Локомотив» также не отпустил в «Динамо» Дмитрия Баринова, хотя сам игрок был готов к трансферу.

По данным СМИ, «Динамо» связывалось с «Крыльями Советов» насчет 18-летнего хавбека Коваленко, но самарцы это опровергли.

По информации Goal, «Динамо» интересуется полузащитником «Атлетико Минейро» Рубенсом Диасом и готово заплатить за бразильца от 5,5 до 6 миллионов евро.

Себастьян Шиманьски «Динамо»

Если говорить об уходах, то полузащитник «Динамо» Никола Моро может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Интерес к хавбеку, якобы, проявляют несколько европейских клубов. Впрочем, пока он тренируется вместе с командой.

Под вопросом возвращение в Россию польского хавбека Себастьяна Шиманьски. После финала Кубка России он написал, что это была его последняя игра, но «Динамо» не объявляет об его уходе из команды.

Матч с Овечкиным и против «Амкала»

25 июня динамовцы провели матч, который скорее можно назвать выставочным, чем контрольным — бело-голубые встречались с популярной командой блогеров «Амкал».

Перед матчем прошел получасовой концерт Егора Крида, подготовившего специальную программу в честь своего дня рождения.

Также зрителей ждали многочисленные сюрпризы, челленджи и подарки, а непосредственно перед стартовым свистком широкой публике был представлен новый тренерский штаб «Динамо».

В составе «Динамо» участие в матче принял известный хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, который специально ради этого заключил контракт с «Динамо» на один день.

Александр Овечкин «Динамо»

На матч он вышел с капитанской повязкой и под номером 3, под которым раньше в футбольном «Динамо» выступал его отец Михаил.

Хоккеист по традиции вышел на позиции форварда рядом с Фёдором Смоловым и звездная связка дала результат уже на 11-й минуте.

Даниил Лесовой закинул мяч в штрафную на Смолова, который пяткой технично оставил его Овечкину, и тот технично поразил дальний угол.

Гол Овечкина

Сразу после этого Овечкин уступил место на поле Даниилу Фомину, которому и передал капитанскую повязку.

Динамовцы владели преимуществом, но счет увеличили только в последние 10 минут матча, зато как — дубль оформил Константин Тюкавин, Николай Комличенко реализовал пенальти, еще один мяч забил Ярослав Гладышев.

Матч с «Амкалом»

Контрольные матчи

В четверг, 30 июня, динамовцы в контрольном матче на базе клуба в Новогорске сыграли со «СКА-Хабаровск».

В первом тайме матча, который завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев, команды сыграли 45 минут и 60 во втором.

Дубль в составе «Динамо» оформил Даниил Фомин — на 35-й минуте он отличился с пенальти, а на 50-й забил с игры. До крупного счет на 99-й минуте довел Константин Тюкавин.

Разгром хабаровчан

Второй контрольный матч прошел в Новогорске 5 июля, «Динамо» сыграло с казанским «Рубином», победив со счетом 2:0.

Счет был открыт на 58-й минуте — отличился Денис Макаров. На 77-й минуте он же вместе с хавбеком «Рубина» Валерием Чуперкой был за драку удален с поля.

В компенсированное время счет удвоил Константин Тюкавин, реализовавший пенальти.

Победа над казанцами

Заключительный же товарищеский матч перед началом сезона «Динамо» провело в гостях 10 июля с «Локомотивом». Встреча проходила в формате трех таймов по 45 минут и закончилась со счетом 3:3.

Лукас ФассонДо 69-й минуты бело-голубые проигрывали со счетом 0:3 — за «Локо» отличились Лукас Фассон (17-я минута), Антон Миранчук (57) и Вильсон Изидор (63).

В итоге бело-голубым удалось совершить камбэк — голы забили Вячеслав Грулёв (69), Федор Смолов (72), а мяч Константина Тюкавина был забит уже на 111-й минуте в третьем тайме.

Сборы «Динамо»

Новый сезон

Как и в прошлом сезоне, стартовый матч бело-голубые проведут против «Ростова», но на этот раз на домашней арене.

Первая часть чемпионата завершится в середине ноября из-за проведения чемпионата мира в Катаре.

Старт сезона для «Динамо» «Динамо»

Календарь «Динамо» на первые 10 туров выглядит следующим образом:

Календарь «Динамо» 1-й тур (17 июля) — «Динамо» — «Ростов»

2-й тур (24 июля) — «Динамо» — «Торпедо»

3-й тур (30 июля) — «Факел» — «Динамо»

4-й тур (7 августа) — «Крылья Советов» — «Динамо»

5-й тур (13 августа) — «Динамо» — «Краснодар»

6-й тур (19 августа) — «Динамо» — «Спартак»

7-й тур (26 августа) — «Пари Нижний Новгород» — «Динамо»

8-й тур (2 сентября) — «Динамо» — «Урал»

9-й тур (9 сентября) — «Сочи» — «Динамо»

10-й тур (16 сентября) — «Динамо» — «Зенит»

Полный календарь матчей РПЛ сезона 2022/23 можно найти по ссылке.