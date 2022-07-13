Лето ЦСКА: превратить руины в боеспособную команду

Владимир Федотов сменил тренерский мостик «Сочи» на пост наставника ЦСКА, только чтобы оказаться в центре селекционной катастрофы — за лето армейский клуб расстался с дюжиной игроков, подписав всего одного новичка. Специалисту придется слепить команду из того, что осталось в его распоряжении.

Новый тренерский штаб и первые сборы

ЦСКА завершил чемпионат России 21 мая разгромной победой над «Ростовом», финишировав в итоге на пятой строчке таблицы РПЛ.

На следующий день армейцы ушли в краткий отпуск, который продлился до 14 июня. В этот день основная команда красно-синих прошла обязательный медосмотр перед началом предсезонных сборов. Он традиционно включал в себя углубленную оценку состояния здоровья и функционального состояния футболистов.

А 15 июня ЦСКА официально объявил о том, что Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА, который занял прошлым летом.

Несмотря на заявление о том, что «клуб и специалист приняли совместное решение о прекращении сотрудничества», было очевидно, что ЦСКА решил поменять тренера на более опытного, хотя Березуцкий довольно прилично выступил в форс-мажорных обстоятельствах.

Вместе с Алексеем тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

Алексей Березуцкий ЦСКА

В тот же день было объявлено, что команду возглавит Владимир Федотов, который в прошлом сезоне завоевал серебряные медали, возглавляя «Сочи».

Вместе с Федотовым тренерский штаб ЦСКА пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в сочинском клубе.

После знакомства с новым тренерским штабом главная команда ЦСКА начала подготовку к новому сезону.

Роман Бабаев и Владимир Федотов ЦСКА

Летние сборы — 2022 прошли в подмосковном Новогорске. Подготовку к сезону красно-синие начали в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов.

Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Бруно Фукс, Вадим Карпов, Матвей Лукин, Вадим Конюхов, Илья Казаков.

Полузащитники: Иван Обляков, Максим Мухин, Бахтиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Егор Ушаков, Никита Ермаков, Заур Тарба, Сергей Пряхин.

Нападающие: Антон Заболотный, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Эдуард Багринцев.

Интервью Федотова

Остальные футболисты первой команды прибыли в Новогорск по ходу сборов, как например колумбиец Хорхе Карраскаль.

Пришли-ушли

Армейцы начали прощаться с игроками еще накануне заключительного тура .

18 мая стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес приостанавливает карьеру и свой контракт с ЦСКА, и уезжает в Бразилию.

Марио провел за ЦСКА 328 матчей, забил 10 мячей, завоевал в составе красно-синих три чемпионства, стал обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России.

Прощание Супер Марио

На следующий день стало известно, что арендованный зимой у «Эвертона» ивуарийский полузащитник Жан-Филипп Гбамен покидает ЦСКА по окончании сезона, в связи с завершением арендного соглашения. Он провёл 12 матчей и забил один мяч, но не убедил армейцев в необходимости продления аренды.

20 мая объявили, что полузащитник Алан Дзагоев и ЦСКА договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. Хавбек провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, девять раз попадал в список 33-х лучших игроков сезона.

ЦСКА прощается с Дзагоевым и Фернандесом

В этот же день с ЦСКА попрощался и исландский защитник Хёрдур Магнуссон, контракт которого истекал по окончании сезона. Стороны не смогли договориться о новом соглашении. Футболист перешел в ЦСКА летом 2018 года из британского «Бристоль Сити», провел за красно-синих 92 матча, забил пять мячей и стал обладателем Суперкубка.

Покинул ЦСКА и Юсуф Яныджи — армейцы не смогли договориться с «Лиллем» о выкупе арендованного игрока. Турецкий полузащитник забил 8 голов в 12 матчах за московский клуб — больше других армейских футболистов.

Языджи — лучший бомбардир

Уже в июне армейцы попрощались с полузащитником Ильзатом Ахметовым, который покинулт клуб в связи с истечением срока соглашения. Футболист провел за красно-синих 104 матча, забил семь мячей и завоевал в составе армейцев Суперкубок России.

Голкипер Илья Помазун, который прошлый сезон провел в аренде в ЦСКА, остался в екатеринбургском клубе еще на один сезоне — аренду продлили без права выкупа. Перед переходом Илья продлил контракт с армейским клубом до окончания сезона-2026/27.

В конце июня ЦСКА и «Салернитана» завершили оформление перехода норвежского полузащитник Эмиля Бохинена, который был арендован итальянцами в зимнее трансферное окно. Опция автоматического выкупа трансфера в случае, если команда сохранит прописку в Серии А, была прописана в соглашении.

Эмиль Бохинен ЦСКА

В июле ЦСКА и «Арда» из высшего дивизиона чемпионата Болгарии заключили соглашение о переходе нападающего Лассаны Н’Диайе на правах аренды. Малиец будет выступать за команду из города Кырджали до окончания сезона-2022/23. Перед уходом в аренду Н’Диайе продлил контракт с ПФК ЦСКА до окончания сезона-2023/24.

Еще один серьезный удар ЦСКА получил в начале июля, когда нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

Карраскаль — в ЦСКА надолго

А вот с трансферами «на вход» в армейском клубе совсем негусто. В мае ЦСКА активировал опция выкупа контракта колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля, арендованного у «Ривер Плейта». Контракт с ним рассчитан до 2026 года. В прошедшем сезоне Карраскаль провел за ЦСКА 13 матчей, забил один гол.

Первый и единственный пока новичок присоединился к команде 17 июня — им стал сербский защитник Милайн Гайич, с которым ЦСКА подписал контракт с до 2025 года.

В прошедшем сезоне игрок, выступавший за «Црвену Звезду» на правом фланге, провел 24 матча, в которых забил один гол и отдал восемь голевых передач В 2015-м Гайич в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В 2021-м он дебютировал за основную национальную команду.

Первый новичок сезона

В начале июля в ЦСКА вернулся нападающий Федор Чалов, который на правах аренды выступал за «Базель». За швейцарский клуб россиянин провел 18 матчей, забив 3 гола. С «Базелем» он провел полноценные сборы, поэтому в работу влился без проблем.

Трансферные слухи

Череда расставаний ЦСКА с игроками, похоже не закончилась. Словенский полузащитник армейцев Яка Бийол близок к переходу в «Удинезе». Клуб Серии А заплатит армейцам за трансфер 4 миллиона евро + 0,5 млн бонусов. Также в контракте будет предусмотрены 10% в пользу ЦСКА от последующей продажи. В минувшем сезоне Яка сыграл 28 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Не исключено и расставание с Бруно Фуксом. Восстанавливающийся от травмы защитник ЦСКА лечится в Бразилии и должен вернуться в Россию после матча первого тура РПЛ, который состоится 16 июля. Но вернется ли? По сообщениям СМИ, бразилец хочет покинуть российский клуб.

Сообщалось об интересе ЦСКА к хавбеку итальянской «Пармы» Вилану Сиприену, за которого армейцы, якобы, были готовы выложить 5 миллионов евро. В минувшем сезоне Сиприен на правах аренды выступал за «Нант». В чемпионате Франции он провёл 24 матча, забив в них два гола. Клубы даже договорились о трансфере француза, но семья игрока выступила против переезда в Россию.

Вилан Сиприен ЦСКА

Также по данным СМИ, ЦСКА рассматривал возможность приобретения у «Фиорентины» 28-летнего чилийского полузащитника Эрика Пульгара. Однако форентийцы не получали официальных предложений от российского клуба, который могут смущают два момента. Первый связан с 24-летней чилийкой, заявившей об изнасиловании в доме Пульгара. Второй — зарплата игрока в размере 1,3 миллиона евро в год, которые ЦСКА не готов повторить.

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников также очень интересует ЦСКА. По данным Transfermarkt, армейцы хотят арендовать 24-летнего футболиста на один сезон с правом последующего выкупа. «Рубин» готов продать игрока за 2-3 миллиона евро. В прошлом сезоне Самошников провел за «Рубин» 27 матчей и забил 1 гол.

Юрий Газинский ЦСКА

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, по данным СМИ, также близок к переходу в ЦСКА. Соглашение будет рассчитано на один год с возможностью продления еще на один год. 32-летний россиянин, выступавший за «Краснодар» с 2013 года, недавно покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Первый матч Федотова и второй сбор ЦСКА

Первый сбор ЦСКА закончил 24 июня контрольным матчем с «Велесом», который завершился поражением со счетом 0:2.

Счет был открыт на 34-й минуте. Логуа обыгрался с Кертановым метрах в 15 от линии ворот ЦСКА и покатил мяч низом в левый угол.

На 65-й минуте последовал навес гостей с левого фланга, и Данил Ежков вторым этажом переправил мяч в правый угол.

Отметим, что это матч был первым не только для нового главного тренера Владимира Федотова, но и для новичка Милана Гайича.

После этого команда получил выходной, а 26 июня ЦСКА начал второй сбор в Новогорске — команда собралась в подмосковном тренировочном центре и начала тренировки.

К работе красно-синие приступили в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Вадим Конюхов, Милан Гайич, Матвей Лукин, Дмитрий Каптилович, Даниил Гурченко.

Полузащитники: Максим Мухин, Иван Обляков, Бахтиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Хорхе Карраскаль, Кристиян Бистрович, Егор Ушаков, Заур Тарба, Никита Ермаков.

Нападающие: Владислав Яковлев, Антон Заболотный, Адольфо Гайч, Эдуард Багринцев, Чидера Эджуке.

Сборы ЦСКА

Кубок Матч Премьер

В рамках сбора в Новогорске, который продлился до 7 июля, ПФК ЦСКА провел три матча в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер»: с «Зенитом» (29 июня), «Нижним Новгородом» (4 июля) и «Сочи» (7 июля). Все эти игры прошли на ВЭБ Арене.

В первом же матче с действующим чемпионом армейцы потерпели крупное поражение со счетом 0:3.

Дубль в составе «сине-бело-голубых» оформил Алексей Сутормин, забивший на 39-й и 67 минутах поединка. А Андрей Мостовой довел дело до разгрома, реализовав пенальти на 78-й минуте.

После разгрома от ЦСКА

Во втором матче «Кубка Матч Премьер» ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду». Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу соперника.

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев срезал мяч в свои ворота, а в конце встречи игрок «горожан» Дмитрий Югалдин удвоил результат.

На 61 минуте полузащитник «армейцев» Максим Мухин получил вторую желтую карточку.

После матча с «нижним Новгородом»

В заключительном матче турнира ЦСКА одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1.

Счет на 5-й минуте открыли армейцы — Медина от флажка навесил в центр штрафной, откуда Дивеев из борьбы головой направил мяч в угол ворот.

Спустя две минуты провалился центр сочинской обороны, Чалов откликнулся на передачу к чужой штрафной, оторвался от защитника, обыграл вратаря и закатил мяч в ворота.

На 60-й минуте Сарвели на правом фланге разыграл стеночку с партнёром, после чего выполнил подачу в штрафную, а Макарчук здорово пробил в касание, отправив мяч в дальний нижний угол ворот ЦСКА.

По окончании сбора в Новогорске армейская команда завершает подготовку к сезону на базе в Ватутинках.

Новый сезон

В первом туре нового сезона РПЛ армейский клуб на домашней арене сыграет с «Уралом». Первая часть чемпионата завершится в середине ноября из-за проведения чемпионата мира в Катаре.

Календарь ЦСКА на первые 5 туров выглядит следующим образом:

Календарь ЦСКА 1-й тур. (16 июля) ПФК ЦСКА — «Урал»

2-й тур. (23 июля) ПФК ЦСКА — «Сочи»

3-й тур. (31 июля) «Пари НН» — ПФК ЦСКА

4-й тур. (6 августа) ПФК ЦСКА — «Факел»

5-й тур. (13 августа) «Зенит» — ПФК ЦСКА

Полный календарь матчей РПЛ сезона 2022/23 можно найти по ссылке.