Лето «Локомотива»: привыкая к роли середняка

Московский «Локомотив» продолжает стоять на запасном пути — команда не сделала попыток усилиться к новому сезону. В межсезонье клуб потерял пару важных игроков и постарался заменить их точечными покупками. Кроме того, клуб пригласил немецкого специалиста, чтобы тот играл роль главного тренера команды.

Новый тренер и травма Жемалетдинова

«Железнодорожники» завершили прошлый сезон РПЛ сезон на мажорной ноте, обыграв «Крылья Советов» на выезде с минимальным счётом. Впрочем, это оставило из все на той же шестой строчке турнирной таблицы.

23 мая игроки московского «Локомотива» ушли в отпуск, который продлился до 14 июня. 15 июня команда собралась в Москве и прошла медосмотр, а 16 июня отправилась на летний учебно-тренировочный сбор в подмосковную Баковку, где начала готовиться к новому сезону.

Сборы не обошлись без проблем — Рифат Жемалетдинов получил травму. По результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у полузащитника было подтверждено серьёзное повреждение ахиллова сухожилия. В конце июня он перенес операцию, ориентировочный срок восстановления составит от 7 до 9 месяцев.

Сборы «Локомотива»

А 30 июня «Локомотив» достиг договорённости с немецким специалистом Йозефом Циннбауэром, согласно которой тот занял должность главного тренера команды.

Марвин Комппер продолжил работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам. Заур Хапов, который формально возглавлял «Локо» в конце прошлого сезона, также продолжит работу в штабе первой команды.

В послужном списке Циннбауэра нет никаких серьезных достижений, он не возглавлял серьезные команды. зато у него есть тренерская лицензия Pro, которой нет у Марвина Комппера, который будет фактически руководить «Локомотивом». Немец же будет ходить на пресс-конференции.

Знакомство с новым тренером

Пришли-ушли

С завершением сезона «Локомотив» начал прощаться с игроками, чьи соглашения истекали в июне. Главным из них стал 36-летний защитник Борис Ротенберг-младший.

За «железнодорожников»он выступал с 2016 года и стал обладателем 5 титулов в составе красно-зелёных: чемпион России-2017/18; трёхкратный обладатель Кубка России: 2016/17, 2018/19, 2020/21 и обладатель Суперкубка России-2019.

Эти достижения выглядят еще более значительно, если учесть что в официальных матчах Ротенберг не играл с 2018 года.

«Не знаю, есть ли еще такой человек, который сыграл 17 игр, но выиграл пять кубков», — скромно сказал Борис.

Прощание с легендой «Локомотив»

Уход польского защитника Мацея Рыбуса стал куда более серьезной потерей, хотя в его активе на один завоеванный Кубок России меньше, чем у Ротенберга. За «железнодорожников» 32-летний защитник выступал с 2017 года, провёл за клуб 136 матчей, забил 3 гола и стал автором 12 голевых передач.

Полузащитник Дмитрий Рыбчинский отправился в аренду в «Пари НН» сроком на один сезон. В прошлом сезоне 23-летний игрок провел за «Локо» 21 матч в РПЛ и отметился одной голевой передачей.

В стане нижегородцев его ждут знакомые лица — за клуб уже выступал полузащитник Илья Берковский, и «Пари НН» продлил его аренду. Новое соглашение с клубом из Нижнего Новгорода рассчитано до конца сезона-2022/23.

В конце июня стало известно, что нападающий «Локомотива» Ян Кухта не вернется в Россию из Чехии. Спортивный директор клуба Томас Цорн сказал, что это не связано с политикой и разрешением ФИФА, а связано с «семейными обстоятельствами».

Форварда, который в 11 матчах прошлого сезона забил три гола и сделал 2 передачи, в итоге пристроили в аренду в пражскую «Спарту».

Первый новичок лета

На старте сборов Цорн заявил, что костяк команды собран и «Локо» будет реагировать только на уход футболистов. Если будут какие-то трансферы «на выход» — их будут заменять такими же «на вход».

Неудивительно, что первым новичком лета стал бразильский защитник Лукас Фасон, с которым «Локо» заключил четырехлетний контракт. С сентября 2020 г. Лукас выступал за чилийский «Депортес Ла-Серена», а в августе 2021 г. перешёл в бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Фассон вызывался в молодёжную сборную Бразилии. Всего на высшем уровне игрок провёл 52 матча.

Замена Кухте

Через пару дней к команде присоединился молодой черногорский нападающий Марко Раконьяц, с которым тоже заключили четырехлетний контракт. Нападающий клуба «Чукарички» забил 11 голов в 20 матчах чемпионата Сербии. В своей команде 22-летний форвард делил первое место в списке лучших бомбардиров с Джордже Йовановичем.

Трансферные слухи

Как сообщали СМИ, «Локомотив» пытался приобрести форварда «Шальке» Мариуса Бюльтера, но немецкий клуб отклонил предложение о трансфере 29-летнего нападающего, поскольку главный тренер Франк Крамер рассчитывает на игрока. Впрочем, в «Шальке» заявили, что никакого предложения и не было.

«Правдивость информации — 0,00000000%. Это сумасшествие. В "Шальке" даже не поступало предложений от "Локомотива" по возможному переходу Бюльтера. Но если вдруг "Локомотив" направит предложение, то без разговоров отвечу — нет», — сказал спортивный директор гельзенкирхенцев Рувен Шредер.

Кроме того, пресса сообщает, что нападающий Иван Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве». В конце июня пресс-служба «Рубина» сообщила о расторжении контракта с Игнатьевым. За 40 матчей, проведенных в составе казанского клуба, форвард забил 3 гола. Судьба футболиста должна решиться в ближайшие дни.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов хотел перейти в «Динамо», а бело-голубые хотели приобрести его, но «Локомотив» решительно заявил, что игрок не продается. В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 30 матчей за «Локо» во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Контрольные матчи

26 июня, «Локомотив» в рамках летних тренировочных сборов провел товарищескую встречу со столичным «Велесом», одержав победу со счетом 2:1.

Счет в матче открыли выступающие в Первой лиге гости — уже на первой минуте отличился нападающий Геворк Саркисян.

В составе железнодорожников голами отметились воспитанник клубной академии Вадим Раков и новичок клуба Лукас Фассон.

3 июля «Локомотив» провел свою вторую товарищескую встречу на сборах, на этот раз — с «Факелом» из Воронежа.

Встреча проходила в форме 45+45+15+15 минут и закончилась победой «Локомотива» со счетом 4:2. Мячи на счету Наира Тикнизяна, Джирано Керка, Франсуа Камано и Вильсона Изидора.

Ну а 10 июля состоялась третья и заключительная товарищеская игра «Локомотива» на летних тренировочных сборах соперником стало московское «Динамо». Встреча проходила на «РЖД Арене» и завершилась вничью — 3:3.

Матч был немного необычным по следующей причине: коллективы договорились провести три полноценных тайма, чтобы задействовать максимальное количество футболистов.

За красно-зелёных в первом тайме отличился Фассон, а во втором забивали Антон Миранчук и Изидор. «Локо» вел со счетом 3:0, но динамовцы в итоге сумели отыграться, хотя третий гол и был забит на 111-й минуте.

Матч с «Динамо»

Отметим, что в конце второго тайма на поле вышел Борис Ротенберг, который получил капитанскую повязку и провел на поле 7 минут, попрощавшись таким образом с клубом.

Новый сезон

Первую игру РПЛ сезона 2022/23 «Локомотив» проведёт дома с «Пари Нижним Новгородом».

Первая часть чемпионата завершится в середине ноября из-за проведения чемпионата мира в Катаре. Завершится сезон домашним дерби с московским «Торпедо».

Календарь «Локомотива» на первые 5 туров выглядит следующим образом:

Календарь матчей «Локомотива» 1-й тур (17 июля) «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»

2-й тур (24 июля) «Локомотив» — «Ростов»

3-й тур (30 июля) «Зенит» — «Локомотив»

4-й тур (6 августа) «Краснодар» — «Локомотив»

5-й тур (13 августа) «Локомотив» — «Крылья Советов»

Полный календарь матчей РПЛ сезона 2022/23 можно найти по ссылке.