Зиц-председатель. Зачем «Локомотиву» тренер-ноунейм?

В четверг, 30 июня, «Локомотив» объявил о том, что на должность главного тренера назначен немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. До «Локомотива» специалист работал в Бундеслиге, Швейцарии, а его последним местом работы был клуб «Орландо Пайретс» из ЮАР.

От игры с Клоппом до африканских трофеев

Послужной список Циннбауэра не слишком впечатляет. Как игрок он выступал большую часть карьеры в клубах низших дивизионов, параллельно подрабатывая страховщиком. Пиком его карьеры были два года в Бундеслиге в середине 90-х, где 25-летний Йозеф поиграл в «Карлсруэ» вместе с Сергеем Кирьяковым и в «Майнце» вместе с Юргеном Клоппом. Впрочем, «поиграл» — сильно сказано, по словам Кирьякова, в основной состав Циннбауэр попадал редко, большинство конкурентов были выше уровнем.

Окончательно профессиональную карьеру немца завершила травма колена. Вернувшись в футбол низших и любительских лиг, Йозеф начал совмещать игру на поле и помощь в тренерском штабе команд, а чтобы на жизнь хватало — основал в Нюрнберге консалтинговую компанию и заработал на ней несколько миллионов марок.

В 2005 году Циннбауэр окончательно завершил игроцкую карьеру и возглавил «Ольденбург», выступавший в лиге Нижней Саксонии (5-й дивизион). Спустя пять лет работы там, его пригласили на пост ассистента/скаута в тренерский штаб «Карлсруэ». В 2012 году Йозеф возглавил вторую команду «Карлсруэ», но задержался в ней всего на три месяца.

Йозеф Циннбауэр globallookpress.com

В 2014 году он закончил обучение и получил лицензию PRO (важный момент!), возглавив резервную команду «Гамбурга», которая выступала в Северной региональной лиге. После 8 побед в 8 стартовых матчах специалист получил свой шанс в главной команде, где накануне был отправлен в отставку Мирко Сломка.

В Бундеслиге Йозеф начал с «сухой» ничьей с «Баварией», а вскоре обыграл с минимальным счетом дортмундскую «Боруссию» Клоппа. Этого хватило, чтобы с ним заключили двухлетний контракт, несмотря на то, что в 4 других матчах команда набрало всего 1 очко — сказалось то, что к моменту тренерской рокировки «Гамбург» тонул, занимая последнее место в таблице.

Однако даже доработать сезон до конца Циннбауэру не удалось — в феврале 2015 года он влетел (иначе и не скажешь) «Баварии» со счетом 0:8, а через месяц он был отправлен в отставку, вернувшись в фарм-клуб. Под его руководством «Гамбург» провел 24 матча, набрав 24 очка и поднявшись с 18 места в зону стыков (16).

Осенью 2015 года немецкий специалист отправился в Швейцарию, где задержался на два года, тренируя «Санкт-Галлен». В первом сезоне команда под его руководством финишировала на седьмом месте (как и в предыдущие пару лет), а в конце второго сезона тренера отправили в отставку, когда команда шла восьмой. В 63 матчах Циннбауэра «Санкт-Галлен» одержал 19 побед при 14 ничьих и 30 поражениях. Не обошлось и без фирменного разгрома — 0:7 от «Базеля».

Йозеф Циннбауэр globallookpress.com

Вновь Циннбауэр всплыл в декабре 2019 года — в ЮАР, где возглавил «Орландо Пайретс», команду из числа старейших в Африке, но чьи немногочисленные успехи остались в начале 2010-х. В двух сезонах под руководством немца «пираты» финишировали на третьем месте, и это можно было счесть успехом, если бы два сезона до этого «Орландо» не заканчивал на второй строчке таблицы, отставая от чемпиона на пару баллов. Для сравнения, в последнем сезоне Циннбауэра «Пайретс» отстали от лидера на 17 очков.

Зато в Африке немец выиграл первый и единственный трофей в карьере — «Кубок восьми». Это предсезонный турнир, нечто вроде «Кубка Матч Премьер», только с участием восьми лучших команд лиги.

Заветная лицензия

Вот такого тренер нашел себе «Локомотив». Внимательный читатель уже понял, чем же Йозеф Циннбауэр заслужил приглашение в московский «Локомотив». Той самой лицензией PRO, которая есть у него и которой нет у Марвина Комппера, фактически возглавляющего команду.

Когда в конце февраля главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты и, не предупредив никого, укатил в Германию, все бразды правления перешли к входившему в его тренерский штаб тренеру-аналитику Компперу, у которого не только не было необходимой лицензии Pro, но и, судя по всему, предшествующей лицензии А.

Йозеф Циннбауэр globallookpress.com

Поэтому формально команду возглавил Дмитрий Лоськов, у которого лицензия PRO была. Кроме того, в тренерском штабе был и еще один ветеран — Олег Пашинин, также обладатель заветной лицензии. Но у же через месяц их отодвинули от команды, а сменил их тренер вратарей Заур Хапов.

У него кстати, лицензии Pro также не было, но была лицензия А, а РФС в апреле разрешил тренерам с такой лицензией замещать главного до конца сезона. Эта мера была призвана смягчить форс-мажорные обстоятельства связанные с массовым отъездом легионеров — как игроков, так и тренеров, что и позволило сделать такую рокировку.

Но сезон кончился, и в новом нужен был тренер с лицензией PRO, которая у Комппера не появилась магическим способом в межсезонье, как на это намекал его агент. Какую бы схему не хотели провернуть железнодорожники, РФС не пошел на встречу.

Даже если Комппер успел получить лицензию А в межсезонье, он не мог сразу начать обучение на PRO и возглавить команду официально (это разрешается). Согласно регламенту, чтобы поступить на следующее обучение, должно пройти не менее года после предыдущего, и срезать углы тут не вышло.

Йозеф Циннбауэр globallookpress.com

И тут на помощь приходит Йозеф Циннбауэр, который будет формально возглавлять команду в следующем сезоне, ходить на пресс-конференции и улыбаться камерам. В ассистентах у него будет значиться Комппер, который будет руководить командой фактически, и Заур Хапов. Тренер вратарей — Саша Март, за физподготовку в «Локо» отвечают Сергей Алексеев и Лусио да Силва.

Об этом, не скрывая ничего говорит спортивный директор «Локо» Томас Цорн, не забыв отвесить дежурных комплиментов Циннбауэру.

При приглашении Йозефа мы также учитывали, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении «Локомотива». Это назначение не отразится на работе Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам, а также занимается вопросом получения лицензии PRO. Что касается Заура Хапова, мы благодарны ему за работу главным тренером во второй половине прошлого сезона. Он также продолжит работу в тренерском штабе. Томас Цорн

Зачем так сложно?

Итак, назревает закономерный вопрос — зачем приглашать тренера-ноунейма из Африки, если у тебя в есть две клубные легенды с нужными лицензиями и полным погружением в дела команды? Речь конечно о Лоськове с Пашининым, которые были отодвинуты от работы ее в апреле.

Возможно Лоськов и Пашинин не сошлись характерами и мнениями с Комппером, не очень понимая, почему команду возглавляет не имеющий опыта иностранец, а не они.

Источник «Чемпионата» из клуба сообщал, что «из всех помощников у Комппера лучшее взаимопонимание с Хаповым. Комппер хорошо выстроил контакт с игроками, поэтому решили не назначать кого-то из пары Лоськов/Пашинин, а остановиться на Хапове».

А может быть молодой и активный функционер Томас Цорн, имеющий свое видение будущего «Локомотива», считает их недостаточно управляемыми или слишком самостоятельными и своенравными, как это часто бывает с клубными легендами. То ли дело, полностью зависимый от тебя немец, получивший шанс поработать в более престижном клубе («Локомотив» даже в нынешние времена это не «Орландо Пайретс») и приятный контракт.

Йозеф Циннбауэр globallookpress.com

А после того, как Лоськова и Пашинина отодвинули от команды, назвав это «оптимизацией тренерского состава», в клубе очень постарались о них забыть. Специалисты провели встречу с руководством, сообщив, что они готовы тренировать фарм-клуб «Казанку», лишь бы работать, а не груши околачивать. Представители Цорна покивали, поулыбались и исчезли. А «Казанку» через месяц прикрыли.

Лишь после того, как интервью Дмитрия Лоськова с рассказом об этом появилось в спортивной прессе, менеджменту стало ясно — придется что-то делать. В итоге в конце июня объявили — Пашинин займет должность руководителя программы развития молодежного футбола, Лоськов станет его заместителем.

Ну а «Локомотив», судя по всему, будет придерживаться модели которую уже не раз ранее озвучивали Цорн и Гиздоль: скоростная игра с акцентом на быстрые атаки и постоянный прессинг, ставка на молодежь и игроков с высоким потенциалом роста стоимости при комплектовании состава.

В прошлом сезоне это у «Локомотива» не очень получалось, увидим, как клуб справится в новом сезоне. С новым тренером....