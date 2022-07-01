Зиц-председатель. Зачем «Локомотиву» тренер-ноунейм?

От игры с Клоппом до африканских трофеев
Послужной список Циннбауэра не слишком впечатляет. Как игрок он выступал большую часть карьеры в клубах низших дивизионов, параллельно подрабатывая страховщиком. Пиком его карьеры были два года в Бундеслиге в середине 90-х, где 25-летний Йозеф поиграл в «Карлсруэ» вместе с Сергеем Кирьяковым и в «Майнце» вместе с Юргеном Клоппом. Впрочем, «поиграл» — сильно сказано, по словам Кирьякова, в основной состав Циннбауэр попадал редко, большинство конкурентов были выше уровнем.
Окончательно профессиональную карьеру немца завершила травма колена. Вернувшись в футбол низших и любительских лиг, Йозеф начал совмещать игру на поле и помощь в тренерском штабе команд, а чтобы на жизнь хватало — основал в Нюрнберге консалтинговую компанию и заработал на ней несколько миллионов марок.
В 2005 году Циннбауэр окончательно завершил игроцкую карьеру и возглавил «Ольденбург», выступавший в лиге Нижней Саксонии (5-й дивизион). Спустя пять лет работы там, его пригласили на пост ассистента/скаута в тренерский штаб «Карлсруэ». В 2012 году Йозеф возглавил вторую команду «Карлсруэ», но задержался в ней всего на три месяца.
В 2014 году он закончил обучение и получил лицензию PRO (важный момент!), возглавив резервную команду «Гамбурга», которая выступала в Северной региональной лиге. После 8 побед в 8 стартовых матчах специалист получил свой шанс в главной команде, где накануне был отправлен в отставку Мирко Сломка.
В Бундеслиге Йозеф начал с «сухой» ничьей с «Баварией», а вскоре обыграл с минимальным счетом дортмундскую «Боруссию» Клоппа. Этого хватило, чтобы с ним заключили двухлетний контракт, несмотря на то, что в 4 других матчах команда набрало всего 1 очко — сказалось то, что к моменту тренерской рокировки «Гамбург» тонул, занимая последнее место в таблице.
Однако даже доработать сезон до конца Циннбауэру не удалось — в феврале 2015 года он влетел (иначе и не скажешь) «Баварии» со счетом 0:8, а через месяц он был отправлен в отставку, вернувшись в фарм-клуб. Под его руководством «Гамбург» провел 24 матча, набрав 24 очка и поднявшись с 18 места в зону стыков (16).
Осенью 2015 года немецкий специалист отправился в Швейцарию, где задержался на два года, тренируя «Санкт-Галлен». В первом сезоне команда под его руководством финишировала на седьмом месте (как и в предыдущие пару лет), а в конце второго сезона тренера отправили в отставку, когда команда шла восьмой. В 63 матчах Циннбауэра «Санкт-Галлен» одержал 19 побед при 14 ничьих и 30 поражениях. Не обошлось и без фирменного разгрома — 0:7 от «Базеля».
Вновь Циннбауэр всплыл в декабре 2019 года — в ЮАР, где возглавил «Орландо Пайретс», команду из числа старейших в Африке, но чьи немногочисленные успехи остались в начале 2010-х. В двух сезонах под руководством немца «пираты» финишировали на третьем месте, и это можно было счесть успехом, если бы два сезона до этого «Орландо» не заканчивал на второй строчке таблицы, отставая от чемпиона на пару баллов. Для сравнения, в последнем сезоне Циннбауэра «Пайретс» отстали от лидера на 17 очков.
Зато в Африке немец выиграл первый и единственный трофей в карьере — «Кубок восьми». Это предсезонный турнир, нечто вроде «Кубка Матч Премьер», только с участием восьми лучших команд лиги.
Заветная лицензия
Вот такого тренер нашел себе «Локомотив». Внимательный читатель уже понял, чем же Йозеф Циннбауэр заслужил приглашение в московский «Локомотив». Той самой лицензией PRO, которая есть у него и которой нет у Марвина Комппера, фактически возглавляющего команду.
Когда в конце февраля главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты и, не предупредив никого, укатил в Германию, все бразды правления перешли к входившему в его тренерский штаб тренеру-аналитику Компперу, у которого не только не было необходимой лицензии Pro, но и, судя по всему, предшествующей лицензии А.
Поэтому формально команду возглавил Дмитрий Лоськов, у которого лицензия PRO была. Кроме того, в тренерском штабе был и еще один ветеран — Олег Пашинин, также обладатель заветной лицензии. Но у же через месяц их отодвинули от команды, а сменил их тренер вратарей Заур Хапов.
У него кстати, лицензии Pro также не было, но была лицензия А, а РФС в апреле разрешил тренерам с такой лицензией замещать главного до конца сезона. Эта мера была призвана смягчить форс-мажорные обстоятельства связанные с массовым отъездом легионеров — как игроков, так и тренеров, что и позволило сделать такую рокировку.
Но сезон кончился, и в новом нужен был тренер с лицензией PRO, которая у Комппера не появилась магическим способом в межсезонье, как на это намекал его агент. Какую бы схему не хотели провернуть железнодорожники, РФС не пошел на встречу.
Даже если Комппер успел получить лицензию А в межсезонье, он не мог сразу начать обучение на PRO и возглавить команду официально (это разрешается). Согласно регламенту, чтобы поступить на следующее обучение, должно пройти не менее года после предыдущего, и срезать углы тут не вышло.
И тут на помощь приходит Йозеф Циннбауэр, который будет формально возглавлять команду в следующем сезоне, ходить на пресс-конференции и улыбаться камерам. В ассистентах у него будет значиться Комппер, который будет руководить командой фактически, и Заур Хапов. Тренер вратарей — Саша Март, за физподготовку в «Локо» отвечают Сергей Алексеев и Лусио да Силва.
Об этом, не скрывая ничего говорит спортивный директор «Локо» Томас Цорн, не забыв отвесить дежурных комплиментов Циннбауэру.
Зачем так сложно?
Итак, назревает закономерный вопрос — зачем приглашать тренера-ноунейма из Африки, если у тебя в есть две клубные легенды с нужными лицензиями и полным погружением в дела команды? Речь конечно о Лоськове с Пашининым, которые были отодвинуты от работы ее в апреле.
Возможно Лоськов и Пашинин не сошлись характерами и мнениями с Комппером, не очень понимая, почему команду возглавляет не имеющий опыта иностранец, а не они.
Источник «Чемпионата» из клуба сообщал, что «из всех помощников у Комппера лучшее взаимопонимание с Хаповым. Комппер хорошо выстроил контакт с игроками, поэтому решили не назначать кого-то из пары Лоськов/Пашинин, а остановиться на Хапове».
А может быть молодой и активный функционер Томас Цорн, имеющий свое видение будущего «Локомотива», считает их недостаточно управляемыми или слишком самостоятельными и своенравными, как это часто бывает с клубными легендами. То ли дело, полностью зависимый от тебя немец, получивший шанс поработать в более престижном клубе («Локомотив» даже в нынешние времена это не «Орландо Пайретс») и приятный контракт.
А после того, как Лоськова и Пашинина отодвинули от команды, назвав это «оптимизацией тренерского состава», в клубе очень постарались о них забыть. Специалисты провели встречу с руководством, сообщив, что они готовы тренировать фарм-клуб «Казанку», лишь бы работать, а не груши околачивать. Представители Цорна покивали, поулыбались и исчезли. А «Казанку» через месяц прикрыли.
Лишь после того, как интервью Дмитрия Лоськова с рассказом об этом появилось в спортивной прессе, менеджменту стало ясно — придется что-то делать. В итоге в конце июня объявили — Пашинин займет должность руководителя программы развития молодежного футбола, Лоськов станет его заместителем.
Ну а «Локомотив», судя по всему, будет придерживаться модели которую уже не раз ранее озвучивали Цорн и Гиздоль: скоростная игра с акцентом на быстрые атаки и постоянный прессинг, ставка на молодежь и игроков с высоким потенциалом роста стоимости при комплектовании состава.
В прошлом сезоне это у «Локомотива» не очень получалось, увидим, как клуб справится в новом сезоне. С новым тренером....