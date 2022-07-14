Лето «Спартака»: красно-белое поле экспериментов

Московский «Спартак» в межсезонье потерял главного тренера и пригласил на его место молодого и не слишком опытного испанского специалиста. Расставшись с целым рядом игроков, красно-белые лишь точечно укрепились. Первая проверка в матче за Суперкубок показала — этого недостаточно.

«Спартак» сменил итальянца на испанца

Красно-белые завершили прошлый сезон РПЛ выездным поражением от «Химок» (1:2), которое оставило команду на десятой строчке турнирной таблицы. Таким образом «Спартак» повторил антирекорд 2003 года.

Примечательно, что в том году столичный клуб выиграл Кубок страны и история повторилась полностью — 29 мая «Спартак» в финале национального Кубка обыграл «Динамо» со счетом 2:1, закончив сезон завоеванием трофея.

Спустя 11 дней после этого главный тренер красно-белых Паоло Ваноли объявил, что покидает столичный клуб. Его примеру последовали и ассистенты.

Прощание с Ваноли

А вот пришедший вместе с ним спортивный директор Лука Каттани решил остаться в «Спартаке», хотя, как показала жизнь — ненадолго.

Каттани покинул «Спартак» перед самым стартом сезона РПЛ. Как сообщают СМИ, одна из причин добровольной отставки итальянца — отказ клуба подписывать бразильца Налдо, которого спортивный директор предложил в качестве усиления на позицию центрального защитника.

Красно-белые готовы были к тренерской рокировке и уже через 13 часов после ухода Ваноли объявили о назначении на пост наставника команды молодого испанского специалиста Гильермо Абаскаля, главным достижением которого было второе место чемпионата Швейцарии, занятое с «Базелем».

Гильермо Абаскаль

А игроки красно-белых после эмоциональной победы над «Динамо» в финале Кубка России ушли в отпуск, который продлился до 21 июня: утром футболисты прошли медобследование.

У красно-белых проверили сердечно-сосудистую систему, сделали им рентген и УЗИ внутренних органов, провели лабораторные исследования.

Футболисты прошли по кабинетам лора, невролога, окулиста, психолога, стоматолога, хирурга и других специалистов, , после чего заселились на базу в Тарасовке для подготовки к новому сезону.

Пришли-ушли

С первых дней лета «Спартак» начал расставаться с игроками, у которых истекали контракты. Одним из первых покинул клуб 25-летний полузащитник Зелимхан Бакаев.

Без скандала не обошлось: во-первых взгляды на то, почему не удалось договориться о продления соглашения кардинально различались у игрока и у жены владельца клуба Заремы Салиховой, а во-вторых уходил из «Спартака» Бакаев не куда-нибудь, а в «Зенит» — стан заклятых соперников.

За первую команду красно-белых Зелимхан провел 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал со «Спартаком» победителем Суперкубка России, в 2018-м — обладателем бронзовой медали РПЛ, а в 2021-м — серебряной.

Затем «Спартак» покинул защитник Илья Кутепов. В основном составе красно-белых он дебютировал в конце 2012 года и с тех пор он провел 114 матчей, выиграл золотую, серебряную, бронзовую медали РПЛ, стал обладателем Суперкубка. Правда в последние годы он превратился в твердого «лавочника».

Эсекьель Понсе «Спартак»

В эти же дни красно-белые окончательно распрощались с аргентинским нападающим Эсекьелем Понсе, который с февраля был арендован испанским «Эльче». Клуб Примеры воспользовался правом выкупа трансфера форварда. 25-летний Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года, проведя 73 матча и забив 25 мячей.

Кроме того, красно-белые достигли договоренности об аренде голкипера Ильи Свинова воронежским «Факелом». Соглашение рассчитано до 15 июня 2023 года с опцией досрочного возвращения 21-летнего игрока в «Спартак» в январе при наступлении определенных условий.

Полузащитник Максим Глушенков, который играл за «Крылья Советов» на правах аренды, подписал с самарским клубом полноценный контракт. Глушенков дебютировал за красно-белых весной 2019 года и провел с тех пор 11 матчей, в том числе 5 — в серебряном сезоне 2020/2021.

Очередной потерей «Спартака» в конце июня стал нападающий Джордан Ларссон, который расторг трудовой договор с красно-белыми по соглашению сторон. 25-летний швед покинул клуб в статусе свободного агента. Джордан провел за «Спартак» 83 матча и забил 27 мячей, завоевав серебряную медаль РПЛ.

Джордан Ларссон «Спартак»

Июль начался с того, что полузащитник Алекс Крал, который выступал на правах аренды за английский «Вест Хэм», воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке. Чешский хавбек продолжит карьеру в «Шальке».

Через пару дней «Спартак» окончательно попрощался с полузащитником Гусом Тилем, который прошлый сезон провел в «Фейеноорде» на правах аренды. Игрок продолжит карьеру в ПСВ. «Спартак» и клуб из Эйдховена достигли договоренности о полноценном трансфере 24-летнего хавбека. который с 2019 года сыграл в 24 матчах за красно-белых и забил два мяча

С трансферами «на вход» у «Спартака» куда скромнее. Для начала красно-белые выкупил трансфер арендованного полузащитника Кристофера Мартинса у швейцарского клуба «Янг Бойз». Контракт с игроком рассчитан до конца июня 2026 года. С февраля этого года он провел за «Спартак» 14 матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.

Мачей Рыбус

Первым новичком лета стал защитник Мачей Рыбус, который на правах свободного агента перешел из «Локомотива», с которым стал победителем всех российских турниров: РПЛ, Кубка и Суперкубка. Соглашение с 32-летним поляком подписано до 30 июня 2024 года.

Затем «Спартак» согласовал с «Крыльями Советов» условия перехода полузащитника Антона Зиньковского. Контракт с футболистом рассчитан до 31 мая 2027 года. Соглашение вступило в силу 2 июля, но по договоренности с самарцами хавбек присоединился к столичной команде на сборе в Тарасовке уже в июне.

Зиньковский

Трансферные слухи

С красно-белыми на сборах тренируется Илья Жигулёв. 26-летний воспитанник «Краснодара», выступавший за молодежную сборную России, находится в «Спартаке» на просмотре. В минувшем сезоне центральный полузащитник играл за польский «Заглембе».

Как уже сообщалось ранее, «Спартак» рассматривал возможность подписания бывшего защитника «Краснодара» Налдо. Трансфер зависел от того, покинет ли московский клуб Максимилиано Кофрие. В итоге бельгиец остался, а спортивный департамент красно-белых счел нецелесообразным трансфер 33-летнего бразильца.

Контрольные матчи

В ходе подготовки к новому сезону красно-белых провели три товарищеских игры. 25 июня столичная команда встретилась на базе в Тарасовке с «Аланией».

Матч прошел в закрытом режиме и завершился вничью со счетом 2:2. Все мячи были забиты до перерыва. Гости дважды выходили вперед, после чего отличался Квинси Промес.

Во втором товарищеском матче на сборе в Тарасовке, который прошел 29 июня, соперником «Спартака» стала «Балтика», которой руководит Сергей Игнашевич.

Сначала Игнатов красиво пробил из-за пределов штрафной в дальний угол (перед этим Соболев классно поборолся за мяч на чужой половине), а затем Промес точно пробил головой после подачи Хлусевича с правого фланга.

Ближе к перерыву Квинси довел счет до крупного, добив мяч в ворота после элегантного прострела Соболева и удара Игнатова.

Во второй половине гости отыграли два мяча, а Литвинов не реализовал пенальти, назначенный за фол против Шитова, но победа осталась за «Спартаком».

«Спартак» — «Балтика»

«Спартак» завершил сбор в Тарасовке 2 июля матчем против «Енисея» из Красноярска, одержав победу со счетом 3:0.

Счет после комбинации с участием Рыбуса и Зобнина на левом фланге открыл Промес. После перерыва с передачи Зиньковского точный удар нанес Соболев, а затем свой первый мяч за «Спартак» после удобного паса Промеса забил Хлусевич (причем Даниил сделал это, действуя вместе с Квинси в роли второго нападающего).

«Спартак» — «Енисей»

С 4 июля «Спартак» продолжил подготовку к сезону на базе около «Открытие Арены».

Провал в матче за Суперкубок

9 июля спартаковцев ждал гостевой матч за Суперкубок России против «Зенита».

Встреча с самого начала была окружена ореолом скандальности, начиная с выбора места проведения — вместо нейтральной площадки играть было решено на «Газпром Арене» в Петербурге, несмотря на то, что там был запланирован концерт.

Спартаковцы даже грозились бойкотировать открывающий сезон матч, но в итоге смирились. В итоге концерт перенесли матч состоялся и закончился разгромом красно-белых со счетом 4:0.

«Спартак» бодро начал матч и мог уже к 10-й минуте вести в счете, но подвела реализация. «Зенит» вскоре перехватил нити игры и еще до перерыва отличились Иван Сергеев и Малком, а на первых же минутах после перерыва Вендел сделал счет крупным, похоронив надежды красно-белых.

Не обошлось без традиционного судейского скандала — в середине второго тайма прыжок вратаря «Зенита» Даниила Одоевского в ноги полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому должен был быть наказан пенальти, но арбитры так не посчитали.

Добил же спартаковцев гол новичка «Зенита» Кассьеры в концовке. Это была встреча двух разных по классу команд.

Новый сезон

Первую игру РПЛ сезона 2022/23 «Спартак» проведёт на выезде с грозненским «Ахматом».

Первая часть чемпионата завершится в середине ноября из-за проведения чемпионата мира в Катаре.

Календарь «Спартака» на первые 5 туров выглядит следующим образом:

Календарь «Спартака» 1-й тур (16 июля) «Ахмат» — «Спартак»

2-й тур (23 июля) «Краснодар» — «Спартак»

3-й тур (31 июля) «Спартак» — «Оренбург»

4-й тур (6 августа) «Урал» — «Спартак»

5-й тур (14 августа) «Спартак» — «Сочи»

Полный календарь матчей РПЛ сезона 2022/23 можно найти по ссылке.