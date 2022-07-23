Федотов обыграл свой бывший клуб — «Сочи». ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ.

ЦСКА разгромил «Сочи» в матче второго тура РПЛ со счетом 3:0. Поединок прошел в Москве на «ВЭБ Арене». За «армейцев» дублем отличился Хесус Медина (36-я и 92-я минуты) и так же еще один гол забил Хорхе Карраскаль (56-я минута). ЦСКА« набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. "Сочи" расположился на 4-м месте с тремя баллами в активе.

Противостояние Владимира Федотова со своей бывшей командой стало одной из главных интриг первых туров чемпионата

Автор «Спорт-экспресса» Андрей Кузичев вспоминает как об этом матче говорили еще до старта нового сезона РПЛ. И так же сравнивает нынешние составы обеих команд.

Об этом матче заговорили еще в тот момент, когда РПЛ только опубликовала календарь сезона. А с учетом непростого расставания тренера с президентом черноморцев Борисом Ротенбергом данная тема поднималась столь часто, что добавить тут что-то новое сложно. Зато рассуждения о том, что Федотов досконально знает своих бывших подопечных, а они — все его тренерские принципы, справедливо лишь отчасти.

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Понимали, что нас ждет тяжелый матч

Как минимум потому, что ЦСКА и «Сочи» — разные команды с разным набором исполнителей, из умений и возможностей которых строится игра. Например, сейчас у Федотова нет игрока, сравнимого с Нобоа, а у Чалова совсем другой набор качеств, нежели у Кассьерры. В свою очередь Вадим Гаранин и Александр Точилин имеют свой взгляд, отличный от предшественника.

Соответственно, соперникам было чем удивить друг друга, и это было очевидно еще после недавней встречи на предсезонном турнире. Три недели назад на этом же стадионе ЦСКА смял соперника в первом тайме, но во второй половине перестроившиеся гости серьезно потрепали красно-синим нервы. То есть новые черты были видны у обеих команд уже тогда, а за прошедшее с первой встречи время изменить можно было многое.

Федотов зажег звезду Карраскаля

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев отметил то, как Владимир Федотов рассмотрел молодого колумбийца Хорхе Карасскаля и дал ему вторую жизнь в команде.

Колумбиец Хорхе Карраскаль в прошлом сезоне оставил двоякое впечатление. Отмечали его непринужденное обращение с мячом, дриблинг. Но при этих плюсах не было выхлопа: последнего острого паса и разящего удара. Правда, в кубковом дерби со «Спартаком» он жахнул с стойку владений Максименко, но это был лишь эпизод.

Фрагмент матча https://globallookpress.com/

Но уже в матче с «Уралом» мы увидели другого Карраскаля — лидера полузащиты, главного конструктора армейских атак. Прорезался у него и удар — не только с пенальти, им же заработанного, в первом тайме колумбиец жахнул из-за штрафной, но мяч вратарь Помазун успел отбить в перекладину.

Сегодня Карраскаль продолжил солировать. На 11-ц минуте его рейд в штрафную завершился падением: рефери Москалев не отреагировал на падение армейца, оказавшегося в тисках соперников.

Хорхе Карраскаль Полузащитник ЦСКА Матч был достаточно тяжелым. Вся команда играла на эту победу

А на 36-й Карраскаль пасом из глубины разрезал оборону сочинцев по центру, выведя на рандеву с вратарем Адамовым Медину, которому то и дело давал ЦУ Федотов. Так был открыт счет. Можно, конечно, повесить всех собак на ведущего защитника Дркушича, застрявшего в тылу за линией офсайда. Но в таких ситуациях надо хвалить атаку.

После перерыва Карраскаль блеснул укрощением мяча после лонгбола Акинфеева, одним касанием он оставил не у дел защитника сборной России Терехова и неотразимо пробил с коронной правой в ближний угол. Адамова корить нет смысла.

Ассист Акинфеева — украшение тура. Игорь смело встретил Мелкадзе и сделал голевой пас

Автор Soccer.ru Вадим Багров не смог оставить без внимания красивую игру и голевой пас вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Первая тактическая фишка ЦСКА в игре против «Сочи» — узкая тройка центральных защитников. Против «Урала» играли иначе, поскольку впереди был Бикфалви, Эрика передавали друг другу. У «Сочи» пока нет форварда уровня румына или Кассьерры. Выход Мелкадзе один на один после шикарного паса Бурмистрова — живое доказательство, что этому игроку еще нужно работать над собой. У Георгия было время, но Акинфеев использовал секунды с пользой — далеко вышел из ворот, поэтому мяч ударился в него, а не залетел в сетку ворот.

Игорь Акинфеев https://globallookpress.com/

Ключевой момент первого тайма, но самое главное событие в матче для Игоря — голевая передача после перерыва. Больше всех ей радовался Дивеев, и это хороший знак для Федотова. Прекрасно, когда ключевой защитник и голкипер ладят и поддерживают друг друга. Шикарная диагональ Акинфеева привела к умным действиям Карраскаля. Колумбиец проскочил соперника и пробил рядом с Адамовым. Сегодня не лучший матч для молодого голкипера «Сочи». А вот его опытный коллега в порядке — отразил опасный удар, а вишенкой на победном торте стал результативный пас.

За все время, когда подсчитывают ассисты в РПЛ, чаще других отличался голевыми передачами бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин. Дважды его пасы оказались результативными. Сегодня Акинфеев сравнялся по этому показателю, а еще добавил второй «сухарь» сезона. Пока комбинационная игра у полевых игроков ЦСКА не всегда клеится — многовато было потерь, «Сочи» отдал на 200 передач больше, голкипер на опыте добавил яркий момент в биографию в РПЛ. В 2010 году Акинфеев отдал голевой пас на Дзагоева, а спустя двенадцать лет огорчил «Сочи» и порадовал Карраскаля.

У ЦСКА тоже есть мелкие разочарования

Обозреватель Soccer.ru Вадим Багров обратил внимание на ошибки, которые присутствовали в этом матче у победителей поединка.

Зайнутдинов оживил парочку кошмаров Акинфеева. Не можем винить хавбека за ошибки на неродной позиции, но ЦСКА нужен не только сильный центральный хавбек и приличный левый латераль, чтобы Обляков был свободен для середины поля, но и центральный защитник. Зайнутдинову не хватает опыта — то сделает лишний шаг, то напугает Акинфеева выносом мяча в сторону собственных ворот. Казах очень старался, но квалификации мало.

«Сочи» мог забить один мяч, мог не пропускать третий, а это уже не разгром, а победа 2:1. Но Федотов прекрасно знал, с кем имеет дело. Обратите внимание, что ЦСКА спокойно отдал мяч, это сознательное и продуманное решение. Сохранили силы, на контратаках с Карраскалем и Мединой играть проще, им ведь нужно пространство. Две победы подряд с общим счетом 5:0 радуют, но фанаты «армейцев» научены короткими успешными сериями в прошлом. Правду говорят, что скамейка коротковатая.

Фрагмент матча https://globallookpress.com/

Федотову нужны новички. Но раз команда бежит, отбирает мячи, атакует, забивает и побеждает, то усиление будет. В успешные команды идут охотнее, особенно когда любой прожженный зритель с первых минут видит тренерскую руку. Разница между ЦСКА и «Сочи» была очевидной — теперь Федотов сыграл за «армейцев».

В обоих клубах ждут усиления

Автор Rusfootball.info Тимур Хуснутдинов рассказал какие трансферные цели остаются у ЦСКА и «Сочи» в летнее окно.

Несмотря на почти что отсутствие проблем ЦСКА на старте сезона, «армейцы» ищут варианты, кем и как усилить состав. Известно, что в клубе ждут двух южноамериканских новичков. Подписание контракта с опорником сборной Чили Мендесом ожидается со дня на день, по защитнику Мойзесу ситуация та же. Первый добавит вариативности в центре поля, второй составит конкуренцию Облякову на левом фланге. Возможно, что Мойзеса будут использовать и в тройке центральных защитников. В этом случае Зайнутдинов переместится на левый фланг, Обляков — в центр поля. Одним словом, новички дадут Федотову широкую вариативность едва ли не на всех частях поля.

Александр Точилин Главный тренер «Сочи» Мы хотели навязать свою игру

«Сочи» не может похвастаться той глубиной, которая есть у ЦСКА. Клуб Александра Точилина только вчера приобрел Кирилла Кравцова из «Зенита». На этом слухи и официальные переходы в клуб заканчиваются. Хотя в обратном направлении может последовать лучший игрок прошлого сезона РПЛ Кристиан Нобоа. Сейчас у него проблемы с весом — уж не искуственные ли?

Александр Точилин https://globallookpress.com/

Выходит, что «Сочи» будет сложнее в этом сезоне, нежели в прошлом. Команду покинули или, похоже что, еще покинут лидеры. Разумеется, ни о каком вылете не может быть и речи, однако еще раз забраться в медали будет непросто. А вот на ЦСКА стоит посмотреть в матчах против команд с равным себе уровнем состава. Следующие две встречи у «армейцев» против «Парни НН» и «Факела», а затем ждет выезд в Санкт-Петербург. Там и узнаем, на что способна новая команда Федотова в этом сезоне.