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    Федотов обыграл свой бывший клуб — «Сочи». ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ.

    Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ над «Сочи»

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    Владимир Федотов Федотов обыграл свой бывший клуб — «Сочи». ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ. Исраэль АдесаньяБолельщики критикуют Исраэля Адесанью за скучные бои. Дана Уайт лично вступился за чемпиона Месси мог бы остаться в «Барселоне» при другом сценарииЧто если бы «Барселона» никого не покупала семь лет
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    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов
    ЦСКА разгромил «Сочи» в матче второго тура РПЛ со счетом 3:0. Поединок прошел в Москве на «ВЭБ Арене». За «армейцев» дублем отличился Хесус Медина (36-я и 92-я минуты) и так же еще один гол забил Хорхе Карраскаль (56-я минута). ЦСКА« набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. "Сочи" расположился на 4-м месте с тремя баллами в активе.

    Противостояние Владимира Федотова со своей бывшей командой стало одной из главных интриг первых туров чемпионата

    Автор «Спорт-экспресса» Андрей Кузичев вспоминает как об этом матче говорили еще до старта нового сезона РПЛ. И так же сравнивает нынешние составы обеих команд.

    Об этом матче заговорили еще в тот момент, когда РПЛ только опубликовала календарь сезона. А с учетом непростого расставания тренера с президентом черноморцев Борисом Ротенбергом данная тема поднималась столь часто, что добавить тут что-то новое сложно. Зато рассуждения о том, что Федотов досконально знает своих бывших подопечных, а они — все его тренерские принципы, справедливо лишь отчасти.

  • Владимир Федотов
  • Главный тренер ЦСКА
  • Понимали, что нас ждет тяжелый матч

    • Как минимум потому, что ЦСКА и «Сочи» — разные команды с разным набором исполнителей, из умений и возможностей которых строится игра. Например, сейчас у Федотова нет игрока, сравнимого с Нобоа, а у Чалова совсем другой набор качеств, нежели у Кассьерры. В свою очередь Вадим Гаранин и Александр Точилин имеют свой взгляд, отличный от предшественника.

    Соответственно, соперникам было чем удивить друг друга, и это было очевидно еще после недавней встречи на предсезонном турнире. Три недели назад на этом же стадионе ЦСКА смял соперника в первом тайме, но во второй половине перестроившиеся гости серьезно потрепали красно-синим нервы. То есть новые черты были видны у обеих команд уже тогда, а за прошедшее с первой встречи время изменить можно было многое.

    Федотов зажег звезду Карраскаля

    Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев отметил то, как Владимир Федотов рассмотрел молодого колумбийца Хорхе Карасскаля и дал ему вторую жизнь в команде.

    Колумбиец Хорхе Карраскаль в прошлом сезоне оставил двоякое впечатление. Отмечали его непринужденное обращение с мячом, дриблинг. Но при этих плюсах не было выхлопа: последнего острого паса и разящего удара. Правда, в кубковом дерби со «Спартаком» он жахнул с стойку владений Максименко, но это был лишь эпизод.

    Фрагмент матча
    https://globallookpress.com/

    Но уже в матче с «Уралом» мы увидели другого Карраскаля — лидера полузащиты, главного конструктора армейских атак. Прорезался у него и удар — не только с пенальти, им же заработанного, в первом тайме колумбиец жахнул из-за штрафной, но мяч вратарь Помазун успел отбить в перекладину.

    Сегодня Карраскаль продолжил солировать. На 11-ц минуте его рейд в штрафную завершился падением: рефери Москалев не отреагировал на падение армейца, оказавшегося в тисках соперников.

  • Хорхе Карраскаль
  • Полузащитник ЦСКА
  • Матч был достаточно тяжелым. Вся команда играла на эту победу

    • А на 36-й Карраскаль пасом из глубины разрезал оборону сочинцев по центру, выведя на рандеву с вратарем Адамовым Медину, которому то и дело давал ЦУ Федотов. Так был открыт счет. Можно, конечно, повесить всех собак на ведущего защитника Дркушича, застрявшего в тылу за линией офсайда. Но в таких ситуациях надо хвалить атаку.

    После перерыва Карраскаль блеснул укрощением мяча после лонгбола Акинфеева, одним касанием он оставил не у дел защитника сборной России Терехова и неотразимо пробил с коронной правой в ближний угол. Адамова корить нет смысла.

    Ассист Акинфеева — украшение тура. Игорь смело встретил Мелкадзе и сделал голевой пас

    Автор Soccer.ru Вадим Багров не смог оставить без внимания красивую игру и голевой пас вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    Первая тактическая фишка ЦСКА в игре против «Сочи» — узкая тройка центральных защитников. Против «Урала» играли иначе, поскольку впереди был Бикфалви, Эрика передавали друг другу. У «Сочи» пока нет форварда уровня румына или Кассьерры. Выход Мелкадзе один на один после шикарного паса Бурмистрова — живое доказательство, что этому игроку еще нужно работать над собой. У Георгия было время, но Акинфеев использовал секунды с пользой — далеко вышел из ворот, поэтому мяч ударился в него, а не залетел в сетку ворот.

    Игорь Акинфеев
    https://globallookpress.com/

    Ключевой момент первого тайма, но самое главное событие в матче для Игоря — голевая передача после перерыва. Больше всех ей радовался Дивеев, и это хороший знак для Федотова. Прекрасно, когда ключевой защитник и голкипер ладят и поддерживают друг друга. Шикарная диагональ Акинфеева привела к умным действиям Карраскаля. Колумбиец проскочил соперника и пробил рядом с Адамовым. Сегодня не лучший матч для молодого голкипера «Сочи». А вот его опытный коллега в порядке — отразил опасный удар, а вишенкой на победном торте стал результативный пас.

    За все время, когда подсчитывают ассисты в РПЛ, чаще других отличался голевыми передачами бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин. Дважды его пасы оказались результативными. Сегодня Акинфеев сравнялся по этому показателю, а еще добавил второй «сухарь» сезона. Пока комбинационная игра у полевых игроков ЦСКА не всегда клеится — многовато было потерь, «Сочи» отдал на 200 передач больше, голкипер на опыте добавил яркий момент в биографию в РПЛ. В 2010 году Акинфеев отдал голевой пас на Дзагоева, а спустя двенадцать лет огорчил «Сочи» и порадовал Карраскаля.

    У ЦСКА тоже есть мелкие разочарования

    Обозреватель Soccer.ru Вадим Багров обратил внимание на ошибки, которые присутствовали в этом матче у победителей поединка.

    Зайнутдинов оживил парочку кошмаров Акинфеева. Не можем винить хавбека за ошибки на неродной позиции, но ЦСКА нужен не только сильный центральный хавбек и приличный левый латераль, чтобы Обляков был свободен для середины поля, но и центральный защитник. Зайнутдинову не хватает опыта — то сделает лишний шаг, то напугает Акинфеева выносом мяча в сторону собственных ворот. Казах очень старался, но квалификации мало.

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    • «Сочи» мог забить один мяч, мог не пропускать третий, а это уже не разгром, а победа 2:1. Но Федотов прекрасно знал, с кем имеет дело. Обратите внимание, что ЦСКА спокойно отдал мяч, это сознательное и продуманное решение. Сохранили силы, на контратаках с Карраскалем и Мединой играть проще, им ведь нужно пространство. Две победы подряд с общим счетом 5:0 радуют, но фанаты «армейцев» научены короткими успешными сериями в прошлом. Правду говорят, что скамейка коротковатая.

    Фрагмент матча
    https://globallookpress.com/

    Федотову нужны новички. Но раз команда бежит, отбирает мячи, атакует, забивает и побеждает, то усиление будет. В успешные команды идут охотнее, особенно когда любой прожженный зритель с первых минут видит тренерскую руку. Разница между ЦСКА и «Сочи» была очевидной — теперь Федотов сыграл за «армейцев».

    В обоих клубах ждут усиления

    Автор Rusfootball.info Тимур Хуснутдинов рассказал какие трансферные цели остаются у ЦСКА и «Сочи» в летнее окно.

    Несмотря на почти что отсутствие проблем ЦСКА на старте сезона, «армейцы» ищут варианты, кем и как усилить состав. Известно, что в клубе ждут двух южноамериканских новичков. Подписание контракта с опорником сборной Чили Мендесом ожидается со дня на день, по защитнику Мойзесу ситуация та же. Первый добавит вариативности в центре поля, второй составит конкуренцию Облякову на левом фланге. Возможно, что Мойзеса будут использовать и в тройке центральных защитников. В этом случае Зайнутдинов переместится на левый фланг, Обляков — в центр поля. Одним словом, новички дадут Федотову широкую вариативность едва ли не на всех частях поля.

  • Александр Точилин
  • Главный тренер «Сочи»
  • Мы хотели навязать свою игру

    • «Сочи» не может похвастаться той глубиной, которая есть у ЦСКА. Клуб Александра Точилина только вчера приобрел Кирилла Кравцова из «Зенита». На этом слухи и официальные переходы в клуб заканчиваются. Хотя в обратном направлении может последовать лучший игрок прошлого сезона РПЛ Кристиан Нобоа. Сейчас у него проблемы с весом — уж не искуственные ли?

    Александр Точилин
    https://globallookpress.com/

    Выходит, что «Сочи» будет сложнее в этом сезоне, нежели в прошлом. Команду покинули или, похоже что, еще покинут лидеры. Разумеется, ни о каком вылете не может быть и речи, однако еще раз забраться в медали будет непросто. А вот на ЦСКА стоит посмотреть в матчах против команд с равным себе уровнем состава. Следующие две встречи у «армейцев» против «Парни НН» и «Факела», а затем ждет выезд в Санкт-Петербург. Там и узнаем, на что способна новая команда Федотова в этом сезоне.

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