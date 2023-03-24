Как гром с ясного неба. История неожиданного увольнения Нагельсманна из «Баварии»

Выбранное для этого шага время, чуть более чем за неделю до решающего этапа сезона с играми против лидера Бундеслигив Кубке Германии ив Лиге чемпионов, застало большую часть клуба врасплох.

Такого не планировали и руководители. Но еще один, последний раз за короткое время работы Нагельсмана дела в команде быстро ухудшились и привели к неожиданным последствиям.

«Бавария» вела переговоры с Томасом Тухелем о приходе 49-летнего специалиста в начале следующего сезона, но чемпионы Германии были вынуждены нажать на газ раньше из-за непредвиденных событий на выходных.

К шоку генерального директора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича, «Бавария» представляла собой жалкое зрелище в проигранном со счетом 1:2 матче с «Байером», это было сборище людей, не имевших явной общей цели на поле. Худшее выступление в сезоне, в котором и так хватало плохих результатов — «Бавария» не была так плоха в Бундеслиге уже 11 лет — вызвало опасения, что вся кампания может развалиться на части в апреле.

Три поражения в тех играх, о которых говорилось выше, оставили бы «Баварию» без особых шансов на трофеи, что стало бы результатом худшим, чем в дебютном сезоне Нагельсмана. Тогда они были выбиты «Вильярреалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, разгромлены менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 0:5 в Кубке Германии и выиграли уже «обязательный» титул Бундеслиги, но и тот не в слишком впечатляющей манере. «Бавария» не могла смириться с подобным или даже более разочаровывающим исходом сезона.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Тем не менее, не все были убеждены, что ситуацию нельзя спасти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Отличные результаты «Баварии» в Лиге чемпионов, где они одержали восемь побед в восьми играх, вселили оптимизм в то, что команда и Нагельсманн, какими бы ни были их проблемы, смогут улучшить свою игру, когда это действительно будет важно.

Еще несколько дней назад клуб предпочитал оставить Нагельсмана на месте, а затем сделать рокировку летом. Но Тухель, который живет в Мюнхене уже несколько недель и его регулярно можно увидеть выгуливающим собаку в зеленом квартале Богенхаузен, не был готов ждать. «Баварии» недвусмысленно сказали, что им нужно менять тренера сейчас, иначе он рискует подписать контракт с другими претендующими на него клубами.

История научила мюнхенцев серьезно относиться к этой угрозе. Весной 2018 года они обратились к Тухелю с просьбой стать преемником Юппа Хайнкеса. Карл-Хайнц Румменигге, тогдашний генеральный директор клуба, поддерживал кандидатуру бывшего тренера «Майнца» в совете директоров, но президента Ули Хенесса это не убедило: он опасался, что упрямый, вспыльчивый стиль Тухеля не подойдет для самопровозглашенной «большой семьи» в «Баварии». Правление умоляло дать больше времени, но Тухель сбежал в «Пари Сен-Жермен», вместо того чтобы ждать, пока они примут решение.

Страх во второй раз за пять лет упустить проверенного победителя и самого успешного немецкого тренера после Юргена Клоппа за последние годы, заставил «Баварию» перенести его назначение. Нагельсманн должен был узнать о своей судьбе во время личной встречи в пятницу, но эта история просочилась через третью сторону до того, как с ним связались.

В Мюнхене хватает смущения и сожалений по поводу того, как состоялся уход 35-летнего специалиста, но не по поводу самого решения. Они надеялись, что Нагельсманн извлечет уроки из своих ошибок во второй половине прошлого сезона, когда шквал тактических и кадровых изменений привел к тому, что «Бавария» потеряла свой ритм до такой степени, что зашла в тупик.

Игроки жаловались, что тренер слишком усложняет тренировки, вносит слишком много изменений во время игр и недостаточно общается с ними. Нагельсманн пообещал больше слушать и придерживаться более стабильного подхода к выбору состава, но ему пришлось отказаться от своей схемы 4-2-2-2 после неудачной серии игр в сентябре.

Недавно он повторно представил гибридную систему 4-2-3-1/3-2-4-1, которая иногда совмещала в себе лучшее из двух вариантов, но чаще представляла собой сбивающий с толку компромисс. Кроме того, существовало скрытое противоречие между игрой во владение мячом, которую он предпочитал, и более прямым стилем игры, предпочитаемым некоторыми авторитетными игроками. Как и его кумир Пеп Гвардиола, он просил у своей команды огромный кредит доверия; в отличие от каталонца, ему не удалось внушить полной уверенности в своих методах.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Выход «Баварии» в атаку через центральных защитников в последние недели была особой проблемой в матчах против команд с высоким прессингом, но Нагельсманн сопротивлялся попыткам опытных игроков изменить расстановку. Новичок Канселу, не понимавший, что он должен покинуть позицию крайнего защитника и играть вторую «десятку» всего через 10 минут после начала матча в Леверкузене, подытожил постоянное незначительное несоответствие между игрой «Баварии» и идеями тренера.

В то время как некоторые игроки, испытавшие на себе строгие стандарты Пепа и его постоянную адаптацию к сопернику, спокойно относились к попыткам Нагельсмана управлять на микроуровне, значительная часть игроков сочла его властным. «Он ставит систему выше потребностей игроков», — часто повторяли жалобы в коридорах штаб-квартиры клуба.

Одним из примеров было поражение со счетом 3: 1 в Гладбахе, когда Дайо Упамекано был удален менее чем через 10 минут. Команда была удивлена, услышав, как Нагельсманн упрекнул их за то, что они не прессинговали сильнее в перерыве, хотя они были в меньшинстве.

Некоторым профессионалам также было трудно постоянно то попадать в состав, то быть вне его, особенно если тренер не тратил время на подробное объяснение своих решений. Он завязал близкие отношения с Йозуа Киммихом, но не смог привлечь к себе многих других опытных профессионалов.

Дело Мануэля Нойера — увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича в отсутствие травмированного победителя чемпионата мира — не прибавило Нагельсманну друзей в команде, как и его решение заменить символа команды Томаса Мюллера уже через несколько минут после начала матча в Гладбахе. Позже Нагельсманн пообещал не повторять эту ошибку, но снова заменил Мюллера в перерыве в Леверкузене. Его предшественник Нико Ковач также совершил ошибку, игнорируя Мюллера.

В «Хоффенхайме» и «Лейпциге» Нагельсманн сделал себе имя, всегда выбирая разные составы, адаптированные к конкретным задачам каждой игры. Но сложная динамика в раздевалке «Баварии» требовала менее интервенционального подхода. Слишком много игроков чувствовали себя униженными бесконечными изменениями состава.

Оглядываясь назад на 22 месяца работы Нагельсманна, легко найти несколько отличных игр. Но что характерно, за это время ни один игрок не смог показать себя с лучшей стороны. Не было и команды.

Индивидуальные качества «Баварии» были таковы, что они все еще могли выиграть большинство игр, особенно в Лиге чемпионов, где сочетание удачи и дополнительных усилий приносило высокие результаты. Однако в более приземленных матчах «Бавария» теряла контроль и форму с тревожной регулярностью.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Боевому духу команды не помогло то, что Салихамиджич и Кан, полные решимости поддержать Нагельсмана, обвинили команду в плохой морали после неудачных результатов, вместо того, чтобы проанализировать основные причины ослабления доминирования «Баварии». «Я редко испытывал такое мало драйва, менталитета, агрессии и силы», — сказал Салихамиджич после поражения в Леверкузене. «Это не то, как играет мюнхенская Бавария».

Некоторые важные члены клубного руководства также были немного расстроены тем, что Кан и Салихамиджич по тактическим соображениям продолжали восхвалять Нагельсмана на встречах несколько недель назад, в то время как дуэт почти пришел к выводу, что изменение у руля команды необходимы. Только в понедельник председатель Герберт Хайнер сказал журналу Kicker, что они «планируют работать с (Нагельсманном) долго».

Нагельсманн также не помогал себе тем, что время от времени демонстрировал свою неопытность. Вызвало удивление то, что он как-то приехал на тренировку на скейтборде или проехал на мотоцикле по городу, что является частью модели поведения, более подходящей для старшего брата, чем для фигуры отца, которую жаждет раздевалка.

Его отношения с Леной Вурценбергер, бывшей корреспонденткой, писавшей о «Баварии» в Bild, самый продаваемый таблоид Германии, также мало способствовали укреплению доверия между ним и его командой.

Нагельсманн и Вурценбергер globallookpress.com

Многих игроков не заботили эти отвлекающие факторы, но другим было тяжело с ним общаться. Очень увлеченный тактикой, он часто был слишком откровенен на пресс-конференциях, непреднамеренно раскрывая в процессе личные разговоры. Бывший защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт сказал ему, что «сегодняшняя тренировка была самой тяжелой за последние четыре года», — с гордостью сказал Нагельсманн летом, что вызвало нежелательные заголовки по поводу голландца в Италии.

Столь же неуклюже и излишне было подробно рассказывать о поездке Сержа Гнабри на Неделю моды в Париже, оказывая явное давление на игрока сборной Германии, чтобы он загладил свою оплошность в игре против «Айнтрахта» во Франкфурте. 27-летний футболист плохо играл во втором тайме матча, закончившегося ничьей 1:1 в январе, что привело к очередному мини-кризису. Тренерам Бундеслиги лучше играть роль «хорошего полицейского», поскольку публичную критику готовы высказывать лидеры других клубов. Нагельсманн не столько потерял контакт с раздевалкой, сколько вообще никогда его не находил.

Безусловно, все эти опасения рассеялись бы, если бы «Бавария» обрела стабильность или чувство прогресса, но после зимнего перерыва ни того, ни другого не последовало. Вместо этого команда, казалось, бросалась из одной крайности в другую, став неблагоприятной средой для воспитания молодых талантов, таких как Пауль Ваннер (17) или бывший полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх (20), который, к большому удивлению многих его товарищей по команде, почти выпал из состава.

Нагельсманн должен был развивать молодежь в Мюнхене, как он делал это с большим успехом раньше, но не мог сопоставить их требования с требованиями очень глубокого состава, полного звезд. «Бавария» прекрасно понимает, что некоторые из этих проблем носят структурный характер, и Тухель тоже столкнется с ними.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Баварец и фанат «Баварии» с детства, Нагельсманн казался идеальным кандидатом. Возможно, он все еще будет, в будущем. В клубе не осталось никаких недобрых чувств к нему. Хотя правлению хотелось бы, чтобы он больше прислушивался к их советам, они работали с достаточным количеством ведущих тренеров, чтобы принять их особенности. В целом его любили и ценили как одного из самых перспективных тренеров Германии.

Но время для него еще не пришло. Если это правда, что команды в конечном итоге всегда напоминают своих тренеров, возможно, «Бавария» никогда не была действительно на высоте в течение длительного периода времени под его руководством, потому что он еще не понял, как извлечь максимум из своих больших талантов.

Скорее всего, его следующий клуб выиграет от этого процесса взросления. Однако «Бавария» не умеет ждать. Единственная долгосрочная стратегия, на которую когда-либо подписывался самый ненасытный клуб Германии, — это их недвусмысленное требование краткосрочного успеха. Тухель знает, каково это.