Год Конте в «Тоттенхэме»: насколько он хорош на самом деле и что будет дальше?

ушел с поста главного тренера, азанял его место, всего через пять месяцев после того, как он вежливо отказался возглавить «шпоры».

Это было похоже на момент, которые меняет все — заполучить одного из лучших тренеров в мире — и во многих отношениях так оно и было. При Конте «Шпоры» мгновенно прибавили, он придал клубу восходящий импульс, которого у них не было годами.

Игроки были сильнее, голоднее до побед и толковей. Футбольные идеи яснее, защита лучше организована, атаки более скоординированы. Конте, выведший «шпоры» на четвертое место, всегда будет тренерским триумфом.

В конце прошлого сезона в «Шпорах» было больше оптимизма, чем когда либо было со времен пика эпохи Маурисио Почеттино. Они безупречно завершили сезон, обыграв «Арсенал», «Бернли» и «Норвич Сити» и заняв четвертое место.

Инвестиционная компания ENIC организовала для клуба новое вливание капитала в размере 150 миллионов фунтов стерлингов, впервые с 2004 года.

И самое главное, Конте положил конец многомесячным спекуляциям, подтвердив, что он останется в клубе. Казалось, что «Шпоры» находятся на пороге новой захватывающей эры.

Антонио Конте globallookpress.com

Вопрос перед летним окном заключался в том, подпишет ли «Тоттенхэм» игроков, которые, по мнению Конте, должны были помочь ему вывести команду на новый уровень.

Он хотел, чтобы опытные игроки сходу влились в состав и обновили команду, на позициях левого центрального защитника, обоих крайних защитников, в полузащите и атаке. И он хотел заполучить их в начале трансферного окна, чтобы успеть подготовить их к новому сезону.

И некоторых из них он получил: трансферы Ивана Перишича (180 000 фунтов стерлингов в неделю) и Ришарлисона (50 миллионов фунтов стерлингов плюс 10 миллионов в виде бонусов) были исключениями из обычной клубной политики, прибыв в самом начале окна из миланского «Интера» и «Эвертона» соответственно.

Ив Биссума отлично провел несколько сезонов в «Брайтон энд Хоув Альбион». Клеман Лангле не был одним из главных приоритетов «шпор» в начале окна, но его можно было взять в аренду из «Барселоны».

После удачного завершения прошлого сезона и летнего усиления были высоки ожидания, что Конте продолжит улучшать «Тоттенхэм» и в этом сезоне.

Немногие ожидали, что они бросят вызов «Манчестер Сити» за титул (и еще меньше надеются на это сейчас, учитывая то, как начал Эрлинг Холанн).

Но была надежда, что «Шпоры» могут быть среди лидеров, особенно с учетом того, что «Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера, «Челси» уволил Томаса Тухеля в начале сентября, а «Ливерпуль» переживает переходный сезон.

Оставаться в четверке лучших в этом сезоне казалось задачей-минимум. Когда игроки вернулись на предсезонку, они были более уверенными и оптимистичными, чем в предыдущие годы.

Антонио Конте globallookpress.com

Беглый взгляд на таблицу Премьер-лиги показывает, что «шпоры» уверенно занимают третье место. Двадцать шесть очков в 13 играх — очень хороший результат.

Если поддерживать такой темп на протяжении всего сезона, «шпоры» закончат с 76 очками, их лучшим результатом за пять лет.

Они отстают от «Манчестер Сити» всего на три очка и от «Арсенала» на пять, сыграв на одну игру больше, чем оба соперника.

В Лиге чемпионов за тур до конца группового этапа, они лидируют в квартете D. Они впервые с сезона 2019/20 вернулись в этот турнир, и это неплохое место. Но они должны добиться результата в Марселе во вторник, чтобы пройти в плей-офф.

Им не повезло: если бы гол Гарри Кейна в матче против лиссабонского «Спортинга» не отменили, они бы победили, уже выиграли группу и могли дать отдых игрокам во Франции.

Но они также теряли очки, которые должны были брать. Как и их форма в лиге, все остается в шатком равновесии.

И все же, несмотря на грамотное начало сезона, сейчас среди фанатов царит атмосфера разочарования или беспокойства.

Такое ощущение, что «Тоттенхэм» не полностью включился в этом сезоне, как будто им все еще нужен момент, который врубит их на полную катушку.

Антонио Конте globallookpress.com

Или, что более тревожно, они вышли на свой истинный уровень — эффективная работящая команда, которая не может прыгнуть выше головы в самых крупных и важных играх.

Очевидно, что им пока не удается поддерживать свой лучший уровень игры на протяжении 90 минут матча.

В своих последних трех играх против «Ньюкасла», «Спортинга» и «Борнмута» они начали очень плохо, а затем им пришлось пытаться спасти игру во втором тайме, но результаты были неоднозначными.

Посмотрите, какие команды они обыграли в этом сезоне: «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Фулхэм», «Марсель», «Лестер Сити», «Айнтрахт Франкфурт» и «Эвертон» дома, «Ноттингем Форест», «Брайтон» и «Борнмут» на выезде.

Совсем неплохой результат, но самой тяжелой была поездка на «Амэкс» к «Брайтону», и это был матч против команды из середины таблицы, у которой только что появился новый главный тренер.

Всякий раз, когда они встречались с командой топ-уровня, они проигрывали. Как выразился Конте, «каждый раз, когда мы играем в футбол высокого уровня, мы испытываем проблемы».

«Шпорам» нужно было сравнять счет на последней минуте, чтобы спасти очко в матче с «Челси», они проиграли «Арсеналу» со счетом 1:3 и «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2, что стало их худшим выступлением в сезоне.

Многое из того, что расстраивало болельщиков в этом сезоне, было очевидно в игре против «Юнайтед» — неспособность создавать моменты, когда Деяна Кулушевски нет в составе, готовность сесть в оборону и дать сопернику возможность прессинговать, отказ делать замены, даже когда команда о них буквально молила (Конте не делал замен, пока до конца матча не оставалось восемь минут).

Антонио Конте globallookpress.com

Поражение от команды Эрика тен Хага было лишь вторым матчем в этом сезоне, который Конте начал со схемы 3-5-2, но он все равно столкнулся с критикой по поводу своей предсказуемости и отсутствии гибкости — все, в чем винят главного тренера, когда его план А перестал работать как раньше.

Но рассматривать весь год через призму худших результатов, значит намеренно упускать суть. И даже если вы согласитесь с тем, что «шпоры» сейчас играют не очень хорошо, есть несколько серьезных смягчающих факторов, объясняющих, почему это может быть так.

Во-первых, это скандальный календарь в этой первой половине сезона. «Шпоры» сыграли девять игр в первой шестинедельной части сезона, а затем сыграют 13 во второй шестинедельной части перед чемпионатом мира.

Таким образом, между играми практически не было времени на то, чтобы как следует потренироваться, и теперь нет тех свободных дней в середине недели, которые Конте эффективно использовал в конце прошлого сезона.

В большинстве недель единственное, на что у «шпор» есть время, — это видеосессии и легкая подготовка, а не серьезная тактическая работа на поле. Вполне естественно, что игра команды пострадает.

Справиться с такой нагрузкой помог бы более многочисленный состав, но у «Тоттенхэма» этого нет. Конте работает с небольшой группой проверенных игроков, стремясь ротировать лишь несколько позиций, но сохраняя костяк команды прежним.

На прошлой неделе Конте сказал, что командам должно «повезти» с отсутствием трав, а его команде не посчастливилось.

Травма подколенного сухожилия, полученная Кулушевски во время игры за сборную, помешала «Шпорам» создавать моменты, но также подчеркнула плохое построение состава, из-за которого они настолько зависят от одного игрока, единственного, для которого нет прямой замены.

Антонио Конте globallookpress.com

Кроме того, есть проблемы с индивидуальной игрой футболистов, за которую сам Конте, возможно, не несет единоличной ответственности. Сон Хын Мин, лидер команды, забил только в двух из своих 18 матчей в этом сезоне, хотя у него все еще пять голов на счету.

Но «шпоры» настолько зависели от Сона и Кейна в последние несколько лет — задолго до того, как Конте пришел на тренерский мостик, — что они не могут допустить, чтобы последний спад Сона затянулся.

Уго Льорис, вероятно, не тот вратарь, которым он был, хотя он был великолепен в матче с «Манчестер Юнайтед», проигранном со счетом 0:2. Перишич показал на позиции левого крайнего защитника меньше, чем от него ждали.

В глубине души все думают о предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре, который начнется всего через три недели.

Невозможно количественно определить, насколько это на самом деле является проблемой, и Конте и игроки всегда отрицали, что это является важным фактором.

Но наблюдая за «Тоттенхэмом» в данный момент, кажется, что не все игроки и не всегда способны выкладываться на 100 процентов все время. Может, это и естественно — реакция на плотный график и скорый чемпионат мира.

А «Тоттенхэм» особенно подвержен этому, так как почти весь их основной состав отправится в Доху после игры с «Лидс Юнайтед» через пару недель. Но кажется наивным предполагать, что это не является важным фактором.

Считаете ли вы, что на данный момент Конте хорошо справляется со своей задачей, в конечном итоге зависит от вас.

Для тех, кто хочет это увидеть, здесь явная положительная история: Конте перевернул сезон «Шпор» в прошлом году, сделал их лучше, чем они были в течение многих лет (просто посмотрите на цифры ниже), вытащил их на четвертое место и теперь сохраняет команду стабильной, но на хорошем уровне, в непростое время.

Если они смогут продолжать добиваться результатов, останутся в четверке лучших и в Лиге чемпионов этой осенью, то они могут надеяться укрепить свои позиции в новом году, когда Кулушевски вернется в строй. Трофеи и сильный финиш в чемпионате все еще в пределах их досягаемости.

Ожидаемые голы «Тоттенхэма» с игры за последние сезоны theathletic.com

Пессимисты и анти-Конте скептики увидят ситуацию иначе, и им не придется слишком углубляться в недавнюю историю «шпор», чтобы найти прецедент. «Тоттенхэм» отлично начал сезон 2020/21 и был первым после 12 игр.

Но тактика делала команду слишком зависимой от Сона и Кейна, которые реализовывали каждый момент, глубокая защита вызывал сильное давление со стороны соперника, результаты начали сыпаться, и, ну, если вы читаете эту статью, вы, вероятно, знаете, что произошло дальше.

Это честное сравнение? Нет, наверное, нет. Конте — лучший главный тренер, чем Жозе Моуринью во время его пребывания в «Шпорах», и он явно ближе к своему трофейному пику.

Его методы более современные, особенно в отношении фитнесса, подготовки и отработанных атакующих схем. И он улучшил «Тоттенхэм» больше, чем его недавние предшественники.

«Шпоры» были значительно лучше во второй половине прошлого сезона, чем когда-либо со времен Почеттино. То, что команда сейчас не летает, не означает, что они обязательно на неверном пути.

Возможно, настоящую преемственность между Моуринью и Конте можно увидеть в том, как обоих специалистов привели в клуб под видом «серийных победителей», а не тренеров, которые хотели перестроить клуб в долгосрочной перспективе.

Конте не стесняется давать понять, что его пребывание в «Тоттенхэме» будет иметь смысл только в том случае, если у него есть реальный шанс побороться за трофей.

И поскольку контракт, который он подписал в ноябре 2021 года, подходит к концу следующим летом, вопрос заключается в том, достаточно ли близки «Тоттенхэм» и Конте, чтобы договориться о новом соглашении.

Антонио Конте globallookpress.com

У «Тоттенхэма» есть возможность продлить пребывание Конте в команде, если они этого захотят, но, что более важно, в клубе есть уверенность в том, что новое долгосрочное соглашение будет согласовано.

Председатель правления «шпор» Леви уже начал переговоры о новой сделке с менеджерами Конте, с которыми у него хорошие отношения.

Новый контракт для Конте на улучшенных условиях, безусловно, должен быть в пределах досягаемости, даже если сам тренер не торопится связывать себя обязательствами в ближайшее время.

Для Леви то, что Конте стал главным тренером «Тоттенхэма», — это триумф. Именно Леви, а не Фабио Паратичи, убедил Конте присоединиться к клубу осенью прошлого года.

И после нескольких трудных лет в «Шпорах» Леви нравится иметь главного тренера, который явно является одним из лучших в мире. Он часто отмечает в приватных разговорах, что Конте — лучший тренер, с которым он когда-либо работал.

После строительства лучшей тренировочной базы и лучшего футбольного стадиона, приглашение Конте кажется следующим шагом в этом процессе. Вполне естественно, что Леви отчаянно нуждается в успехе Конте.

Не все всегда идет гладко, и временами эмоциональные вспышки Конте не нравились руководству «шпор». Но Леви также знает, что когда вы назначаете Конте, вы получаете именно это.

В первый раз, когда «шпоры» разговаривали с Конте в мае 2021 года, тренер донес это до них: он тот, кто есть, и он ни для кого не изменится. Но в этих отношениях рычаг давления все же лежит в руках Конте.

Антонио Конте globallookpress.com

Его положение в клубе таково, что ему было позволено делать то, что не разрешалось другим тренерам — не только его комментарии, но и его публичное отстранение от командных тренировок четырех игроков первой команды в начале летнего окна.

Леви был готов, отказавшись от своего традиционного поведения, сделать все возможное, чтобы Конте был счастлив, о чем свидетельствует его санкционирование трансферов Перишича и Ришарлисона или организация вливания капитала в размере 150 миллионов фунтов стерлингов.

А что же сам Конте? Ему нравится работать в «Тоттенхэме», ему нравятся условия и удовольствие от вызовов (и финансовой мощи) Премьер-лиги. В пятницу днем он сказал, что «наслаждается каждым моментом» своего пребывания в «Шпорах», которые он назвал «образцовым клубом».

Никто из тех, кто наблюдает за ним вблизи, не может усомниться в его стремлении преуспеть в этой работе. Да, в глубине души Конте предпочел бы быть во главе команды, у которой больше шансов на завоевание титулов, но такая работа встречается не так часто.

В Италии на прошлой неделе его снова связывали с возвращением в «Ювентус», но это все еще считается маловероятным.

Руководство некоторых больших команд просто отталкивает то, насколько тяжелой может быть работа с Конте, о чем свидетельствует решение «Манчестер Юнайтед» не назначать его в прошлом году.

Конте также знает, что «Тоттенхэм» никогда не станет «Манчестер Сити», но ему нравится эта работа такой, какая она есть.

Задача «шпор» и Конте, празднующих свою первую годовщину, состоит в том, чтобы показать друг другу, что они все еще движутся в правильном направлении.